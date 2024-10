IriusRisk ร่วมมือกับ Adam Shostack เพื่อมอบบริการฝึกอบรมการสร้างแบบจำลองภัยคุกคาม

Adam Shostack จะเป็นผู้นำการฝึกอบรมด้วยทีมงานที่เขาคัดเลือกมา ซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อช่วยพัฒนาทักษะการสร้างแบบจำลองภัยคุกคามของลูกค้าไปสู่อีกระดับ

Shostack เป็นผู้เชี่ยวชาญชั้นนำด้านการสร้างแบบจำลองภัยคุกคาม โดยได้ผลิต Microsoft SDL Threat Modeling Tool (v3) และเป็นผู้เขียน Threat Modeling: Designing for Security and Threats: What Every Engineer Should Learn from Star Wars

ATLANTA, Oct. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- IriusRisk แพลตฟอร์มการสร้างแบบจำลองภัยคุกคามแบบเปิดชั้นนำของโลก ได้ประกาศความร่วมมือกับ Shostack + Associates เพื่อช่วยให้ลูกค้าสร้างและรักษาวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรกผ่านการสร้างแบบจำลองภัยคุกคามที่มีประสิทธิภาพ

ในฐานะส่วนหนึ่งของความร่วมมือ Adam Shostack ซึ่งเป็นผู้บุกเบิก ที่ปรึกษา และผู้เขียนเกี่ยวกับการสร้างแบบจำลองภัยคุกคาม และทีมงานของเขาที่ Shostack + Associates จะจัดเซสชันการฝึกอบรมเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจการสร้างแบบจำลองภัยคุกคามและปรับปรุงการออกแบบที่ปลอดภัย ซึ่งจะเป็นการช่วยเสริมหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีอยู่เกี่ยวกับวิธีใช้แพลตฟอร์มการสร้างแบบจำลองภัยคุกคามอัตโนมัติของ IriusRisk

การฝึกอบรมจะประกอบด้วยเซสชันการสอนสด 1-3 เซสชันตลอดระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์หรือเซสชันการฝึกอบรมเสมือนจริงที่เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเน้นที่การทำให้แน่ใจว่าสมาชิกทุกคนในทีมมีทักษะทางเทคนิคในการทำความเข้าใจและใช้งานการสร้างแบบจำลองภัยคุกคามและหลักการออกแบบที่ปลอดภัย เมื่อส่งมอบบริการนี้ให้กับทีมงานทั้งหมดแล้ว การฝึกอบรมที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษนี้จะช่วยสร้างฐานความรู้ที่สอดคล้องกันระหว่างผู้ที่เพิ่งเริ่มสร้างแบบจำลองภัยคุกคามและผู้ที่เรียนรู้ผ่านการฝึกงาน เรียนรู้ผ่านหลักสูตรอื่น ๆ หรืออาจเป็นแนวทางที่เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง

การฝึกอบรมจะช่วยให้ลูกค้าเอาชนะอุปสรรคที่มักพบขณะเปิดตัวการสร้างแบบจำลองภัยคุกคาม เช่น การจัดแนวทางโปรแกรมให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร การกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบภายในโปรแกรมการสร้างแบบจำลองภัยคุกคาม และการฝังการสร้างแบบจำลองภัยคุกคามลงในวัฒนธรรมทางวิศวกรรมที่มีอยู่

ทีมงานของ Adam จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อกำหนดเมตริก บุคลากร วัฒนธรรม และกระบวนการที่จำเป็นต้องมีเพื่อบูรณาการการสร้างแบบจำลองภัยคุกคามเข้ากับบริษัทให้สำเร็จ การจัดเตรียมเอกสาร กระบวนการ และข้อมูลที่เหมาะสมให้กับฝ่ายบริหาร จะทำให้พวกเขาสามารถสื่อสารพันธกิจของตนกลับไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในได้ ซึ่งเป็นไปในลักษณะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านั้น

IriusRisk ช่วยให้นักพัฒนา สถาปนิก และวิศวกรด้านความปลอดภัยสามารถสร้างซอฟต์แวร์ที่ปลอดภัยในทุกขั้นตอนของวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDLC) แพลตฟอร์มของ IriusRisk ตอบสนองความต้องการที่สำคัญของนักพัฒนาในเรื่องของการ ‘shift left’ ด้านความปลอดภัย (หรือหมายถึง การดำเนินการในงานด้านความปลอดภัยในช่วงเริ่มต้นระหว่างการพัฒนาซอฟต์แวร์ แทนที่จะทำในตอนท้าย) ลดข้อบกพร่องในการออกแบบ และลดต้นทุนที่เกี่ยวข้อง โดยบูรณาการความปลอดภัยตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบเริ่มต้นและติดตามการใช้งานผ่านเครื่องมือการพัฒนา

