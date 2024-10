IriusRisk 与 Adam Shostack 合作提供威胁建模培训服务

Adam Shostack 将与他精心挑选的团队一起领导培训工作,旨在助力客户的威胁建模技能更上一层楼。

Shostack 是威胁建模方面的权威专家,曾开发出 Microsoft SDL 威胁建模工具 (v3),并著有《威胁建模:为安全和威胁而设计:每个工程师都应从〈星球大战〉中学到的东西》一书。

亚特兰大, Oct. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的开放式威胁建模平台 IriusRisk 宣布与 Shostack + Associates 建立合作伙伴关系,帮助客户通过有效的威胁建模,构建和维护以安全为首的文化。

作为合作的一部分,威胁建模方面的先驱、顾问和作者 Adam Shostack 及其在 Shostack + Associates 的团队将提供培训课程,帮助用户了解威胁建模以改进安全设计,这将是对现有的关于如何使用 IriusRisk 自动化威胁建模平台的培训课程的补充。

培训课程将在一周内提供 1 至 3 次现场教学课程,或者提供自定义进度的虚拟课程,重点是确保团队中的每个成员都具备理解和部署威胁建模和安全设计原则的技术技能。 在对整个团队进行培训时,培训的目的是在威胁建模新手和通过学徒制、其他课程或自学方法学习过的人之间建立一个一致的基准。

该培训课程将帮助客户克服在推出威胁建模过程中有时会遇到的绊脚石,例如使项目与企业目标保持一致、明确威胁建模项目中的角色和职责以及将威胁建模融入现有工程文化中。

Adam 团队将与客户密切合作,确定将威胁建模成功整合到公司所需的指标、人员、文化和流程。 通过为领导层提供正确的材料、流程和信息,他们就能以符合内部利益相关者需求的方式向他们传达自己的使命。

IriusRisk 可帮助开发人员、架构师和安全工程师在软件开发生命周期 (SDLC) 的每个阶段构建安全软件。 IriusRisk 平台从最初的设计阶段就集成了安全性,并通过开发工具链跟踪其实施情况,从而满足了开发人员在安全性方面“左移”的关键需求,最大限度地减少了设计缺陷并降低了相关成本。

IriusRisk 的联合创始人兼首席执行官 (CEO) Stephen de Vries 表示:“我们很高兴能与 Adam 合作推出这项新的培训计划, 随着威胁建模迅速成为安全和开发团队的必备策略,本培训将帮助我们的客户掌握相关基本技能,以成功实施威胁建模计划,并在其整个组织内有效宣传威胁建模的价值。”

Adam Shostack 补充道:“在很多方面,威胁建模不仅是安全和开发团队的技术步骤,也是他们工作方式的文化转变。 要掌握它,你需要掌握正确的信息和工具。 这就是为什么我们很荣幸能与 IriusRisk 合作,帮助其客户解决实施威胁建模的初期问题,并交付可扩展的成功项目。”

该培训课程专门针对北美和国际市场中负责威胁建模项目的领导层。

如需了解更多信息,请访问 https://www.iriusrisk.com/shostack-associates-coaching

关于 IriusRisk

IriusRisk 是业界领先的应用安全威胁建模和安全设计解决方案。 该公司的企业客户包括财富 500 强银行、支付和技术提供商,它利用其强大的威胁建模平台,使安全和开发团队能够确保应用程序从一开始就具备安全性。

关于 Adam Shostack

Adam 是《威胁建模:为安全和威胁而设计:每个工程师都应从〈星球大战〉中学到的东西》一书的作者。 他是威胁建模方面的权威专家、顾问、专家证人和游戏设计师。 他在提供安全服务方面拥有数十年的经验。 他的工作经验遍及商界,从创办初创公司到在微软工作近十年。

关于 Shostack + Associates

Adam Shostack 作为威胁建模的先驱、顾问和作者,精心挑选了一支专家团队。 他是安全开发生命周期威胁建模工具的首席设计师,该工具是首个为开发人员和架构师提供威胁建模便利的安全工具。 Adam 创办了 Shostack + Associates,专注于提供威胁建模方面的培训、咨询和辅导,将该领域最优秀的人才聚集在一起。

