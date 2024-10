复星财富控股金华龙： 科创赋能业务 复星财富控股力拓财富管理业务版图

香港, Oct. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

转自香港商报:复星财富国际控股有限公司(以下简称“复星财富控股”)是复星国际(股票代号:656.HK)在港全资控股的重要科技金融服务平台,隶属复星核心“富足”板块。复星财富控股董事长金华龙在采访中表示,复星财富控股将始终以客户为中心,致力于为全球客户提供高品质并独具优势的金融产品和服务,并抓住Web 3.0带来的发展机遇,积极拓展虚拟资产等新兴领域业务,打造成为香港最具潜力的数智化全球财富管理平台。





复星财富控股2014年进军香港,在香港布局金融服务业务。经过多年深耕,复星财富控股旗下拥有4家持牌机构,并已逐渐形成了“环球交易服务、资产配置服务、综合金融服务”三大核心服务,全生命周期的陪伴客户的财富融通及保值增值。

香港金融市场潜力庞大 数智化升级蓄势待发

“香港作为全球金融中心,一直以来在资产和财富管理领域处于领先地位。”金华龙细细道来,“香港的政务、法务和税务环境友好,营商环境优越,拥有高度市场化和国际化的金融体系,近年更推动一系列政策出台,给金融市场和行业机构带来了巨大的发展机会和空间。”因此,复星财富控股积极拥抱数字化转型,在继续优化面向个人客户的“星财富”移动应用程式之余,于2023年底推出面向机构客户的“星路科技”平台,打造差异化的业务矩阵。

金华龙解释公司业务布局思路:“我们着力优化面向个人客户的‘星财富’APP,实现由单一线上交易业务向多元化综合财富管理平台转型,为客户提供全方位财富管理服务;同时面对市场巨大潜力下财富管理业务指数型增长的需求,孵化出专注机构客户的‘星路科技’平台,一站式提供金融产品、服务及科技解决方案。两大平台互通互补,B端是C端的产品库,C端是B端的最佳实践,打造立足香港的一站式全球综合财富管理产品平台。”

创新驱动资源整合助力公司“乘数式”增长

金华龙高度重视复星财富控股“数字化”与“专业化”发展,坚持“科创驱动财富管理”,希望以“微创新”打造业务上的“深服务”。

在公司经营上,金华龙要求公司管理团队坚持贯彻精细化运营的理念,“坚持以客户为中心、专注于创新驱动、追求卓越品质、注重人才培养、坚持生态联动及合作共赢、秉承社会责任”。

作为复星国际高级副总裁,金华龙指出,复星产业链丰富,旗下金融企业包括保险、银行、证券、支付等,各板块互为生态赋能、资源融通。同时,复星自身也非常重视金融科技的投入,这些经验及资源将助力复星财富控股及星路科技发展,实现“乘数式”增长。

紧抓“跨境理财通”新机遇 助力大湾区财富业务扬帆

近年粤港澳大湾区一体化不断加强,内地与香港的金融合作交流也在不断加强。随着“跨境理财通2.0”政策的推出,进一步降低了内地客户进入香港市场的门槛,从传统的高淨值客户群体扩展至中高端个人客户,为香港的资产管理行业带来了更多的业务机会。

金华龙指出,财富管理这一业务领域,目前对于金融机构仍是巨大蓝海,但同时需要各机构立即响应,抢先部署。复星财富控股及星路科技将利用多年积累的多元化财富管理服务及综合金融科技解决方案打造经验,以优质产品、系统及服务助力客户财富增值及业务开展,提升其数据管理和分析能力,实现标准化和智能化的服务,加强安全和隐私保护,为客户提供更高效、便利和个性化的投资和理财体验。

拥抱Web 3.0 布局虚拟资产赛道

对于虚拟货币等新兴资产及Web3.0概念带来的新机遇,金华龙认为区内虚拟资产相关产品交易及服务发展亦势头强劲。有见及此,复星财富控股优先部署,旗下子公司复星国际证券有限公司于今年6月获香港证监会批准提供虚拟资产交易服务牌照,标志着复星财富控股在拓展产品组合、提供整合性金融解决方案的重要一步。未来,复星财富控股将有序开展虚拟资产交易及交易融资等相关业务,并与行业优秀合作伙伴共同开发相关投资机会,同时提供全面的风险管理,为客户提供多元化的选择。

财富管理需求快速增长的机遇与挑战并存。金华龙表示,复星财富控股将努力把握有利时机,并与行业头部伙伴进一步在加密货币、资产管理、交易服务、技术创新等多个领域全方位开展紧密协作,发挥资源整合、优势互补的协同效应,致力为全球投资者呈现业内领先的数字资产理财整体解决方案;同时,公司亦计划逐步布局新加坡、东南亚和中东市场的综合财富管理业务,打造全球性的财富管理生态系统,实现让客户产业更繁荣,家庭更富足的战略愿景。公司期待与行业伙伴一起协作开拓更广阔的财富管理领域,为客户创造更大的价值,进而推动整个财富管理行业的发展和进步。

