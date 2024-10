Un peu plus tôt cette année, le leader de l’assurtech a mis en marché ses produits d’assurance dynamiques reposant sur l’IA et l’apprentissage automatique aux fins de « l’adaptation » de la couverture, une première dans le secteur.

Récemment, Companjon a également élargi son envergure géographique aux États-Unis et au Royaume-Uni, et s’apprête à quadrupler les 33 millions de transactions réalisées en 2023 d’ici la fin de l’année.

DUBLIN, 10 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Companjon, une start-up leader de l’assurtech spécialisée dans les solutions d’assurance dynamiques intégrées de bout en bout s’est distinguée aujourd’hui — pour la quatrième année consécutive — dans le classement 2024 InsurTech100. Publiée par FinTech Global, InsurTech100 est une étude annuelle répertoriant les assurtech les plus innovantes du monde selon un panel d’experts et d’analystes. Cette distinction place Companjon à l’avant-garde des leaders et des investisseurs du secteur.

Domiciliée à Dublin en Irlande, Companjon a connu, depuis sa création en 2020, une croissance phénoménale chaque année. Rien qu’au cours de l’année dernière, elle a lancé ses produits d’assurance dynamiques sur le marché, conclu de nouveaux partenariats avec des grandes banques et acteurs de la mobilité comme Erste Bank, Omio ou Carwiz, développé l’empreinte géographique de ses solutions de couverture aux États-Unis et au Royaume-Uni, et s’apprête à enregistrer un quadruplement des 33 millions de transactions qu’elle a réalisées en 2023. Les produits d’assurance dynamiques, qui exploitent l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle rapportée au comportement des consommateurs pour leur proposer le bon niveau de couverture au bon moment et au meilleur prix, constituent une grande première dans le secteur de l’assurance.

Le PDG de Companjon, Matthias Naumann, en témoigne : « Nous sommes enchantés d’être à nouveau reconnus parmi les assurtech les plus innovantes au monde en décrochant une nomination au classement InsurTech100 pour la quatrième fois de suite. La distinction de cette année s’avère particulièrement gratifiante à l’heure où Companjon clôture une année exceptionnelle ayant vu l’introduction de ses solutions dynamiques révolutionnaires, son développement sur de nouveaux territoires et sa collaboration renforcée avec de grandes marques leaders. Notre succès se doit à nos partenaires commerciaux, que nous remercions, qui s’efforcent également d’explorer des champs inédits, ainsi qu’à notre équipe si incroyablement diversifiée et talentueuse. »

Richard Sachar, PDG de FinTech Global, observe : « Nous félicitons Companjon pour sa quatrième apparition consécutive sur notre liste InsurTech100. Nous avons eu le plaisir de l’observer franchir la preuve de concept dès ses débuts et s’imposer parmi les leaders actuels de l’assurtech. Nous saluons sa contribution à la transformation du secteur de l’assurance, notamment induite par la mise en marché de ses produits d’assurance dynamiques, concrétisée un peu plus tôt dans l’année. Nous sommes impatients de voir ce que 2025 lui réserve. »

Companjon a pour vocation de révolutionner la façon dont les gens conçoivent l’assurance. Elle a mis en place toute une gamme de solutions d’assurtech 100 % numériques et zéro tracas auprès de marques mondialement reconnues spécialisées dans les domaines du transport, de la mobilité, de l’événementiel et du divertissement, et de la fintech. Ses solutions de bout en bout inégalées, et notamment sa particularité unique de servir de souscripteur propre et de porteur, rencontrent un grand succès auprès des clients de ses partenaires commerciaux grâce à une couverture leur apportant un maximum de flexibilité et de praticité sur 32 pays répartis entre l’Europe et l’Amérique du Nord.

À propos de Companjon

Companjon est une start-up leader de l’assurtech B2B2C, spécialiste de l’assurance intégrée entièrement numérique et pilotée par l’IA. Ses solutions d’assurance modernes de bout en bout permettent aux entreprises de satisfaire leurs clients et de générer davantage de valeur commerciale grâce à une fidélité à la marque renforcée, et de dégager de nouvelles opportunités de revenus connexes. Companjon conçoit, crée et assure ses solutions dynamiques sur une plateforme 100 % cloud capable d’émettre 32 000 contrats par seconde, d’intégrer facilement des passerelles API et de tirer parti des dernières technologies de pointe. En 2024, elle a été reconnue parmi les meilleures assurtech du monde par CNBC, et comme l’une des assurtech les plus innovantes au monde par FinTech Global pour la quatrième fois consécutive (de 2021 à 2024).

Companjon entend révolutionner la façon dont les gens conçoivent l’assurance. En créant des expériences fluides et positives lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, Companjon est le partenaire d’assurances au cœur de tous les aléas de la vie. La société est immatriculée en Irlande, et réglementée par la Banque centrale du pays.

www.companjon.com

