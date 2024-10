IriusRisk se asocia con Adam Shostack para ofrecer servicios de formación en modelado de amenazas

Adam Shostack dirigirá la formación con su selecto equipo, el cual está diseñado para ayudar a llevar las habilidades de modelado de amenazas del cliente al siguiente nivel.

Shostack es uno de los principales expertos en modelado de amenazas. Ha creado la herramienta de modelado de amenazas SDL de Microsoft (v3) y es autor de "Threat Modeling: Designing for Security and Threats: What Every Engineer Should Learn from Star Wars" (Modelado de amenazas: diseñar para la seguridad y las amenazas: lo que todo ingeniero debería aprender de Star Wars).

ATLANTA, Oct. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- IriusRisk, la plataforma abierta de modelado de amenazas líder en el mundo, ha anunciado su alianza con Shostack + Associates para ayudar a los clientes a crear y mantener una cultura en la que la prioridad sea la seguridad, mediante un modelado de amenazas eficaz.

Como parte de la alianza, Adam Shostack, pionero, consultor y autor sobre modelado de amenazas y su equipo de Shostack + Associates, impartirán sesiones de formación para ayudar a los usuarios a comprender el modelado de amenazas para mejorar el diseño seguro, que complementarán los cursos de formación existentes sobre cómo utilizar la plataforma de modelado automatizado de amenazas de IriusRisk.

La formación ofrecerá de 1 a 3 sesiones de instrucción en directo durante una semana, o sesiones virtuales a su propio ritmo, centradas en garantizar que todos los miembros de un equipo cuenten con los conocimientos técnicos necesarios para comprender e implantar el modelado de amenazas y los principios de seguridad mediante el diseño. Cuando se imparte a todo un equipo, la formación está diseñada para crear una línea de base coherente entre quienes son nuevos en el modelado de amenazas y quienes ya lo conocen por medio del aprendizaje, otros cursos, o quizás con criterios autodidactas.

La formación ayudará a los clientes a superar los obstáculos que ocasionalmente se encuentran al implantar el modelado de amenazas, como alinear los programas con los objetivos corporativos, definir las funciones y responsabilidades dentro de los programas de modelado de amenazas e integrar este modelado a la cultura de ingeniería existente.

El equipo de Adam colaborará estrechamente con los clientes para determinar las métricas, el personal, la cultura y los procesos necesarios para integrar con éxito el modelado de amenazas en su empresa. Al dotar a los directivos de los materiales, procesos e información adecuados, podrán comunicar su misión a las partes interesadas internas de una forma que se ajuste a sus necesidades.

IriusRisk permite a desarrolladores, arquitectos e ingenieros de seguridad crear software seguro en todas las fases del ciclo de vida de desarrollo de software (SDLC, por sus siglas en inglés). Al integrar la seguridad desde la fase inicial de diseño y hacer seguimiento a su aplicación mediante la cadena de herramientas de desarrollo, la plataforma de IriusRisk aborda la necesidad crítica de que los desarrolladores "sean habilitados" en materia de seguridad, ya que se minimizan las fallas de diseño y se reducen los costos relacionados.

"Nos complace aliarnos con Adam para ofrecer este nuevo programa de formación", expresó Stephen de Vries, cofundador y director ejecutivo de IriusRisk. "A medida que el modelado de amenazas se vuelve rápidamente en una estrategia imprescindible para los equipos de seguridad y desarrollo, esta formación provee a nuestros clientes las habilidades esenciales para implementar programas exitosos de modelado de amenazas y defender eficazmente su valor en toda su organización".

“El modelado de amenazas, en muchos sentidos, no es solo un paso técnico para los equipos de seguridad y desarrollo: es un cambio cultural en su forma de actuar. Para dominarlo, hay que contar con la información y las herramientas adecuadas”. agregó Adam Shostack. "Por ese motivo nos enorgullece colaborar con IriusRisk para ayudar a sus clientes a resolver los problemas iniciales que plantea la implantación de modelado de amenazas y ofrecer un programa de éxito que se pueda ampliar".

La formación está dirigida específicamente a la directiva que posee un programa de modelado de amenazas tanto en el mercado estadounidense como en el internacional.

Para más información, visite https://www.iriusrisk.com/shostack-associates-coaching

Acerca de IriusRisk

IriusRisk es la solución de modelado de amenazas y diseño seguro líder del sector en seguridad de aplicaciones. Esta empresa cuenta con clientes empresariales entre los que se incluyen bancos de la lista Fortune 500, pagos y proveedores de tecnología, capacita a equipos de seguridad y desarrollo para garantizar que las aplicaciones tengan la seguridad incorporada desde el principio, y utiliza su potente plataforma de modelado de amenazas.

Acerca de Adam Shostack

Adam es autor de "Threat Modeling: Designing for Security and Threats: What Every Engineer Should Learn from Star Wars" (Modelado de amenazas: diseñar para la seguridad y las amenazas: lo que todo ingeniero debería aprender de Star Wars). Es uno de los principales expertos en modelado de amenazas, consultor, perito y diseñador de juegos. Tiene décadas de experiencia en seguridad. Su experiencia abarca todo el mundo empresarial, desde la fundación de nuevas empresas hasta casi una década en Microsoft.

Acerca de Shostack + Associates

Adam Shostack ha seleccionado a un equipo de expertos basándose en su papel como pionero, consultor y autor sobre modelado de amenazas. Fue el diseñador principal de la herramienta de modelado de amenazas del ciclo de vida del desarrollo de la seguridad, la primera herramienta de seguridad que facilita el modelado de amenazas a desarrolladores y arquitectos. Adam fundó Shostack + Associates para centrarse en el entrenamiento, la consultoría y la formación en torno al modelado de amenazas, y reunió a las mentes más brillantes del sector.

Contacto: Elaura Lacey, Elaura.lacey@wearesevenhills.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.