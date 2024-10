Verizon está listo y ofrece consejos a medida que el huracán Milton se acerca a Florida

La preparación durante todo el año, la infraestructura de red y los activos móviles son la base del plan de respuesta de Verizon ante el huracán Milton

ALPHARETTA, Ga., Oct. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A medida que el huracán Milton se acerca a la costa de Florida, Verizon sigue comprometido a mantener conectados a la comunidad y al personal de primeros auxilios. Además de una red reforzada diseñada para soportar las condiciones más extremas, los ingenieros de Verizon tomaron firmes medidas de preparación para garantizar que haya recursos disponibles para una respuesta rápida.



“En Verizon, nuestra principal prioridad es apoyar a las comunidades a las que servimos. Nuestra capacidad de respuesta y apoyoen tiempos de crisis realmente importan”, dijo la presidenta de Atlantic South Market de Verizon, Leigh Anne Lanier. “Desde familias hasta empresas y socorristas, estamos aquí para brindarles unservicio confiable en el que pueden contar. Nuestro equipo está trabajando incansablemente para mantener a nuestros clientes conectados ahora y en los próximos días.”



Después del huracán Helene, las comunicaciones por satélite han demostrado ser una importante herramienta de comunicación cuando los servicios terrestres se han visto afectados. Asegúrese de que su teléfono esté listo con anticipación. Los clientes con un iPhone 14 o posterior deben actualizar a iOS 18 para asegurarse de poder enviar mensajes de texto o conectarse con servicios de emergencia vía satélite. Y para aquellos con dispositivos Google Pixel 9, la mensajería de emergencia también está disponible vía satélite. Ambos sistemas operativos cuentan con demos disponibles que permiten a los clientes practicar con antelación la mensajería vía satélite. Obtenga más información aquí .

Las redes de Verizon están preparadas

Las redes de Verizon están preparadas para mantener la conectividad incluso ante condiciones climáticas extremas. Con redundancia integrada en rutas y componentes críticos, la red de Verizon está diseñada con el objetivo de resistir condiciones climáticas adversas. Los ingenieros de Verizon se han preparado realizando controles exhaustivos, además de garantizar que los sistemas de respaldo, como baterías y generadores, estén operandoy cargados. Verizon también ha instalado enlaces en los Centros de Operaciones de Emergencia del área para permitir una comunicación perfecta con agencias locales, estatales y gubernamentales para garantizar una restauración rápida.



En preparación para posibles operaciones de recuperación de la red, Verizon ha puesto en marcha una flota de soluciones de redes portátiles, incluidos activos de redes portátiles satelitales, que proporcionan conectividad crucial en escenarios donde las conexiones de fibra se ven comprometidas, así como generadores móviles para ayudar a las comunidade con una pérdida de energía comercial.

Verizon Frontline está listo y preparado para ayudar a los socorristas en cualquier capacidad

El equipo de respuesta a crisis de primera línea de Verizon está listo para ayudar a garantizar que las agencias de seguridad pública en la primera línea de cualquier desastre tengan las capacidades de comunicaciones críticas necesarias para lograr sus misiones. Este equipo, compuesto principalmente por ex socorristas y personal militar, se dedica exclusivamente a apoyar a los clientes de seguridad pública durante emergencias sin costo para las agencias que reciben la ayuda.

En los primeros nueve meses de 2024, el equipo de respuesta a crisis de primera línea de Verizon respondió a más de 1000 solicitudes de soporte de comunicaciones de misión crítica de más de 500 agencias diferentes en 46 estados.

Estar preparado es esencial para apoyar a las empresas y comunidades locales

Al reconocer el papel fundamental de la conectividad en la continuidad del negocio, Verizon Business ofrece un conjunto de soluciones adaptadas para operaciones fluidas durante emergencias. Las empresas y las organizaciones gubernamentales necesitan tener un plan de acción adecuado. Las acciones sugeridas incluyen:

Mitigar las interrupciones para los clientes: Es importante pensar en lo que se necesita para garantizar un servicio continuo a sus clientes y qué software y equipo necesita su empresa para continuar con sus operaciones. Haga una lista detallada, que incluya contratos de servicio e información de garantía, y todos los números de teléfono pertinentes de las autoridades locales, empresas de servicios públicos, proveedores y vendedores.