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานกับ Adam เพื่อส่งมอบโปรแกรมการฝึกอบรมใหม่นี้” Stephen de Vries ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ IriusRisk กล่าว “เนื่องจากการสร้างแบบจำลองภัยคุกคามกลายเป็นกลยุทธ์ที่จำเป็นสำหรับทีมงานด้านความปลอดภัยและการพัฒนาอย่างรวดเร็ว การฝึกอบรมนี้จึงช่วยให้ลูกค้าของเรามีทักษะที่จำเป็นในการนำโปรแกรมการสร้างแบบจำลองภัยคุกคามที่ประสบความสำเร็จไปใช้ และส่งเสริมคุณค่าของโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร”

“การสร้างแบบจำลองภัยคุกคามนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่ขั้นตอนทางเทคนิคสำหรับทีมงานด้านความปลอดภัยและนักพัฒนาเท่านั้น แต่ยังเป็นการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในวิธีการดำเนินงานอีกด้วย การจะเชี่ยวชาญในด้านนี้ได้ คุณจะต้องมีข้อมูลและเครื่องมือที่ถูกต้อง” Adam Shostack กล่าวเสริม “ด้วยเหตุนี้ เราจึงภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรกับ IriusRisk เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถรับมือกับปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการนำการสร้างแบบจำลองภัยคุกคามไปใช้ และส่งมอบโปรแกรมที่ประสบความสำเร็จซึ่งสามารถปรับขนาดได้”

การฝึกอบรมนี้มุ่งเป้าไปที่ผู้นำที่เป็นเจ้าของโปรแกรมการสร้างแบบจำลองภัยคุกคามในตลาดทั้งในอเมริกาเหนือและต่างประเทศโดยเฉพาะ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ https://www.iriusrisk.com/shostack-associates-coaching

เกี่ยวกับ IriusRisk

IriusRisk เป็นโซลูชันการสร้างแบบจำลองภัยคุกคามและการออกแบบความปลอดภัยชั้นนำของอุตสาหกรรมในด้านการรักษาความปลอดภัยแอปพลิเคชัน ด้วยลูกค้าระดับองค์กรซึ่งรวมถึงธนาคาร Fortune 500, ผู้ให้บริการการชำระเงิน และผู้ให้บริการเทคโนโลยี ทำให้ทีมงานด้านความปลอดภัยและการพัฒนามั่นใจได้ว่าแอปพลิเคชันมีระบบความปลอดภัยในตัวตั้งแต่เริ่มต้น โดยการใช้แพลตฟอร์มการสร้างแบบจำลองภัยคุกคามอันทรงพลัง

เกี่ยวกับ Adam Shostack

Adam เป็นผู้เขียน Threat Modeling: Designing for Security and Threats: What Every Engineer Should Learn from Star Wars เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญชั้นนำด้านการสร้างแบบจำลองภัยคุกคาม ที่ปรึกษา พยานผู้เชี่ยวชาญ และนักออกแบบเกม เขามีประสบการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยมานานหลายสิบปี ประสบการณ์ของเขาครอบคลุมตั้งแต่การก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัปไปจนถึงการทำงานที่ Microsoft เป็นเวลาเกือบหนึ่งทศวรรษ

เกี่ยวกับ Shostack + Associates

Adam Shostack ได้คัดเลือกทีมงานผู้เชี่ยวชาญโดยพิจารณาจากบทบาทของเขาในฐานะผู้บุกเบิก ที่ปรึกษา และผู้เขียนเกี่ยวกับการสร้างแบบจำลองภัยคุกคาม เขาเป็นผู้ออกแบบหลักของ Security Development Lifecycle Threat Modeling Tool ซึ่งเป็นเครื่องมือด้านความปลอดภัยตัวแรกที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้างแบบจำลองภัยคุกคามสำหรับนักพัฒนาและสถาปนิก Adam ก่อตั้ง Shostack + Associates เพื่อมุ่งเน้นไปที่การจัดการฝึกอบรม การให้คำปรึกษา และการฝึกสอนเกี่ยวกับการสร้างแบบจำลองภัยคุกคาม โดยรวบรวมผู้ที่มีความคิดล้ำเลิศในวงการมาไว้ด้วยกัน

ติดต่อ: Elaura Lacey, Elaura.lacey@wearesevenhills.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.