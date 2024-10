XS.com ได้รับรางวัลแพลตฟอร์มก๊อปปี้เทรดที่ยอดเยี่ยมในงาน Dubai Forex Expo 2024

THAILAND, October 10, 2024 / Business News / -- XS .com ผู้ให้บริการทางการเงินและฟินเทคชั้นนำระดับโลกมีความภาคภูมิใจที่จะประกาศถึงการได้รับการยกย่องเป็น "แพลตฟอร์มก๊อปปี้เทรดที่ยอดเยี่ยม" ในงาน Dubai Forex Expo ที่จัดขึ้นในวันที่ 7 และ 8 ตุลาคม ที่ศูนย์การประชุมดูไบเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ การได้รับรางวัลครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ XS.com ในการสร้างนวัตกรรมและความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมการเทรดในฐานะผู้สนับสนุนระดับโลกของงานสำคัญนี้ที่จัดขึ้นโดย HQMENA XS.com ได้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในด้านโซลูชั่นการเทรดและความมุ่งมั่นในการพัฒนาประสบการณ์การเทรดของผู้ใช้ รางวัล "แพลตฟอร์มก๊อปปี้เทรดที่ยอดเยี่ยม" เน้นย้ำถึงความทุ่มเทของ XS.com ในการมอบบริการชั้นนำที่ช่วยส่งเสริมความสำเร็จของเทรดเดอร์ทุกระดับคุณชาดี ซัลลูม ผู้อำนวยการประจำภูมิภาค MENA ของ XS.com กล่าวว่า:“การได้รับรางวัล “แพลตฟอร์มก๊อปปี้เทรดที่ยอดเยี่ยม” ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับเรา ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราในการมอบเครื่องมือพิเศษที่ช่วยให้ผู้ใช้ประสบความสำเร็จ เราขอขอบคุณ HQMENA สำหรับการยกย่องนี้และรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้แบ่งปันความก้าวหน้าของเรากับชุมชนการเทรด”งาน Dubai Forex Expo ถือเป็นศูนย์กลางสำคัญสำหรับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมซึ่งมอบโอกาสที่มีคุณค่าในการสร้างเครือข่ายและเรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดXS.com มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับผู้เข้าร่วมงานโดยได้แบ่งปันกลยุทธ์นวัตกรรมและแสดงความสามารถของแพลตฟอร์มก๊อปปี้เทรดที่ก้าวหน้าการยกย่องนี้ไม่เพียงแต่ยืนยันถึงความพยายามของ XS.com แต่ยังช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้ โดยมอบความเชื่อมั่นแก่เทรดเดอร์ว่าพวกเขาได้ใช้หนึ่งในแพลตฟอร์มชั้นนำของอุตสาหกรรมคุณไมเคิล ซวน ผู้อำนวยการบริหารของ HQMENA กล่าว:“การยกย่อง XS.com ในฐานะแพลตฟอร์มก๊อปปี้เทรดที่ยอดเยี่ยมแสดงให้เห็นถึงบทบาทของพวกเขาในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรม แนวทางที่เป็นนวัตกรรมของพวกเขากำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการที่เทรดเดอร์เข้ามามีส่วนร่วมในตลาด และเราภูมิใจที่ได้เฉลิมฉลองความสำเร็จนี้ในงาน Dubai Forex Expo”ในขณะที่ XS.com ก้าวไปข้างหน้าพวกเขามุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่มีอยู่และสร้างพันธมิตรใหม่ๆ เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมและความเป็นเลิศในชุมชนการเทรด XS.com ทุ่มเทเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การเทรดสำหรับผู้เข้าร่วมทุกคน โดยให้ทั้งเทรดเดอร์มือใหม่และผู้เชี่ยวชาญได้รับประโยชน์จากโซลูชั่นที่ล้ำสมัยและความเชี่ยวชาญที่แบ่งปันกันเกี่ยวกับบริษัทข้อมูลบริษัท XS.com XS Group (ดำเนินงานภายใต้ชื่อแบรนด์ ‘XS’ หรือ ‘XS.com’) เป็นโบรกเกอร์หลายกลุ่มสินทรัพย์ระดับโลกที่ให้การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายก่อตั้งขึ้นในออสเตรเลียในปี 2010 XS.com ได้เติบโตขึ้นเป็นผู้นำตลาดระดับโลกในอุตสาหกรรมฟินเทค บริการทางการเงิน และการเทรดออนไลน์ ด้วยการมีใบอนุญาตในหลายภูมิภาคและสำนักงานทั่วโลกXS.com นำเสนอบริการที่ช่วยให้นักเทรดเดอร์ นักลงทุนสถาบัน และโบรกเกอร์ทั่วโลกเข้าถึงสภาพคล่องระดับสถาบันและเทคโนโลยีการเทรดขั้นสูง ควบคู่กับประสบการณ์ผู้ใช้ที่มีประสิทธิภาพ การจัดการความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพสูง และการสนับสนุนลูกค้าที่ดีเยี่ยมคำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง: ผลิตภัณฑ์ของเราซื้อขายโดยใช้มาร์จิ้นและมีความเสี่ยงในระดับสูงคุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจไม่เหมาะสำหรับทุกคนและคุณควรแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ HQMENAHuanQiao MENA (HQMENA) มุ่งมั่นในการเชื่อมโยงธุรกิจและส่งเสริมการลงทุนในภูมิภาคนี้ โดยเชี่ยวชาญในด้านการค้าข้ามพรมแดนและการขยายตลาด HQMENA จัดการประชุมสำคัญและภารกิจทางการค้าที่สนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมด้วยการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายที่กว้างขวาง HQMENA มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในด้านต่างๆ เหล่านี้

