XS.com、フォレックス・エキスポ・ドバイ2024で「ベスト・コピートレーディング・プラットフォーム」賞を受賞

JAPAN, October 10, 2024 / Business News / -- グローバルに展開するフィンテック・金融サービスプロバイダーのXS.comは、10月7日・8日にドバイ・ワールド・トレード・センターで開催されたフォレックス・エキスポ・ドバイで、「ベスト・コピートレーディング・プラットフォーム」賞を受賞したことを発表しました。 XS .com は、HQMENAが主催する影響力のあるイベントのグローバル・スポンサーとして、革新的なトレード技術と取引体験の向上への取り組みを紹介しました。「ベスト・コピートレーディング・プラットフォーム」の受賞は、XS.comが幅広いトレーダー層をサポートするトップクラスのサービスを提供していることを証明します。XS.comの中東・北アフリカ(MENA)地域担当ディレクター、シャディ・サルーム氏は「名誉ある賞をいただき光栄です。この受賞は、お客様の成功をサポートする優れたツールを提供するという私たちのコミットメントです。HQMENAに感謝するとともに、お客様と当社が提供する新しい機能を共有できることを楽しみにしています。」と述べました。当イベントは業界のプロフェッショナルにとって重要な機会となり、ネットワーキングや最新の市場トレンドに関する場となりました。XS.comは、参加者と積極的に交流し、革新的な戦略を共有するとともに、最新のコピートレーディング機能を紹介しました。この受賞では、XS.comの取り組みが評価されただけでなく、お客様に安心と信頼性の高いプラットフォームを提供する姿勢も評価されました。HQMENAのエグゼクティブ・ディレクター、マイケル・シュアン氏は次のように述べました。「XS.comが 「ベスト・コピートレーディング・プラットフォーム 」に選ばれたことを発表でき、当イベントでこの成功を祝えることを嬉しく思います。この賞は業界のリーダーであることを称えています。XS.comの革新的な取り組みは、トレーダーの市場での取引方法に変化をもたらしています。」XS.comは、パートナーシップをさらに深めるとともに、新たな関係構築を結ぶことを目指し、トレーディング・コミュニティにおける革新と優れたサービスを提供し続けます。お客様の取引体験を向上させ、幅広いトレーダー層が最先端の技術と専門知識で利益を得られる環境を提供することを目指します。XSグループについてXSグループ( XSまたはXS.com)は、幅広い金融商品の取引アクセスを提供するグローバル・マルチ・アセット・ブローカーです。2010年にオーストラリアで設立されたXS.comは、FinTech、金融サービス、オンライントレーディング業界におけるグローバルマーケットリーダーとして成長し、様々な管轄区域でライセンスを取得し、世界中の様々な場所にオフィスを構えています。XS.comは、世界中のトレーダー、投資機関、ブローカーに、効率的なユーザーエクスペリエンス、質の高いリレーションシップマネジメント、優れたカスタマーサポートとともに、深いリクイディティと高度なトレーディングテクノロジーへのアクセスを提供しています。リスク警告:証拠金取引はリスクを伴います。レバレッジ商品は、全てのお客様に適しているわけではありません。HQMENAについてHuanQiao MENA (HQMENA)は、中東・北アフリカ地域のビジネス連携を目指し、投資を促進しています。国境を越えた貿易と市場拡大を専門とするHQMENAは、経済協力と文化交流を促進する重要な会議や貿易使節団を主催しています。HQMENAは、広範なネットワークを活用し、これらの分野において戦略的パートナーシップの育成に重要な役割を果たしています。

