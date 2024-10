سدرة المالية و BPKH Limited يعلنان عن شراكة استراتيجية

JEDDAH, Saudi Arabia, Oct. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

6ربيع الآخر 1446هـ جدة، المملكة العربية السعودية – أعلنت شركة سدرة المالية المديرالرائد للصناديق المرخصة من هيئة السوق المالية، عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة BPKH Limited لاستكشاف فرص استثمار عقارية متوافقة مع الشريعة في قطاع الضيافة في المدن الرئيسية بالمملكة، بما في ذلك جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

تأتي هذه الشراكة تجسيدًا لالتزام كلتا الشركتين بتعزيز الاستثمار في قطاع الضيافة في المملكة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2023م. ومن خلال هذه التعاون، تسعى الشركتان إلى دعم جهود التنوع الاقتصادي وتحقيق أهداف الاستثمار الوطني، مما يساهم في المبادرات التنموية ونمو القطاع.

تستثمر سدرة المالية خبرتها الواسعة في إدارة الأصول المتوافقة مع الشريعة والعقارات لضمان أن المشاريع المستقبلية تتماشى مع أعلى معايير النزاهة المالية والأخلاقية، مما يسهم في توفير عقارات مستدامة ومولدة للدخل.

تُعتبر سدرة المالية مدير رائد للأصول البديلة ومعترف بها دوليًا كخبير في صناعة الاستثمار المتوافق مع الشريعة. تتمتع الشركة بسجل ناجح من التعاون مع أفضل الشركاء الإقليميين والعالميين. وتمتلك سدرة المالية سجلًا قويًا من الإنجازات في مجال الاستثمار العقاري واستراتيجيات التمويل الخاصة. منذ عام 2009، استطاعت تحقيق نمو مستدام وتوفير فرص استثمارية من خلال تقييمها المستمر لتغيرات السوق العالمية. كما حصلت سدرة المالية على العديد من الجوائز في مجال إدارة الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة.

تُعد BPKH Limited، التابعة للهيئة المسؤولة عن إدارة أموال الحج (Badan Pengelola Keuangan Haji - BPKH) مؤسسة متخصصة لتعزيز إدارة أموال الحج بهدف أن تصبح المزود الرائد عالميًا لخدمات الحج والعمرة. ومن خلال التزامها بالتنمية المستدامة، والاستثمارات الاستراتيجية، والممارسات المالية المبتكرة، تسعى BPKH Limited إلى تعظيم القيمة للمساهمين ودعم تجربة حج سلسة ومُرضية للحجاج في جميع أنحاء العالم. من خلال هذا النهج المركز، تعمل BPKH Limited على تعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للحجاج.