Es importante pensar en lo que se necesita para garantizar un servicio continuo a sus clientes y qué software y equipo necesita su empresa para continuar con sus operaciones. Haga una lista detallada, que incluya contratos de servicio e información de garantía, y todos los números de teléfono pertinentes de las autoridades locales, empresas de servicios públicos, proveedores y vendedores. La tecnología adecuada tiene un impacto: asegúrese de tener la tecnología adecuada para satisfacer las necesidades de conectividad de su empresa, suponiendo que necesite mudarse de su ubicación principal.

asegúrese de tener la tecnología adecuada para satisfacer las necesidades de conectividad de su empresa, suponiendo que necesite mudarse de su ubicación principal. Los contactos y los documentos son clave: asegúrese de tener la información de contacto actualizada y disponible para todos los empleados, incluida la información del hogar para los trabajadores remotos y la información de las sucursales para las oficinas satélite.

asegúrese de tener la información de contacto actualizada y disponible para todos los empleados, incluida la información del hogar para los trabajadores remotos y la información de las sucursales para las oficinas satélite. Pruebe, pruebe y vuelva a probar: pruebe las redes primarias y de respaldo y refuerce las áreas débiles.

pruebe las redes primarias y de respaldo y refuerce las áreas débiles. Mantenga un registro del equipo: asegúrese de que los empleados que trabajan desde casa hayan documentado todo el equipo corporativo que se utiliza para trabajar desde casa en caso de daño o pérdida.

asegúrese de que los empleados que trabajan desde casa hayan documentado todo el equipo corporativo que se utiliza para trabajar desde casa en caso de daño o pérdida. Tenga un plan de respaldo: asegúrese de que existan planes de respaldo para cambiar el trabajo en caso de que los empleados que trabajan desde casa en un área afectada por la tormenta tengan que evacuar sus hogares o su hogar se quede sin energía comercial.

¿Estás listo para el huracán?

El equipo de Verizon trabaja todo el año para garantizar que los clientes permanezcan conectados con sus seres queridos y las actividades que les brindan comodidad durante un desastre. Mientras los residentes se preparan para mantenerse conectados y entretenidos, considere estos consejos:

Abastecerse de fuentes de carga como baterías para linternas y radios o cargadores de dispositivos. Vaya un paso más allá y cargue sus dispositivos que pueden actuar como cargadores para otros dispositivos, como computadoras portátiles y centrales eléctricas. ¡No olvide tener los cables!

de fuentes de carga como baterías para linternas y radios o cargadores de dispositivos. Vaya un paso más allá y cargue sus dispositivos que pueden actuar como cargadores para otros dispositivos, como computadoras portátiles y centrales eléctricas. ¡No olvide tener los cables! Descargue películas, libros, aplicaciones y juegos en caso de un corte de energía. O reúna juegos de mesa, juegos de cartas y rompecabezas para prescindir de dispositivos.

películas, libros, aplicaciones y juegos en caso de un corte de energía. O reúna juegos de mesa, juegos de cartas y rompecabezas para prescindir de dispositivos. Localice documentos importantes que pueda necesitar más adelante, así como fotografías y artículos sentimentales.

documentos importantes que pueda necesitar más adelante, así como fotografías y artículos sentimentales. Planificar comidas no perecederas. Tenga a mano algunos ingredientes no perecederos, como un abrelatas manual y otros utensilios de cocina.

comidas no perecederas. Tenga a mano algunos ingredientes no perecederos, como un abrelatas manual y otros utensilios de cocina. Tome algunas velas, mantas, almohadas o cualquier cosa que haga que su espacio seguro contra huracanes sea cómodo.

algunas velas, mantas, almohadas o cualquier cosa que haga que su espacio seguro contra huracanes sea cómodo. Lea los consejos de preparación para huracanes de la Cruz Roja Americana

los consejos de preparación para huracanes de la Agregar nuestra página verificar estado de la red o va a la aplicación MyVerizon y haga clic en Temas de soporte (Support Topics) para notificarnos si experimenta algún problema con la red o para verificar si hay algún problema conocido en su área. Ingrese su ubicación, seleccione el tipo de problema de servicio y le proporcionaremos una actualización del estado en tiempo real.



Más información

Visite el Centro de recursos de emergencia en línea de Verizon, verizon.com/about/news/emergency-resource-center , para obtener más detalles sobre las capacidades de respuesta de emergencia de Verizon.

Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) was formed in 2000 and is one of the world’s leading providers of technology and communications services. Headquartered in New York City and with a presence around the world, Verizon generated revenues of $134.0 billion in 2023. The company offers data, video and voice services and solutions on its award-winning networks and platforms, delivering on customers’ demand for mobility, reliable network connectivity, and security.

Contacto con los medios:

localmedia@verizon.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.