TPG Telecom האוסטרלית בחרה ב-Mavenir כדי להגביר את האבטחה הקולית עבור משתמשים ניידים וכדי לחסום שיחות הונאה מונעות בינה מלאכותית

ריצ'רדסון, טקסס, Oct. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

Mavenir, ספקית תוכנת הרשת הבונה את עתיד הרשתות עם פתרונות טבעיים לענן הפועלים בכל ענן, הכריזה כי טכנולוגיית לימוד המכונה המתקדמת שלה הוכנסה לשימוש בידי TPG Telecom כדי להגן על משתמשים ניידים מהנגע המתגבר של שיחות הונאה וספאם קוליות המבוססות על בינה מלאכותית - כשהתוצאה היא עלייה של 280% במספר שיחות הונאה שנחסמו לפני שהגיעו לטלפונים הניידים של לקוחות TPG Telecom.

חברת הטלקום האוסטרלית כבר נהנית מזה מספר שנים מטכנולוגיית SpamShield החכמה של Mavenir המגנה על העברת מסרונים. Mavenir מספקת כעת את הפתרון CallShield החזק שלה כדי בזמן אמת להגן על לקוחות TPG Telecom לרוחב המותגים Vodafone, TPG, iiNet ו-felix שלה מפני המטרד והאיום של שיחות קוליות מזויפות היטב שמופעלות באופן אוטומטי ביוזמה של רמאים.

בששת החודשים הראשונים של השנה, טכנולוגיית CallShield של Mavenir חסמה כמעט 19 מיליון שיחות הונאה סלולריות מהגעה ללקוחות TPG Telecom. זה שווה לחסימת 103,000 שיחות בלתי חוקיות ביום, ויותר מפי שלושה מ-4.9 מיליון השיחות שנחסמו במחצית הראשונה של 2023. מספר זה הוא מהגבוהים ביותר בהיבט של מניעת שיחות הונאה וספאם בתעשייה.

TPG Telecom משתמשת גם בפלטפורמת SpamShield של Mavenir כדי למנוע ממסרונים מזויפים להגיע למשתמשים הניידים שלה. בששת החודשים הראשונים של 2024, הטכנולוגיה של Mavenir חסמה יותר מ-59.6 מיליון הודעות טקסט מזויפות מלהגיע ללקוחות TPG Telecom.

ספקיות שירותי תקשורת (CSP) ברחבי העולם מתמודדות עם זרימה של תעבורת דואר זבל לא רצויה ותעבורת הונאה שהולכת וגדלה כל הזמן - בשירותי נתונים וקול כאחד - אשר מונעת יותר ויותר בידי טכניקות בינה מלאכותית מתוחכמות, מה שמקשה מאוד על האיתור והבקרה. מעבר ליצירת חוויית שימוש גרועה והפסדי הכנסה משמעותיים למפעילות, דו"ח משנת 2022 של ועדת התחרות והצרכנות האוסטרלית מצא כי הונאות הטלפוניות גרמו לאוסטרלים הפסדים של כ-141 מיליון דולר אוסטרלי . רשות התקשורת והמדיה האוסטרלית (ACMA), הרגולטור של מערכות התקשורת במדינה, עומדת בראש הפעילות בתעשייה שמטרתה להילחם בשיחות הספאם וההונאה ולהבטיח שהצרכנים מוגנים כראוי - תוך שהוא אוכפת את הציות לרגולציה על המפעילות ותומכת בהשקה של פתרונות אבטחה יעילים של ספקיות טכנולוגיה. הפתרון CallShield של Mavenir משתמש בטכנולוגיית לימוד מכונה בזמן אמת כדי לבצע אנליטיקת אבטחה אוטומטית ואספקה של הגנה פרואקטיבית עבור שירותי קול - והוא עוזר למפעילות להישאר צעד אחד לפני הנוכלים. הפתרון CallShield מספק ל-CSP שליטה ב-360 מעלות כדי לטפל ביעילות במצבים מוגדרים ברשתות שלהן במהירות ובגמישות ללא תחרות. בעוד שטכניקות זיהוי ומניעה מסורתיות מבוססות על כללים קבועים שניתן לזהות ולעקוף בקלות, אלגוריתמי הזיהוי מבוססי לימוד המכונה של CallShield, עם האינטליגנציה המובנית, מסתגלים לתנאי הרשת המסוימים ולהתנהגות של המנויים כדי לזהות ולחסום כל הזמן ניסיונות פעילות של ורמאים ומשלוחים של דואר זבל.

