BLOOM FRESH™ amplía su actividad de hibridación a los arándanos

BLOOM FRESH™ adquiere el programa de desarrollo de nuevas variedades de Inka's Berries, pionero en variedades de arándanos sin frío.

LIMA, Peru, Oct. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- BLOOM FRESH™, una de las organizaciones líderes mundiales en desarrollo de nuevas variedades de frutas, anuncia la adquisición del programa genético de Inka's Berries, ampliando aún más su huella global en el desarrollo de variedades de fruta innovadoras y de alta calidad. Esta adquisición estratégica marca un hito importante en el compromiso de BLOOM FRESH™ para asegurar naturalmente un futuro más sabroso, saludable y sostenible, para los productores, los consumidores y el planeta.



Inka's Berries, fundada en Perú, cuenta con un programa de mejoramiento de arándanos responsable de la creación de variedades de primera calidad como Abril Blue+ y Alessia Blue+, junto con una amplia cartera de nuevas selecciones de arándanos en desarrollo que pueden desempeñar un papel importante en el futuro de la seguridad alimentaria. Ser cultivo de arándanos sin frío les confieren adaptabilidad a diversas condiciones de cultivo. Además de operar y crecer en el mercado líder de Perú, las variedades de Inka's Berries ya se están expandiendo en otros países de Sudamérica, Europa y África, con un gran potencial para un mayor crecimiento del mercado de arándanos. Esta adquisición permitirá a BLOOM FRESH™ aprovechar su escala global en el cultivo de uvas de mesa y cerezas para ampliar este crecimiento del mercado y desbloquear el potencial de estas variedades en todo el mundo.

Josep Estiarte, CEO de BLOOM FRESH™, comentó sobre la adquisición: “El programa de mejora de Inka's Berries es único en su capacidad para cultivar arándanos en nuevas regiones y geografías, y estamos encantados de incorporar su experiencia y sus variedades innovadoras a BLOOM FRESH™. Juntos, continuaremos nuestra misión de impulsar la sostenibilidad y la innovación en el cultivo de frutas, ofreciendo a los productores y consumidores de todo el mundo variedades de mayor calidad.”

Carlos Gereda Cornejo, fundador y presidente de Inka's Berries, añadió: “Como programa original de cultivo de arándanos sin frío en Perú, las variedades de Inka's Berries se encuentran en una posición única para transformar la presencia de los arándanos en Perú y en todo el mundo. Estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado al presentar este increíble programa de cultivo al mundo. Sentimos que ahora es el momento perfecto para asociarnos con una empresa con visión de futuro como BLOOM FRESH™ para ampliar la huella y acelerar el impacto de nuestro programa de arándanos en todo el mundo.”

BLOOM FRESH™ es reconocida por sus programas de mejora de clase mundial en uvas de mesa, cerezas, pasas y ahora arándanos. La empresa se dedica al desarrollo de nuevas variedades de fruta mediante técnicas de hibridación natural, desarrollando variedades de fruta llenas de sabor, resistentes a las enfermedades, y resilientes al cambio climático que ofrecen la mejor experiencia al consumidor a la vez que promueven prácticas agrícolas sostenibles.

La adquisición refuerza la ambición de BLOOM FRESH™ de aumentar el consumo de fruta en todo el mundo ofreciendo variedades de primera calidad que puedan cultivarse en diversos climas. Este movimiento también se alinea con los objetivos de sostenibilidad de la empresa, centrándose en proporcionar soluciones innovadoras a algunos de los principales desafíos a los que se enfrenta la industria de la fruta, como el cambio climático y el desperdicio de alimentos.

Álvaro Muñoz, CEO del Grupo AMFRESH™, accionista mayoritario y propietario principal de BLOOM FRESH™, declaró: “Me siento muy orgulloso del viaje que estamos realizando en AMFRESH™, impulsado por la pasión y el ingenio de nuestros equipos genéticos, que están constantemente ampliando los límites de lo posible. La integración de Inka's Berries en la cartera BLOOM FRESH™ es un testimonio de nuestro compromiso con la innovación y la sostenibilidad. Estas variedades de arándanos sin frío sin precedentes ofrecen una visión del futuro, donde la agricultura puede adaptarse y prosperar incluso en los climas más difíciles. BLOOM FRESH™ promete y se está consolidando rápidamente como una potencia en innovación varietal, y estamos entusiasmados por ampliar nuestra base de productores y ampliar las asociaciones con minoristas de todo el mundo. Nos dedicamos a capacitar a nuestros equipos, respetando y actuando como verdaderos administradores de la naturaleza, y avanzando con excelencia operativa. Con cada paso que damos, seguimos formando a la próxima generación de talentos, construyendo un futuro en el que los alimentos frescos, sanos y sostenibles sean accesibles para todos.”

