オーストラリアのTPGテレコム (TPG Telecom) がマベニア (Mavenir) を採用、モバイルユーザーの音声セキュリティを強化して、AIによる詐欺電話をブロック

テキサス州リチャードソン発 , Oct. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- あらゆるクラウドで稼働するクラウドネイティブソリューションでネットワークの未来を築くネットワークソフトウェアプロバイダーのマベニアは本日、同社の高度な機械学習 (ML) テクノロジーがTPGテレコムによって使用され、増加するAIによる詐欺やスパムの音声通話からモバイルユーザーを保護していることを発表した。その結果、TPGテレコムの顧客の携帯電話に到達する前にブロックされる詐欺電話の数が280%増加している。



このオーストラリアの通信会社は、すでに数年前からSMSメッセージング用のマベニアのインテリジェントなスパムシールド (SpamShield) テクノロジー保護の恩恵を受けている。 マベニアは現在、堅牢なリアルタイムコールシールド (CallShield) ソリューションを提供している。これは、ボーダフォン (Vodafone)、TPG、iiNet、フェリックス (felix) の各ブランドにわたるTPGテレコムの顧客を、詐欺師が仕掛ける自動音声通話やディープフェイク音声通話の迷惑や脅威から保護するためのものである。

今年最初の6ヵ月間に、マベニアのコールシールドテクノロジーは、TPGテレコムの顧客への約1,900万件の不正なモバイル通話をブロックした。 これは、1日あたり103,000件の違法通話が顧客に到達するのをブロックしたことに相当し、2023年上半期にブロックされた490万件の3倍以上となっている。 これは、業界で最も高い詐欺およびスパム通話防止数値の一部となっている。

TPGテレコムは、マベニアのスパムシールドプラットフォームを使用して、不正なSMSがモバイルユーザーに届かないようにしている。 2024年の最初の6ヵ月間に、マベニアのテクノロジーにより、TPGテレコムの顧客に届く5,960万件を超える詐欺テキストメッセージをブロックした。

世界中の通信サービスプロバイダー (CSP) が、データサービスと音声サービスの両方で、迷惑スパムや詐欺トラフィックの絶え間ない変化に直面している。高度なAI技術によってますます促進され、検出と制御が非常に困難になっている。 オーストラリア競争消費者委員会による2022年の報告書では、電話詐欺はユーザーエクスペリエンスを低下させ、通信事業者に多大な収益損失をもたらすだけでなく、オーストラリア国民に約1億4,100万豪ドル (約198億5,915万円) の損失をもたらしていることが強調されている。 オーストラリアの通信システムの規制機関であるオーストラリア通信メディア庁 (ACMA) は、スパムや詐欺電話を取り締まり、消費者が適切に保護されるようにするための業界の取り組みを先導しており、通信事業者による規制遵守を強化し、テクノロジーベンダーによる効果的なセキュリティソリューションの展開をサポートしている。 マベニアのコールシールドソリューションは、リアルタイムの機械学習テクノロジーを使用して、音声サービス全体で自動セキュリティ分析とプロアクティブな防御を実行し、通信事業者が詐欺師の一歩先を行くことをサポートする。 コールシールドソリューションは、CSPに360度の制御を提供し、比類のないスピードと柔軟性でネットワーク内の特定の状況に効果的に対処する。 従来の検出および防止手法は、簡単に検出および回避できる決定論的ルールに基づいたものであるが、インテリジェンスが組み込まれたコールシールドのML検出アルゴリズムは、現在のネットワーク状況と加入者の行動に適応し、スパム送信者や詐欺師による試行活動を継続的に検出してブロックする。

TPGテレコムの最高技術責任者 (CTO) であるジョバンニ・キアレッリ (Giovanni Chiarelli) は以下のように述べている。「当社のビジネスは、お客様の信頼の上に成り立っています。 当社は、こういったスパム送信者や詐欺師による迷惑行為や悪意のある危害の脅威に対して可能な限り最高の保護を提供する新しいテクノロジーを採用することに尽力しています。 マベニアのコールシールドテクノロジーが、当社の音声サービス全体でお客様にリアルタイムの自動セキュリティ分析と効果的なセキュリティを提供してくれることを嬉しく思います」。

マベニアのアジア太平洋地域担当副社長、ヤン・シャール (Jan Schaar) は次のように付け加えた。「詐欺師や不正行為者が使用する手法のスピードと洗練度は、スパムを単に「報告」するだけの受動的なセキュリティアプローチではもはや十分ではないことを意味しています。 今日、モバイルユーザーに必要な安心感と安全を提供するには、より一層努力し、よりスマートに行動し、常に一歩先を行く必要があります。つまり、詐欺師の次の動きから継続的に学び、予測することです。 強力なML駆動型エンジンを備えた当社のスパムシールドプラットフォームは、すでにTPGのメッセージングサービス全体で最先端のプロアクティブなセキュリティと保護を提供しています。 堅牢なコールシールドテクノロジーを提供することでソリューションの範囲を拡大できることを嬉しく思います。これにより、TPGのモバイルカスタマーは、迷惑な音声通話という形で届く迷惑で悪意のある脅威から、これまでと同じ優れた保護を享受できるようになります」。