ג'ובאני צ'יארלי (Giovanni Chiarelli), סמנכ"ל הטכנולוגיה של TPG Telecom אמר: "העסק שלנו בנוי על אמון הלקוחות שלנו. אנו מחויבים לאמץ טכנולוגיות חדשות המספקות את ההגנה הטובה ביותר האפשרית מפני המטרד והאיום של פגיעה זדונית הנשקפת משולחי דואר זבל ונוכלים אלה. אנו שמחים שטכנולוגיית CallShield של Mavenir מספקת אנליטיקת אבטחה אוטומטית בזמן אמת ומגנה באופן יעיל על הלקוחות בכל שירותי הקול שלנו".

ג'אן שאר (Jan Schaar), סגן נשיא אזורי אסיה פסיפיק, Mavenir, הוסיף: "המהירות והתחכום של הטכניקות המופעלות בידי נוכלים ורמאים גורמים לכך שגישת אבטחה תגובתית המבוססת על "דיווח" גרידא על דואר זבל אינה מספיקה עוד. כדי להציע למשתמשי המובייל את הביטחון והשקט הנפשי שהם צריכים היום, עלינו לעבוד קשה וחכם יותר, ולהישאר צעד אחד מקדימה כל הזמן - ללמוד ללא הרף מהצעד הבא של הרמאים ולצפות מראש. פלטפורמת SpamShield שלנו, עם המנוע החזק המבוסס על לימוד מכונה, כבר מספקת אבטחה והגנה פרואקטיבית מתקדמת בשירותי המסרונים של TPG. אנו שמחים להרחיב כעת את טווח הפתרונות על ידי אספקת טכנולוגיית CallShield החזקה שלנו - מה שמבטיח שלקוחות הסלולר של TPG יוכלו ליהנות כעת מאותה הגנה מעולה מפני מטרדים ואיומים זדוניים המגיעים בצורה של שיחות קוליות לא רצויות".

הערות לעורכים:

הודעה רשמית לעיתונות של TPG : TPG Telecom stops spams and scams from reaching customers with new call blocker

CallShield - Mavenir

SpamShield / Messaging Fraud - Mavenir

אודות TPG Telecom

TPG Telecom היא חברת טלקומוניקציה אוסטרלית שהיא ביתם של כמה ממותגי הטלקומוניקציה האהובים ביותר באוסטרליה, כולל Vodafone, TPG, iiNet, AAPT, Internode, Lebara ו- felix. כחברת הטלקומוניקציה השנייה בגודלה הרשומה בבורסה האוסטרלית, ל-TPG Telecom יש רוח מאתגרת חזקה ומחויבות לספק את השירותים והמוצרים הטובים ביותר ללקוחותיה. www.tpgtelecom.com.au .

משרד יחסי ציבור של TPG Telecom:

media@tpgtelecom.com.au

אודות Mavenir

Mavenir מבניר בונה את עתיד הרשתות כיום פתרונות מבוססי ענן, מבוססי בינה מלאכותית, ירוקים מעצם עיצובם, המאפשרים למפעילים לממש את היתרונות של 5G ולהשיג רשתות חכמות, אוטומטיות וניתנות לתכנות. כחלוצת Open RAN וכמחדשת מוכחת בתעשייה, Mavenir מתגאה בפתרונות עטורי פרסים שמספקים מיכון ומוניטיזציה ברחבי רשתות סלולריות ברחבי העולם, והיא מאיצה את ההמרה לשימוש ברשתות מבוססות תוכנה עבור יותר מ-300 שירותי תקשורת ביותר מ-120 מדינות, המשרתים יותר מ-50% מכלל המשתמשים בעולם. למידע נוסף, אנא בקרו באתר www.mavenir.com .

משרד יחסי ציבור של Mavenir

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.