Carl Johan Renström, Socio del Equipo Asesor de EQT Future, uno inversores en BLOOM FRESH™ comparte su perspectiva: “Estamos profundamente impresionados por lo que Carlos y su equipo han logrado. Han sido pioneros en el desarrollo de variedades de arándanos en Perú y han creado un programa de cultivo sin frío realmente único. Con la escala global y la experiencia de BLOOM FRESH™, las principales variedades sin frío serán accesibles a los productores, minoristas y consumidores de todo el mundo a un ritmo acelerado.”

Acerca de BLOOM FRESH™

BLOOM FRESH™ es una de las mayores empresas de cultivo de fruta premium del mundo y líder global en innovación frutícola. BLOOM FRESH™ se erige como un faro de innovación y sostenibilidad. Con 45 años de experiencia combinada, BLOOM FRESH™ utiliza técnicas de cultivo natural para desarrollar nuevas variedades de uva de mesa, pasas y cerezas para clientes de todo el mundo. BLOOM FRESH™ hará avanzar el sector de los productos agrícolas aportando variedades con características de consumo mejoradas y una producción de cultivos sostenible a largo plazo para los agricultores. BLOOM FRESH™ está a la vanguardia de la creación de un futuro más saludable, sabroso y sostenible para los productores y consumidores de todo el mundo.

Acerca del Grupo AMFRESH

AMFRESH™ Group es una empresa global de alimentos frescos centrada en liderar la innovación varietal, la agrociencia, la agricultura extensiva y la comercialización global de cítricos, uvas de mesa, cerezas, tropicales y superalimentos, bayas, manzanas, peras, zumos recién exprimidos y flores a escala. Equipado con más de 90 años de experiencia, el Grupo AMFRESH es una empresa privada, presente en más de 60 países, y emplea a 10.000 personas con pasión y compromiso para innovar. Operando como un modelo de integración vertical de extremo a extremo, AMFRESH sirve a los principales minoristas del mundo, ofreciendo constantemente productos frescos, sostenibles e innovadores que dan forma al futuro de la alimentación. Para más información, visite www.amfresh.com.

Acerca de Inka's Berries

Somos la empresa pionera en la investigación y desarrollo de berries en el Perú. Nuestra fortaleza estratégica radica en la constante innovación y mejoramiento en genética de nuestro portafolio, sustentado en la integración vertical de nuestra cadena de valor, desde el laboratorio hasta los supermercados del mundo. Nuestras dos divisiones de negocio, Genetics y Growers, se articulan perfectamente a fin de contar con berries que satisfagan la variada y exigente demanda mundial. Inka's Berries apunta a convertirse en un jugador de talla mundial, conjugando su consolidación como compañía líder en desarrollo de genética, sumado a su expansión comercial como productor y proveedor global de arándanos frescos durante todo el año. Más información en www.inkasberries.com.pe

Acerca de EQT:

EQT es una organización de inversión global impulsada por objetivos con 242.000 millones de euros en activos totales bajo gestión (132.000 millones de euros en activos bajo gestión que generan comisiones), dentro de dos segmentos de negocio: Capital Privado y Activos Reales. EQT posee empresas y activos en cartera en Europa, Asia-Pacífico y América y les presta apoyo para lograr un crecimiento sostenible, la excelencia operativa y el liderazgo en el mercado.

Más información: www.eqtgroup.com

Para más información, póngase en contacto con:

Bloom Fresh International communications@bloomfreshglobal.com | https://bloomfreshglobal.com

Inka's Berries contacto@inkasberries.com.pe | www.inkasberries.com.pe

Media Contacts:

Michele Nachum, Bastion Amplify

Teléfono: +1 (425) 698-7477

Correo electrónico: michelen@bastionagency.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.