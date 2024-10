澳洲 TPG Telecom 採用 Mavenir 提升流動服務用戶語音安全並堵截人工智能驅動式詐騙電話

理查森,德州, Oct. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 網絡軟件供應商 Mavenir 採用可在任何雲端運行的雲端原生解決方案,為網絡服務開創未來;該公司今天宣佈,其先進的機器學習 (ML) 技術獲 TPG Telecom 選用來保護流動服務用戶,以免其受日益猖獗的人工智能驅動式詐騙和垃圾語音通話影響,並因此令詐騙電話接通 TPG Telecom 客戶流動電話前就被攔截的情況增加了 280%。



過去數年,該澳洲電訊公司亦受 Mavenir 的智能 SpamShield 短訊技術所保護。Mavenir 提供 CallShield 這套強效的實時解決方案,保護 TPG Telecom 旗下品牌 Vodafone、TPG、iiNet 和 felix 的客戶,免受騙徒發起的自動化及深度偽造語音電話滋擾和威脅。

今年頭六個月,Mavenir 的 CallShield 技術已阻止了近 1,900 萬個詐騙電話打通給 TPG Telecom 的客戶。這相當於每天堵截 103,000 個違法通話,使其無法接觸到客戶,和 2023 年上半年堵截了 490 萬個通話相比,增幅達三倍以上。所預防的欺詐及垃圾電話數量之多,在業界內屬數一數二。

TPG Telecom 亦有採用 Mavenir 的 SpamShield 平台,阻止詐騙短訊傳送至其流動服務用戶。在 2024 年頭六個月,Mavenir 的技術阻止了超過 5,960 萬個欺詐短訊傳送至 TPG Telecom 的客戶。

濫發垃圾訊息和欺詐訊息的形態不斷變化,全球各地的通訊服務供應商 (CSP) 都要面臨這項挑戰,不但數據和語音服務均受到影響,而且越來越多訊息是由精密的人工智能技術所驅動,令偵測和控制變得非常困難。根據澳洲競爭與消費者委員會 2022 年的報告,電話詐騙除了會損害用戶經驗,並且令營運商蒙受重大營收損失,亦導致澳洲人遭受到 1.41 億澳元的損失。澳洲通訊與媒體管理局 (ACMA) 是澳洲電訊系統的監管機構,該局正率先引導業界採取行動,打擊垃圾電話和詐騙電話,並確保消費者獲得充分保障;同時亦規定營運商必須遵守法規,支援技術供應商推出有效的安全解決方案。Mavenir 的 CallShield 解決方案運用實時機器學習技術,實施自動化安全分析,主動防禦各種語音服務,協助營運商領先騙徒一步。CallShield 解決方案可為通訊服務供應商提供全方位控制權,以無可比擬的速度和靈活度,有效地解決網絡中的特定情況。傳統偵測及預防技術採用的判斷規則很容易便會被偵測和繞過,而 CallShield 的內置智能 ML 偵測演算法則可根據現有網絡條件和用戶行為作出調整,持續偵測並阻止垃圾訊息發送者和騙徒試圖採取行動。

TPG Telecom 技術總監 Giovanni Chiarelli 表示:「我們的業務建基在客戶信任之上。我們致力於運用新技術,提供最好的防護,防止這些發出垃圾和詐騙訊息的騙徒造成滋擾和構成惡意威脅。我們很高興 Mavenir 的 CallShield 技術能為我們所有語音服務客戶實時提供自動化的安全分析,有效保障用戶安全。」

Mavenir 亞太區副總裁 Jan Schaar 補充道:「詐騙者和騙徒所採用的技術快速而且複雜,單靠被動地『舉報』垃圾訊息的安全方法已不合時宜。今時今日,為了讓流動服務用家享有所需的保證和安心感,我們必須更努力、更精明,時刻行前一步,不斷學習並預測騙徒的下一步行動。我們的 SpamShield 平台憑其強效 ML 驅動式引擎,早已在為 TPG 的訊息服務提供最先進的主動式安全防護。我們很高興如今能擴大解決方案的涵蓋範圍,透過提供強大的 CallShield 技術,確保 TPG 的流動服務客戶日後能享有同樣優越的保障,以免被多餘的語音通話所滋擾和惡意威脅。」

TPG Telecom 為澳洲的電訊公司,旗下坐擁多個澳洲人氣電訊品牌,包括 Vodafone、TPG、iiNet、AAPT、Internode、Lebara 及 felix。TPG Telecom 作為在澳洲證券交易所上市的第二大電彰公司,具備堅定的挑戰者精神,致力於為客戶提供最佳的服務和產品。www.tpgtelecom.com.au。

Mavenir 正在利用設計時即採用環保理念的雲端原生、AI 賦能的解決方案建構未來的網絡。這些方案使營運商得以發揮 5G 的優勢,實現智能、自動化及可編程的網絡。作為 Open RAN 的先驅和久經考驗的行業顛覆者,Mavenir 屢獲殊榮的解決方案正在全球範圍內的流動網絡上實現自動化和商業化,為 120 多個國家的 300 多家通訊服務提供商加速軟件網絡轉型,這些提供商為全球超過 50% 的訂戶提供服務。如欲了解更多資訊,請瀏覽 www.mavenir.com

