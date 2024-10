Symbotic anuncia acuerdo para implementar múltiples sistemas de automatización de almacenes avanzados para Walmex, así como la expansión internacional estratégica en México

Wilmington, Massachusetts y Ciudad de México, Oct. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Symbotic Inc. (Nasdaq: SYM), líder en tecnología robótica habilitada por inteligencia artificial para la cadena de suministro, anunció hoy que ha firmado acuerdos comerciales con Walmart de México y Centroamérica (MBV/BIVA: Walmex), para implementar los sistemas de automatización de almacenes líderes en la industria de Symbotic en dos de las ubicaciones del minorista cercanas a la Ciudad de México.



Bajo los acuerdos, Symbotic desplegará sus sistemas integrales en dos nuevos centros de distribución, comenzando con el primer sitio que está en proceso de construcción en la región del Bajío. El centro de distribución del Bajío será uno de los más grandes de la red de distribución en México de Walmex y representa el sistema más grande que Symbotic ha implementado como un proyecto de una sola fase.

Symbotic estableció una nueva entidad comercial, Symbotic México, S. de R.L. de C.V., para atender a los clientes en México y aprovechar la creciente demanda global de automatización de almacenes. La nueva entidad y los primeros acuerdos con clientes en la región representan un avance significativo para los planes de expansión internacional estratégica de Symbotic.

“Nos complace dar la bienvenida a Walmex como cliente e implementar una automatización de vanguardia dentro de su red en México, lo que mejorará la productividad tanto en sus centros de distribución como en sus tiendas,” dijo Rick Cohen, Presidente y Director Ejecutivo de Symbotic. “Este es un hito importante en el crecimiento de Symbotic, que demuestra la amplia aplicabilidad de nuestros sistemas y nuestra capacidad para proporcionar tecnología revolucionaria para la cadena de suministro a un mercado global.”

Los sistemas robóticos de selección de cajas de Symbotic desempeñan un papel estratégico para apoyar el objetivo de Walmex de modernizar su vasta red de cadena de suministro. Estos sistemas transforman los centros de distribución para aumentar la eficiencia, la capacidad y la seguridad de los trabajadores, permitiendo envíos más rápidos a las tiendas y mayor precisión en el inventario.

ACERCA DE SYMBOTIC

Symbotic es un líder en tecnología de automatización que está reinventando la cadena de suministro con su plataforma robótica y de software integral impulsada por inteligencia artificial. Symbotic redefine el almacén como un activo estratégico para las mayores compañías de comercio minorista, mayoristas y de alimentos y bebidas del mundo. Aplicando tecnología de última generación, almacenamiento de alta densidad y aprendizaje automático para resolver los desafíos complejos de distribución de hoy en día, Symbotic permite a las empresas mover mercancías con una velocidad, agilidad, precisión y eficiencia incomparables. Como el pilar del comercio, Symbotic transforma el flujo de mercancías y la economía de la cadena de suministro para sus clientes. Para más información, visite www.symbotic.com.

ACERCA DE WALMART DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA

Walmart de México y Centroamérica (MBV/BIVA: Walmex) es una empresa liderada por personas, empoderada por la tecnología, omnicanal, dedicada a ayudar a la gente a ahorrar dinero y vivir mejor. Opera en seis países: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua. Cuenta con un equipo de más de 231 mil asociados y asociadas, que operan 3,938 tiendas y clubes, así como 32 centros de distribución en la región. En México, más de cinco millones de clientes realizan a diario sus compras en Bodega Aurrera, Sam’s Club, Walmart Express y Walmart Supercenter, así como ventas en línea y en dispositivos móviles. www.walmartmexico.com

