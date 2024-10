Seagull Software se une a Mojix para crear una plataforma líder de cadena de suministro y trazabilidad

Las soluciones integradas optimizarán la forma en que las empresas gestionan su cadena de suministro, integrando el etiquetado de productos con la trazabilidad de extremo a extremo a nivel de artículo

BELLEVUE, Washington y BOCA RATON, Florida, Oct. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Seagull Software ("Seagull" o la "Empresa"), el desarrollador de BarTender®, un líder mundial en software de gestión de etiquetas, anunció que se unió a Mojix, un líder en trazabilidad y gestión de inventario a nivel de ítem. La empresa revolucionará la trazabilidad de la cadena de suministro integrando la fortaleza de BarTender en tecnología de etiquetado con la plataforma de datos e inteligencia en tiempo real de Mojix, creando una potencia en la gestión de la cadena de suministro de extremo a extremo.



La empresa utilizará la base de clientes global de BarTender y la red de socios de canal de valor agregado con más de 250,000 clientes en 175 países para ofrecer soluciones innovadoras de trazabilidad utilizando la plataforma avanzada SaaS basada en la nube de Mojix.

"Creemos que el etiquetado es la clave para abordar el desafío de la trazabilidad", dijo Dan Doles, ahora director ejecutivo interino y director de Seagull. "El software de etiquetado de BarTender es omnipresente en la parte delantera de la cadena de suministro, lo que permite la impresión de más de cien mil millones de etiquetas cada año. Al unirnos con Mojix, capturaremos y rastrearemos esos datos en toda la cadena de suministro, ofreciendo una trazabilidad y visibilidad incomparables a nivel de ítem".

Chris Cassidy, recientemente nombrado director de ingresos de Seagull, agregó: "Al integrar la avanzada plataforma de trazabilidad y datos de Mojix con el potente software de etiquetado BarTender de Seagull, podemos ofrecer a nuestros clientes soluciones de valor agregado para cumplimiento, sostenibilidad, serialización y requisitos de gestión de inventarios y activos en todo el ecosistema de la cadena de suministro. En el futuro, nuestros clientes tendrán acceso a una solución de trazabilidad de extremo a extremo que captura datos en cada punto de contacto, ofreciendo una visibilidad incomparable del producto para una variedad de casos de uso ".

Nigel LeGresley, recién nombrado director de operaciones de Seagull, hizo eco de este sentimiento: "Este paso es una evolución natural de la asociación estratégica que anunciamos anteriormente y marca un nuevo capítulo en nuestro compromiso de mejorar la transparencia y eficacia de la cadena de suministro. Ofreceremos una solución transparente basada en la nube que conecta los datos a nivel de ítem a través de las cadenas de suministro globales. Esto es algo revolucionario para las empresas que buscan mejorar la autenticación de productos, automatizar la gestión de inventario y mejorar la eficiencia operativa general".

Acerca de Seagull Software

Seagull Software es un proveedor de software de gestión de etiquetas para diseñar, imprimir y automatizar la producción de etiquetas, códigos de barras y etiquetas RFID. Cada año, empresas de todos los tamaños y sectores, incluyendo las cadenas de suministro más grandes y dinámicas del mundo, confían en las soluciones BarTender® de Seagull para crear, gestionar, imprimir, marcar y codificar más de 100 mil millones de etiquetas, códigos de barras, etiquetas RFID, fechas y otros identificadores para mantener sus productos en movimiento, rastreables y seguros. La empresa tiene su sede en Bellevue, Washington, con oficinas en Estados Unidos, Europa y Asia. Para más información acerca de Seagull, visite, www.seagullsoftware.com.

Acerca de Mojix

Mojix es un líder en soluciones de visibilidad en tiempo real y servicios de desarrollo que proveen inteligencia de negocios de extremo a extremo para las cadenas de suministro en todo el mundo. Mojix armoniza los datos para ofrecer trazabilidad, autenticación de productos y soluciones automatizadas de gestión de inventario que se basan en una plataforma SaaS escalable y de alta seguridad. Mojix captura acciones desencadenadas por eventos y características vitales monitoreando miles de millones de identidades únicas, para seguir el ciclo de vida de un ítem desde la fuente hasta el estante. Las empresas pueden utilizar los datos integrados para aumentar sus ventas y eficacia operativa, reducir el riesgo y mejorar la experiencia del cliente. Para más información visite, www.mojix.com.

