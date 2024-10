TPG Telecom ของออสเตรเลียจับมือกับ Mavenir เพื่อเสริมความปลอดภัยการสื่อสารทางเสียงสำหรับผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ และปิดกั้นการโทรศัพท์หลอกลวงที่ขับเคลื่อนด้วย A…

ริชาร์ดสัน, เท็กซัส, Oct. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir ซึ่งเป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์เครือข่ายที่กำลังสร้างอนาคตแห่งเครือข่ายด้วยโซลูชันที่ออกแบบมาให้ทำงานบนระบบคลาวด์ ประกาศในวันนี้ว่าTPG Telecom กำลังใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่อง (ML) ขั้นสูงเพื่อปกป้องผู้ใช้โทรศัพท์มือถือจากปัญหาการโทรศัพท์หลอกลวงและการโทรสแปมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งส่งผลให้จำนวนการโทรศัพท์ฉ้อโกงที่เพิ่มขึ้น 280 เปอร์เซ็นต์ ถูกปิดกั้นไว้ก่อนที่จะต่อสายถึงโทรศัพท์มือถือของลูกค้า TPG Telecom



บริษัทโทรคมนาคมของออสเตรเลียแห่งนี้ได้ใช้ประโยชน์จากการป้องกันด้วยเทคโนโลยี SpamShield อัจฉริยะของ Mavenir ในการส่งข้อความ SMS มาหลายปีแล้ว และตอนนี้ Mavenir กำลังให้บริการโซลูชัน CallShield ที่แข็งแกร่งแบบเรียลไทม์ เพื่อปกป้องลูกค้าของ TPG Telecom ในแบรนด์ Vodafone, TPG, iiNet และ felix จากการก่อกวนและภัยคุกคามของการโทรศัพท์แบบเสียงที่สร้างโดยอัตโนมัติและใช้สื่อลวงลึก (Deepfake) ที่เกิดจากผู้หลอกลวง

ในช่วงหกเดือนแรกของปีนี้ เทคโนโลยี CallShield ของ Mavenir ได้ปิดกั้นสายโทรที่เป็นการหลอกลวงเกือบ 19 ล้านสายไม่ให้ไปถึงลูกค้าของ TPG Telecom ซึ่งเทียบเท่ากับมีการปิดกั้นสายโทรที่ผิดกฎหมาย 103,000 สายต่อวัน และเป็นจำนวนมากกว่าสายโทรศัพท์ซึ่งถูกปิดกั้นจำนวน 4.9 ล้านสายในช่วงครึ่งแรกของปี 2023 ถึงสามเท่า โดยเป็นการเผยให้เห็นถึงตัวเลขการป้องกันการโทรศัพท์หลอกลวงและสแปมที่สูงที่สุดในอุตสาหกรรมนี้

นอกจากนี้ TPG Telecom ยังใช้แพลตฟอร์ม SpamShield ของ Mavenir เพื่อหยุดยั้ง SMS หลอกลวงไม่ให้ส่งถึงผู้ใช้มือถือของตน ในช่วงหกเดือนแรกของปี 2024 เทคโนโลยีของ Mavenir ได้ปิดกั้นข้อความที่เป็นการหลอกลวงไม่ให้ส่งถึงลูกค้าของ TPG Telecom ไปมากกว่า 59.6 ล้านข้อความ

ผู้ให้บริการการสื่อสาร (Communication Service Providers - CSP) ทั่วโลกกำลังเผชิญกระแสวิวัฒนาการการรับส่งข้อมูลสแปมและการหลอกลวงที่พัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านข้อมูลและบริการเสียง ซึ่งมีการใช้เทคนิค AI ที่ซับซ้อนมากขึ้น ทำให้ยากต่อการตรวจจับและควบคุม นอกจากสร้างประสบการณ์ที่ไม่ดีให้แก่ผู้ใช้ และเป็นบ่อเกิดการสูญเสียรายได้อย่างมีนัยสำคัญสำหรับผู้ให้บริการแล้ว รายงานปี 2022 จากคณะกรรมาธิการด้านการแข่งขันและผู้บริโภคแห่งออสเตรเลียยังระบุว่า ชาวออสเตรเลียสูญเสียเงินไปเพราะการหลอกลวงทางโทรศัพท์ถึง 141 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่ากังวล องค์การสื่อและการสื่อสารแห่งออสเตรเลีย (ACMA) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลระบบโทรคมนาคมของประเทศ กำลังนำมาตรการเชิงอุตสาหกรรมมาใช้ลดปัญหาสแปมและการโทรศัพท์หลอกลวง และเพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริโภคได้รับการป้องกันอย่างเพียงพอ โดยการบังคับให้ผู้ให้บริการปฏิบัติตามกฎระเบียบและสนับสนุนการใช้งานโซลูชันความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพจากผู้จำหน่ายเทคโนโลยี โซลูชัน CallShield ของ Mavenir ใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่องแบบเรียลไทม์ในการดำเนินการวิเคราะห์ความปลอดภัยอัตโนมัติและการป้องกันเชิงรุกผ่านบริการเสียง ซึ่งช่วยให้ผู้ให้บริการก้าวนำหน้ามิจฉาชีพ โซลูชัน CallShield มอบการควบคุมรอบด้านให้แก่ CSP เพื่อให้จัดการกับสถานการณ์เฉพาะภายในเครือข่ายของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และยืดหยุ่น ในขณะที่เทคนิคการตรวจจับและการป้องกันแบบเดิมอิงตามกฎเกณฑ์ที่สามารถตรวจจับและเลี่ยงผ่านได้ง่าย อัลกอริทึมการตรวจจับที่ใช้ ML ของ CallShield ซึ่งมีความสามารถปรับตัวตามสภาพเครือข่ายปัจจุบันและพฤติกรรมของผู้ใช้ จะทำให้สามารถตรวจจับและปิดกั้นการกระทำของผู้ส่งสแปมและผู้หลอกลวงได้อย่างต่อเนื่อง

