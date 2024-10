澳大利亚 TPG Telecom 借助 Mavenir 提升移动用户的语音安全并拦截人工智能驱动的诈骗电话

德克萨斯州理查森, Oct. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir 是一家网络软件提供商,致力于通过可在任何云上运行的云原生解决方案打造未来网络。该公司今日宣布其先进的机器学习(ML)技术正被 TPG Telecom 用于保护移动用户免受日益猖獗的人工智能驱动的诈骗和垃圾语音电话的侵扰,使欺诈电话在到达 TPG Telecom 客户的手机之前被拦截的数量增加了280%。



这家澳大利亚电信公司多年来一直受益于 Mavenir 的智能 SpamShield 技术所提供的短信保护。现在,Mavenir 正在提供其强大的实时 CallShield 解决方案,以保护 TPG Telecom 旗下Vodafone、TPG、iiNet 和 felix 品牌的客户免受欺诈者发起的自动化和深度伪造语音电话的骚扰和威胁。

今年前六个月,Mavenir 公司的 CallShield 技术成功拦截了将近 1900 万个针对 TPG Telecom 客户的欺诈移动电话。这相当于每天成功拦截 103,000 个非法电话,拦截量是 2023 年上半年(490 万个)的三倍多。这代表了业内最高的诈骗和垃圾电话拦截率之一。

TPG Telecom 还使用 Mavenir 的 SpamShield 平台阻止欺诈短信发送至其移动用户。2024 年前六个月,Mavenir 的技术拦截了超过 5960 万条欺诈短信送达 TPG Telecom 客户。

全球通信服务提供商(CSP)正面临着不断演变的垃圾和欺诈流量的困扰,这些流量涉及数据和语音服务,并且越来越多地由复杂的人工智能技术所驱动,使其非常难以检测和控制。除了给用户带来糟糕的体验和给运营商造成巨大的收入损失外,2022 年 Australian Competition and Consumer Commission 的一份报告还强调,电话诈骗给澳大利亚人造成了高达 1.41 亿澳元的惊人损失。作为澳大利亚电信系统的监管机构,Australian Communications and Media Authority(ACMA)正带头采取行业行动,打击垃圾和诈骗电话,确保消费者得到充分保护。ACMA 要求运营商遵守法规,并支持技术供应商推出有效的安全解决方案。Mavenir 的 CallShield 解决方案采用实时机器学习技术对语音服务进行自动安全分析和主动防御,帮助运营商在与诈骗者的较量中保持领先。CallShield 解决方案为 CSP 提供全方位控制,使其能够以无与伦比的速度和灵活性有效应对网络中的特定情况。传统的检测和预防技术基于确定性规则,很容易被识破和绕过,而 CallShield 的机器学习检测算法具有内置智能,可适应当前的网络条件和用户行为,持续检测和拦截垃圾信息发送者和欺诈者的企图活动。

TPG Telecom 首席技术官 Giovanni Chiarelli 表示:“我们的业务建立在客户的信任之上。我们致力于采用新技术,为客户提供最佳保护,防范这些垃圾信息发送者和诈骗者带来的骚扰和恶意伤害威胁。我们很高兴 Mavenir 的 CallShield 技术能够为我们语音服务的客户提供实时、自动化的安全分析和有效防护。”

Mavenir 亚太地区副总裁 Jan Schaar 补充道:“诈骗者和欺诈者使用的技术越来越快速和复杂,这意味着仅依靠‘举报’垃圾信息的被动式安全方法已经不再足够。为了向移动用户提供他们现在所需的保证和安心,我们需要更加努力、更加智能地工作,始终保持领先一步,即不断学习并预测诈骗者的下一步行动。我们的 SpamShield 平台拥有强大的机器学习驱动引擎,已经能够为 TPG 的消息服务提供最先进的主动安全防护。我们很高兴的是,现在可以通过我们强大的 CallShield 技术来扩展解决方案的范围,确保 TPG 的移动客户现在可以享受到同样卓越的保护,免受以不必要语音电话形式出现的骚扰和恶意威胁。”

关于 TPG Telecom

TPG Telecom 是一家澳大利亚电信公司,旗下拥有一些澳大利亚最受欢迎的电信品牌,包括 Vodafone、TPG、iiNet、AAPT、Internode、Lebara 和 felix。作为在 ASX 上市的第二大电信公司,TPG Telecom 具有强烈的挑战者精神,致力于为客户提供最优质的服务和产品。www.tpgtelecom.com.au。

关于 Mavenir:

Mavenir 正在通过云原生、AI 驱动的解决方案构建未来网络,这些解决方案采用更加环保的设计,使运营商能够实现 5G 优势并构建智能化、自动化、可编程的网络。作为开放 RAN 的先驱和公认的行业变革者,Mavenir 荣获大奖的解决方案正在全球范围内实现移动网络的自动化和变现,加速了 300 多家通信服务供应商在 120 多个国家的软件网络转型,这些供应商为全球超过 50% 的用户提供服务。如需了解更多信息,请访问:www.mavenir.com

