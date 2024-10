復星財富控股金華龍： 科創賦能業務 復星財富控股力拓財富管理業務版圖

香港, Oct. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

轉自香港商報:復星財富國際控股有限公司(以下簡稱「復星財富控股」)是復星國際(股票代號:656.HK)在港全資控股的重要科技金融服務平台,隸屬復星核心「富足」板塊。復星財富控股董事長金華龍在採訪中表示,復星財富控股將始終以客戶為中心,致力於為全球客戶提供高品質並獨具優勢的金融產品和服務,並抓住Web 3.0帶來的發展機遇,積極拓展虛擬資產等新興領域業務,打造成為香港最具潛力的數智化全球財富管理平台。





復星財富控股2014年進軍香港,在香港佈局金融服務業務。經過多年深耕,復星財富控股旗下擁有4家持牌機構,並已逐漸形成了「環球交易服務、資產配置服務、綜合金融服務」三大核心服務,全生命週期的陪伴客戶的財富融通及保值增值。

香港金融市場潛力龐大 數智化升級蓄勢待發

「香港作為全球金融中心,一直以來在資產和財富管理領域處於領先地位。」金華龍細細道來,「香港的政務、法務和稅務環境友好,營商環境優越,擁有高度市場化和國際化的金融體系,近年更推動一系列政策出臺,給金融市場和行業機構帶來了巨大的發展機會和空間。」因此,復星財富控股積極擁抱數字化轉型,在繼續優化面向個人客戶的「星財富」移動應用程式之餘,於2023年底推出面向機構客戶的「星路科技」平台,打造差異化的業務矩陣。

金華龍解釋公司業務佈局思路:「我們著力優化面向個人客戶的『星財富』APP,實現由單一線上交易業務向多元化綜合財富管理平台轉型,為客戶提供全方位財富管理服務;同時面對市場巨大潛力下財富管理業務指數型增長的需求,孵化出專注機構客戶的『星路科技』平台,一站式提供金融產品、服務及科技解決方案。兩大平台互通互補,B端是C端的產品庫,C端是B端的最佳實踐,打造立足香港的一站式全球綜合財富管理產品平台。」

經營有道 資源整合助力「乘數式」增長

身兼復星國際科技與金融產業溝通委員會主任,金華龍高度重視復星財富控股「數字化」與「專業化」發展,堅持「科創驅動財富管理」,希望以「微創新」打造業務上的「深服務」。

在公司經營上,金華龍要求公司管理團隊堅持貫徹精細化運營的理念,「堅持以客戶為中心、專注於創新驅動、追求卓越品質、注重人才培養、堅持生態聯動及合作共贏、秉承社會責任」。

金華龍指出,復星產業鏈豐富,旗下金融企業包括保險、銀行、證券、支付等,各板塊互為生態賦能、資源融通。同時,復星自身也非常重視金融科技的投入,這些經驗及資源將助力復星財富控股及星路科技發展,實現「乘數式」增長。

緊抓「跨境理財通」新機遇 助力大灣區財富業務揚帆

近年粵港澳大灣區一體化不斷加強,內地與香港的金融合作交流也在不斷加強。隨著「跨境理財通2.0」政策的推出,進一步降低了內地客戶進入香港市場的門檻,從傳統的高淨值客戶群體擴展至中高端個人客戶,為香港的資產管理行業帶來了更多的業務機會。

金華龍指出,財富管理這一業務領域,目前對於金融機構仍是巨大藍海,但同時需要各機構立即響應,搶先部署。復星財富控股及星路科技將利用多年積累的多元化財富管理服務及綜合金融科技解決方案打造經驗,以優質產品、系統及服務助力客戶財富增值及業務開展,提升其數據管理和分析能力,實現個性化和智能化的服務,加強安全和隱私保護,為客戶提供更高效、便利和個性化的投資和理財體驗。

擁抱Web 3.0 佈局虛擬資產賽道

對於虛擬貨幣等新興資產及Web3.0概念帶來的新機遇,金華龍認為區內虛擬資產相關產品交易及服務發展亦勢頭強勁。有見及此,復星財富控股優先部署,旗下子公司復星國際證券有限公司於今年6月獲香港證監會批准提供虛擬資產交易服務牌照,標誌著復星財富控股在拓展產品組合、提供整合性金融解決方案的重要一步。未來,復星財富控股將有序開展虛擬資產交易及交易融資等相關業務,並與行業優秀合作夥伴共同開發相關投資機會,同時提供全面的風險管理,為客戶提供多元化的選擇。

財富管理需求快速增長的機遇與挑戰並存。金華龍表示,復星財富控股將努力把握有利時機,並與行業頭部夥伴在加密貨幣資產管理、交易服務、技術創新等多個領域全方位開展緊密協作,發揮資源整合、優勢互補的協同效應,致力為全球投資者呈現業內領先的數字資產理財整體解決方案;同時,公司亦計劃逐步佈局新加坡、東南亞和中東市場的綜合管理業務,打造全球性的財富管理生態系統,實現讓客戶產業更繁榮,家庭更富足的戰略願景。我們期待與行業夥伴一起協作開拓更廣闊的財富管理領域,為客戶創造更大的價值,進而推動整個財富管理行業的發展和進步。

傳媒查詢:marketing@fosunwealth.com

