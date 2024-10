Manzil و Spectator ﺗطﻠﻘﺎن ﺷراﻛﺔ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﺗﻌزﯾز اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻋوﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ واﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة وﻗطر…

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، وسيتارد، هولندا, Oct. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- أعلنت اليوم شركة Manzil Healthcare Services، الرائدة في مجال الرعاية الصحية المنزلية وإدارة الأمراض في الشرق الأوسط، وشركة Spectator Healthcare Technology الهولندية، الرائدة في تكنولوجيا الرعاية الصحية عن بُعد، عن إطلاق شراكة استراتيجية تهدف إلى تطوير حلول مبتكرة ومدعومة بالتكنولوجيا لإحداث نقلة نوعية في تقديم الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، وقطر.

تقدّم Manzil خدمات طبية شاملة في المنازل، في جميع المراحل العمرية، بدءًا من رعاية ما بعد الولادة وصولاً إلى رعاية المسنين، شاملة كافة الخدمات الطبية. تعتمد الشركة على فريق محترف يضم أكثر من 360 طبيبًا، ممرضًا، ومعالجًا، إلى جانب تبني حلول تقنية مبتكرة لتقديم خدمات عالية الجودة.

ستقدم منصة Spectator Telehealth Platform للرعاية الصحية عن بُعد، بالتعاون مع تطبيق BiDiApp، مجموعة من الخدمات الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمراقبة المؤشرات الحيوية مثل ضربات القلب، مستويات الأكسجين، وضغط الدم، ومؤشرات آخرى، خاصة في المناطق الريفية والنائية لمرضى Manzil .

تركّز الشراكة بين Manzil وSpectator على ثلاثة أهداف رئيسية: تحسين جودة الرعاية، توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الصحية، وخفض التكاليف الإجمالية للرعاية الصحية. كما ستشمل الشراكة استخدام أنظمة بيانات متكاملة وآمنة لضمان تقديم رعاية منسقة سواء في المنازل أو في المستشفيات أو في مرافق الرعاية الصحية طويلة الأمد.

تأتي هذه الشراكة بدعم من TVM Capital Healthcare، المستثمر الرئيسي في Manzil، والذي يتمتع بخبرة طويلة في تحسين جودة الرعاية الصحية وزيادة إمكانية الوصول إليها في منطقة الشرق الأوسط، مع التركيز على الرعاية المتخصصة خارج المستشفيات التقليدية.

وﻓﻲ ظل ﺗزاﯾد ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن وزﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟودة اﻟﺗﻲ ﯾﺳﮭل ﻟﻠﻣرﺿﻰ اﻟوﺻول إﻟﯾﮭﺎ، ﺗﻣُﺛل اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة وﻗطر واﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ أﺳواﻗﺎً ﻓﻲ وﺿﻊ ﻣﺗﻣﯾز ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺣﻠول اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم:

ﻧﻣﺎذج ﻟﺗﻘدﯾم اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻣﺻﻣﻣﺔ ﺧﺻﯾﺻﺎً ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﺳﻛﺎن ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﻧﺎطﻖ .

ﺗﻘﻠﯾل اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟذھﺎب ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻋن ﺑﻌُد واﻟﺗﺷﺧﯾص اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟذﻛﺎء اﻻﺻطﻧﺎﻋﻲ .

ﺗﺣﺳﯾن إدارة رﻋﺎﯾﺔ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣزﻣﻧﺔ ﻣﺛل اﻟﺳﻛري وأﻣراض اﻟﻘﻠب، ﺑﺟﺎﻧب ﺗوﻓﯾر أدوات ﻣراﻗﺑﺔ ﻟﺣظﯾﺔ .

وﻗد ﻧﻔذت ھذه اﻟدول ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯾرة ﻣﺑﺎدرات ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺗﮭدف إﻟﻰ ﺗﺣدﯾث أﻧظﻣﺔ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﯾن اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص. ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل، ﺗﻌطﻲ رؤﯾﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ 2030 وﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﺣول اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﺣﻲ اﻷوﻟوﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﯾزة واﻟﺣﻠول اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن ﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻗطﺎع اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ.

ﻣن ﺟﮭﺗﮫ صرّح محمد السعدني، الرئيس التنفيذي لشركة Manzil Healthcare Services قائلاً: "تتيح لنا رعاية المرضى في منازلهم تقديم رعاية أسرع وأفضل، مع الحفاظ على راحتهم بجانب أحبائهم. شراكتنا مع Spectator تعزز قدراتنا على تقديم رعاية متعددة التخصصات في أي مكان، مما يعزز مكانتنا كشركة رائدة في مجال الرعاية الصحية المنزلية في المنطقة."



من جهته أيضاً، قال الدكتور هيرميس فرانس، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة Spectator Healthcare Technology: " ستدعم حلولنا المتكاملة والمتطورة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مقدمي الرعاية الصحية المتخصصين في Manzil لتقديم رعاية صحية مخصصة ومدعومة بالتكنولوجيا. ونحن متحمسون لتوسيع هذه الفوائد إلى السعودية، الإمارات، وقطر، بما يتماشى مع رؤى هذه الدول لتعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية المتميزة."

وأﺷﺎر كارل ستانفير ، اﻟﺷرﯾك اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺟﻧوب ﺷرق آﺳﯾﺎ ﻟﺷرﻛﺔ Healthcare Capital TVM ورﺋﯾس ﻣﺟﻠس إدارة Services Healthcare :Manzil "ﺗوﻓر اﻟﺷراﻛﺔ ﺑﯾن Manzil وSpectator ﺣﻼً ﻗوﯾﺎً ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ رﻋﺎﯾﺔ ﺻﺣﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟودة ﻣﯾﺳورة اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط، وﻧﺗطﻠﻊ إﻟﻰ اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻓﻲ أﺳواق أﺧرى".

.Spectator-Healthcare.comو ManzilHealth.com زﯾﺎرة ﯾرﺟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﻣن ﻟﻠﻣزﯾد

ﻻﺳﺗﻔﺳﺎرات اﻟﺟﮭﺎت اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ، ﯾرﺟﻰ اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ:



هولي راديل

radel@tvmcapitalhealthcare.com

