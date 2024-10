Productivité et mieux-être : le public appuie le travail flexible

OTTAWA, Ontario, 09 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un nouveau sondage national mené par spark*insights, entreprise spécialisée en recherche, révèle que la majorité de la population croit que les régimes de travail flexibles rehaussent la productivité et la satisfaction des travailleuses et travailleurs.



Points saillants

Au Canada, 66 % des travailleuses et travailleurs appartiennent à des organisations qui offrent des modalités de travail flexibles. De ces personnes, 38 % sont en télétravail et 28 % sont invitées à travailler à distance le plus souvent possible. Chez les moins de 30 ans, le pourcentage passe de 66 % à 78 %.



Quatre personnes sur cinq (81 %) croient que le télétravail est bon pour le personnel et deux sur trois (66 %), qu’il améliore la productivité des organisations. Les réponses au sondage montrent aussi que le télétravail est perçu comme un vecteur de créativité, de bien-être et d’enthousiasme chez les travailleuses et travailleurs, dont les deux tiers indiquent qu’il les aide à être plus productifs, plus conscients des objectifs et plus concentrés.



Lorsqu’on leur a demandé à quoi devrait ressembler l’avenir du travail, 63 % des personnes interrogées se sont prononcées en faveur du maintien d’une certaine flexibilité permettant aux cadres et au personnel de prendre des décisions adaptées à leur milieu de travail, tandis que 22 % accordaient la priorité au télétravail. Seuls 15 % privilégiaient principalement le travail sur place.



Bien que l’affiliation politique ait influencé quelque peu les réponses, le sondage a révélé un fort soutien, toutes affiliations confondues, pour les modalités de travail flexibles. Les jeunes se sont montrés plus enthousiastes à l’égard du télétravail, mais le consensus était le même, peu importe l’âge ou les convictions politiques.

« La plupart des Canadiennes et Canadiens croient que le télétravail est un gage de productivité et qu’il a sa place dans le monde du travail d’aujourd’hui. Les gens voient le télétravail d’un bon œil et croient que la flexibilité, plutôt qu’un modèle à l’emporte-pièce, donne les meilleurs résultats tant pour les employeurs que pour leur personnel », affirme Bruce Anderson, associé chez spark*advocacy.

Consultez le sondage https://tinyurl.com/4dzxvxpx

Renseignements

Annette Goerner, directrice des relations publiques, spark*advocacy

annette@sparkadvocacy.ca

613-818-6941

Autres renseignements

spark*insights, une division de spark*advocacy, a mené le sondage en ligne auprès de 1 635 adultes entre les 23 et 27 août 2024.

spark*insights offre des solutions fondées sur les données aux organisations qui veulent mieux cerner l’opinion publique. Pour plus d’information, consultez sparkadvocacy.com.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.