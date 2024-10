TPG Telecom Australia Memilih Mavenir Untuk Meningkatkan Keamanan Suara Bagi Pengguna Ponsel dan Memblokir Panggilan Penipuan Berbasis AI

RICHARDSON, Texas, Oct. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, Penyedia Perangkat Lunak Jaringan yang membangun masa depan jaringan dengan solusi berbasis cloud yang berjalan di cloud mana pun, hari ini mengumumkan bahwa teknologi machine learning (ML) canggihnya kini digunakan oleh TPG Telecom untuk melindungi pengguna ponsel dari peningkatan kasus panggilan suara penipuan dan spam berbasis AI yang menyebabkan kenaikan sebesar 280 persen pada jumlah panggilan penipuan yang diblokir sebelum menjangkau ponsel pelanggan TPG Telecom.



Perusahaan telekomunikasi Australia ini sudah memanfaatkan perlindungan teknologi cerdas SpamShield dari Mavenir untuk pengiriman pesan SMS selama beberapa tahun. Mavenir kini memasok solusi CallShield -nya yang tangguh dan real time untuk melindungi pelanggan TPG Telecom di berbagai merek seperti Vodafone, TPG, iiNet, dan felix dari gangguan serta ancaman panggilan suara otomatis dan deepfake yang dimulai oleh penipu.

Dalam enam bulan pertama tahun ini, teknologi CallShield dari Mavenir telah memblokir hampir 19 juga panggilan telepon penipuan agar tidak menjangkau pelanggan TPG Telecom. Jumlah ini setara dengan memblokir 103.000 panggilan telepon gelap dari menjangkau pelanggan setiap harinya, dan lebih dari tiga kali lipat 4,9 juta panggilan diblokir pada semester pertama tahun 2023. Ini menggambarkan beberapa jumlah angka pencegahan panggilan penipuan dan spam tertinggi di industri ini.

TPG Telecom juga menggunakan platform SpamShield Mavenir untuk mencegat SMS penipuan dari menjangkau pengguna ponselnya. Pada enam bulan pertama tahun 2024, teknologi Mavenir telah memblokir lebih dari 59,6 juta pesan teks penipuan dari menjangkau pelanggan TPG Telecom.

Penyedia Layanan Komunikasi (PLK) di seluruh dunia terus menghadapi peningkatan aliran trafik penipuan dan spam yang tidak diminta baik di layanan data maupun suara, yang semakin bertambah karena kehadiran teknik AI yang canggih sehingga menjadikannya lebih sulit untuk dideteksi dan dikontrol. Selain memberikan pengalaman buruk bagi pengguna dan kehilangan pendapatan yang signifikan bagi operator, laporan tahun 2022 dari Komisi Persaingan Usaha dan Konsumen Australia menyoroti bahwa penipuan melalui ponsel membuat penduduk Australia merugi sekitar A$141 juta yang mengkhawatirkan. Otoritas Komunikasi dan Media Australia (ACMA), regulator sistem telekomunikasi Australia, memimpin aksi industri untuk memberantas panggilan penipuan dan spam serta memastikan bahwa konsumen dilindungi secara memadai – yang menuntut kepatuhan terhadap peraturan dari operator serta mendukung peluncuran solusi keamanan yang efektif dari vendor teknologi. Solusi CallShield dari Mavenir menggunakan teknologi machine learning yang real time untuk menjalankan analisis keamanan otomatis dan pertahanan proaktif di seluruh layanan suara sehingga membantu operator untuk berada selangkah lebih depan daripada penipu. Solusi CallShield memberi PLK kontrol 360 derajat untuk secara efektif mengatasi situasi tertentu di jaringan mereka dengan kecepatan dan fleksibilitas yang tidak tertandingi. Meskipun teknik deteksi dan pencegahan tradisional adalah berdasarkan aturan deterministik yang dapat dengan mudah dideteksi dan diabaikan, algoritma deteksi ML di CallShield dengan kecerdasan bawaan beradaptasi dengan kondisi jaringan saat ini dan perilaku pelanggan untuk terus mendeteksi dan memblokir upaya aktivitas dari penipu dan pelaku spam.

Kepala Pejabat Teknologi (CTO) TPG Telecom Giovanni Chiarelli mengatakan “Bisnis kami dibangun dengan berlandaskan kepercayaan pelanggan kami. Kami berkomitmen untuk menerapkan teknologi baru yang menyediakan perlindungan sebaik mungkin dari gangguan dan ancaman perbuatan jahat yang dilakukan oleh para penipu dan pelaku spam ini. Kami senang teknologi CallShield dari Mavenir menyediakan analisis keamanan otomatis yang real time dan keamanan yang efektif bagi pelanggan di seluruh layanan suara kami.”

Jan Schaar, Wakil Presiden Regional Asia Pasifik untuk Mavenir, menambahkan: “Kecepatan dan kecanggihan teknik yang digunakan pelaku scam (scammer) dan penipu menunjukkan pendekatan keamanan reaktif yang berdasarkan murni "melaporkan" spam tidak lagi cukup. Untuk memberi pengguna ponsel keyakinan dan ketenangan pikiran yang mereka butuhkan saat ini, kami perlu bekerja lebih keras dan lebih cerdas, serta tetap selangkah lebih depan sepanjang waktu, dengan terus belajar dan memperkirakan langkah berikutnya yang akan diambil penipu. Platform SpamShield kami, dengan mesin hebatnya yang berbasis ML, telah menyediakan keamanan dan perlindungan proaktif dan mutakhir di seluruh layanan pengiriman pesan TPG. Kami senang kini telah memperluas jangkauan solusi dengan menyediakan CallShield kami yang tangguh – memastikan bahwa pelanggan ponsel TPG kini dapat menikmati perlindungan unggulan yang sama dari gangguan dan ancaman berbahaya yang datang dalam bentuk panggilan suara yang tidak diinginkan.”

