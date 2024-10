FreedomPay y Stripe anuncian asociación para facilitar la unificación del comercio para empresas

FILADELFIA, Oct. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- FreedomPay, un líder innovador en tecnologías Next Level Commerce™, y Stripe, una plataforma de infraestructura financiera para empresas, anunciaron hoy una asociación que hace posible que prácticamente cualquier empresa use Stripe para pagos en línea y presenciales junto con sus herramientas de comercio existentes.

FreedomPay agrega cientos de diferentes sistemas de punto de venta (POS) y docenas de dispositivos de pago e integraciones de comercio en una sola plataforma. Stripe ayuda a las empresas a procesar pagos en línea y presenciales; ofrece protección avanzada contra fraude alimentada por aprendizaje automático; optimiza solicitudes de autorización para que los emisores aumenten los ingresos; y mantiene confiabilidad líder en el sector. Stripe impulsa millones de las empresas líderes mundiales, incluidas Amazon, BMW, H&M y Unilever.

Juntos, FreedomPay y Stripe ofrecen a las empresas flexibilidad y modularidad, capacidad de agregar Stripe a un conjunto existente de herramientas de comercio, sin requerir recursos de desarrollo significativos.

"Por primera vez, las empresas pueden utilizar el procesamiento de pagos de Stripe ultra confiable y líder en el sector junto con cientos de sistemas de puntos de venta (POS) y lectores de tarjeta de terceros ", dijo John Affaki, Business Lead, Payments Acceptance en Stripe. "Estamos encantados de asociarnos con FreedomPay para ayudar a las empresas en su modernización".

Con esta asociación, las empresas, incluidos hoteles, minoristas y proveedores de alimentos y bebidas, ahora pueden aprovechar la plataforma de Stripe, incluidas aquellas que ya usan FreedomPay. En un solo lugar, podrán gestionar pagos, programas de lealtad, análisis de clientes y más.

"Muchas de las empresas más grandes del mundo ya usan FreedomPay y nos han dicho que les encantaría que Stripe se una a nuestro creciente ecosistema de conectividad", dijo Chris Kronenthal, presidente de FreedomPay. "Estamos muy contentos de que nuestros establecimientos ahora puedan modernizar sus sistemas y aumentar sus ingresos con Stripe".

Acerca de FreedomPay

La plataforma Next Level Commerce™ de FreedomPay transforma los sistemas y procesos de pago existentes de legado a tecnología de punta y permite que los comerciantes desaten el poder del pago. Como la primera opción para muchas de las empresas más grandes del mundo en los sectores minorista, hospitalario, alojamiento, juegos de azar, deportes y entretenimiento, servicio de comida, educación, atención médica y servicios financieros, la tecnología de FreedomPay fue desarrollada específicamente para ofrecer un rendimiento muy sólido en el altamente complejo entorno del comercio global.

La empresa mantiene un ambiente de seguridad de talla mundial y fue la primera en obtener la cotizada validación del PCI Security Standards Council frente al estándar de cifrado punto a punto (P2PE/EMV) en Norteamérica. Las soluciones robustas de FreedomPay a través de pagos, seguridad, identidad y análisis de datos están disponibles en la tienda, en línea y en dispositivos móviles y son compatibles con la rápida adopción de API. La galardonada plataforma de comercio FreedomPay opera en un solo stack de tecnología unificada en varios continentes, lo que permite a las empresas ofrecer una experiencia innovadora de Next Level a escala global. www.freedompay.com

Información de contacto:

Jennifer Tayebi Burson para FreedomPay

Jennifer.Tayebi@hillandknowlton.com