Giovanni Chiarelli ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ TPG Telecom กล่าวว่า "ธุรกิจของเราสร้างขึ้นบนพื้นฐานความไว้วางใจของลูกค้า เราจึงมุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้เพื่อมอบการป้องกันที่ดีที่สุดที่จะเป็นไปได้ ให้พ้นจากการก่อกวนและภัยคุกคามที่เป็นอันตรายจากผู้ส่งสแปมและมิจฉาชีพเหล่านี้ เราพึงพอใจที่เทคโนโลยี CallShield ของ Mavenir ให้การวิเคราะห์ความปลอดภัยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ รวมถึงการป้องกันที่มีประสิทธิภาพแก่ลูกค้าของเราผ่านบริการเสียง"

Jan Schaar รองประธานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Mavenir กล่าวเสริมว่า "ด้วยความรวดเร็วและความซับซ้อนของเทคนิคที่มิจฉาชีพและผู้หลอกลวงใช้ หมายความว่าแนวทางการรักษาความปลอดภัยเชิงรับที่อาศัยเพียง "การรายงาน" สแปมไม่เพียงพออีกต่อไป เพื่อให้มอบความมั่นใจและความสบายใจได้อย่างที่ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือต้องการในปัจจุบัน เราจำเป็นต้องทำงานอย่างหนักและหลักแหลมยิ่งขึ้น รวมถึงต้องก้าวนำหน้าหนึ่งก้าวเสมอ โดยเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและคาดการณ์การเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของมิจฉาชีพ แพลตฟอร์ม SpamShield ของเราขับเคลื่อนด้วยเครื่องมือ ML อันทรงพลัง พร้อมมอบการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันเชิงรุกที่ทันสมัยสำหรับบริการส่งข้อความของ TPG เรายินดีที่ตอนนี้ได้ขยายขอบเขตของโซลูชันด้วยการให้บริการเทคโนโลยี CallShield ที่แข็งแกร่งของเรา จึงมั่นใจได้ว่าลูกค้าโทรศัพท์มือถือของ TPG จะได้รับการป้องกันที่เหนือระดับแบบเดียวกัน จากการก่อกวนและภัยคุกคามที่เป็นอันตรายในรูปแบบของการโทรศัพท์ที่ไม่พึงประสงค์"

เกี่ยวกับ TPG Telecom

TPG Telecom เป็นบริษัทโทรคมนาคมสัญชาติออสเตรเลีย ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์โทรคมนาคมที่เป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดในออสเตรเลีย ประกอบด้วย Vodafone, TPG, iiNet, AAPT, Internode, Lebara และ felix ในฐานะบริษัทโทรคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสอง ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย (ASX) TPG Telecom มีจิตวิญญาณนักสู้และความมุ่งมั่นหนักแน่น ที่จะมอบบริการและผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของตน www.tpgtelecom.com.au

เกี่ยวกับ Mavenir:

Mavenir กำลังสร้างอนาคตของเครือข่ายด้วยโซลูชันระบบคลาวด์เนทีฟที่ใช้ AI ซึ่งได้รับการออกแบบให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถใช้ประโยชน์จาก 5G และสร้างเครือข่ายที่อัจฉริยะ อัตโนมัติ และสามารถตั้งโปรแกรมได้ ในฐานะผู้ริเริ่ม Open RAN และผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว โซลูชันที่ได้รับรางวัลของ Mavenir กำลังส่งมอบระบบอัตโนมัติและการสร้างรายได้ผ่านเครือข่ายมือถือทั่วโลก โดยเร่งการเปลี่ยนแปลงเครือข่ายซอฟต์แวร์สำหรับผู้ให้บริการด้านการสื่อสารมากกว่า 300 รายในกว่า 120 ประเทศ ซึ่งให้บริการแก่ผู้ใช้งานมากกว่า 50% ของผู้ใช้ทั่วโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาไปที่ www.mavenir.com

