Le plus grand rassemblement de médecins de famille au Canada aura lieu à Vancouver en novembre

FMF 2024 : Une formation de qualité et des occasions de réseautage

MISSISSAUGA, Ontario, 09 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les médecins de famille de partout au Canada et des quatre coins du monde se donnent rendez-vous au Centre des congrès de Vancouver du 6 au 9 novembre pour célébrer tout ce qui a trait à la médecine de famille dans le cadre du Forum en médecine familiale (FMF) du Collège des médecins de famille du Canada (CMFC).



Cet événement de quatre jours est le plus grand rassemblement de médecins de famille au Canada et le congrès le plus prestigieux dédié à cette spécialité dans tout le pays. Il est une occasion de reconnaître le travail exceptionnel que les médecins de famille accomplissent dans les domaines de la pratique, de la recherche et de l’enseignement. Le FMF offre également aux participants une occasion d’échanger, de partager des idées, d’élargir leurs réseaux et de célébrer le meilleur de la médecine de famille.

Voici un aperçu de ce qui attend les participants au FMF 2024 :

Programme éducatif : Le FMF 2024 présente 40 affiches scientifiques et propose 150 nouvelles séances et ateliers sur les innovations dans le domaine de la médecine de famille ainsi que les dernières lignes directrices qui permettent aux participants de rester au fait des avancées de leur profession. Des experts de renom et des chefs de file partagent leur expertise par l’entremise de présentations passionnantes et de séances interactives. Pour consulter la programmation complète, veuillez visiter fmf.cfpc.ca/programme.

Le FMF 2024 présente 40 affiches scientifiques et propose 150 nouvelles séances et ateliers sur les innovations dans le domaine de la médecine de famille ainsi que les dernières lignes directrices qui permettent aux participants de rester au fait des avancées de leur profession. Des experts de renom et des chefs de file partagent leur expertise par l’entremise de présentations passionnantes et de séances interactives. Pour consulter la programmation complète, veuillez visiter fmf.cfpc.ca/programme. Réseautage et collaboration : Le FMF 2024 est l’occasion de renouer avec des amis et des collègues du monde entier et de créer de nouvelles relations qui dureront toute une vie. Les participants peuvent profiter d’un petit déjeuner gratuit, de pauses café et de réseautage, de réceptions en fin de journée, d’activités de bien-être et d’événements quotidiens en soirée.

Le FMF 2024 est l’occasion de renouer avec des amis et des collègues du monde entier et de créer de nouvelles relations qui dureront toute une vie. Les participants peuvent profiter d’un petit déjeuner gratuit, de pauses café et de réseautage, de réceptions en fin de journée, d’activités de bien-être et d’événements quotidiens en soirée. Hall d’exposition : Les médecins de famille pourront découvrir le vaste Hall d’exposition et rencontrer des représentants pour s’informer sur les plus récentes avancées en technologie médicale, les solutions de soins de santé, et bien plus encore.



Le FMF 2024 promet d’être un événement inoubliable qui contribuera à façonner l’avenir de la médecine de famille, à soutenir les professionnels de la santé et à améliorer les soins aux patients. Le FMF est également l’occasion par excellence pour les médecins de famille de célébrer leurs succès et d’être reconnus pour le rôle qu’ils jouent dans l’amélioration de la santé et du bien-être de toute la population du Canada.

Le Forum en médecine familiale du CMFC est commandité par l’Association médicale canadienne (AMC), Gestion financière MD inc. (MD) et la Banque Scotia. Ensemble, l’AMC, MD et la Banque Scotia se sont engagées à soutenir la profession médicale et à promouvoir la santé au Canada. Pour honorer cet engagement, la Banque Scotia, en collaboration avec l’AMC et MD, investit 115 millions de dollars pour soutenir les médecins et les collectivités qu’ils servent partout au pays.

Le FMF aide les médecins de famille au Canada à se perfectionner et rend hommage à l’excellence en médecine de famille par l’intermédiaire de prix et de bourses d’études pour les étudiants et les résidents.

Inscrivez-vous dès maintenant pour participer à cet événement phare de la médecine de famille : fmf.cfpc.ca.

À propos du Collège des médecins de famille du Canada

Représentant plus de 44 000 membres d’un bout à l’autre du pays, le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) est l’organisme professionnel qui établit les normes et procède à l’agrément des programmes de formation postdoctorale en médecine de famille dans les 17 facultés de médecine du Canada. Il examine et certifie les programmes et les documents de développement professionnel continu qui permettent aux médecins de famille de satisfaire aux exigences de la certification et de l’obtention du permis d’exercice. Le CMFC offre des programmes et services de qualité, appuie l’enseignement et la recherche en médecine de famille et défend les intérêts de la spécialité de médecine de famille, des médecins de famille et de leurs patients.

fmf.cfpc.ca | Page Facebook du FMF | Profil Twitter/X du FMF | Profil Instagram du FMF | Chaîne YouTube du FMF

#monfmf #FMF2024

Pour vous informer au sujet de l’accès gratuit pour les médias, veuillez écrire un courriel à fmfinfo@cfpc.ca.

Personne-ressource pour le FMF :

Jennifer Campbell

Directrice, Congrès et événements

Collège des médecins de famille du Canada

Bureau : 905 629-0900, poste 399

jcampbell@cfpc.ca

Personne-ressource du CMFC pour les médias :

Winnie Wong

Directrice, Marketing et communications

Collège des médecins de famille du Canada

Bureau : 905 629-0900, poste 464

wwong@cfpc.ca

