XS.com nommé Meilleure Plateforme de Trading par Copie lors du Dubai Forex Expo 2024

FRANCE, October 10, 2024 / Business News / -- XS .com, le fournisseur mondial leader de fintech et de services financiers, est fier d'annoncer sa récente distinction en tant que "Meilleure Plateforme de Trading par Copie" lors du Dubai Forex Expo qui s'est tenu les 7 et 8 octobre au Dubai World Trade Center. Ce prix reflète l'engagement d' XS.com envers l'innovation et l'excellence dans l'industrie du trading.En tant que sponsor global de cet événement influent, organisé par HQMENA, XS.com a présenté ses solutions de trading innovantes et son engagement à améliorer l'expérience des traders. Le prix de la "Meilleure Plateforme de Trading par Copie" souligne le dévouement d'XS.com à offrir des services de premier plan qui responsabilisent les traders de tous niveaux.M. Shadi Salloum, Directeur Régional d'XS.com pour la région MENA, a déclaré :"Gagner le prix de la 'Meilleure Plateforme de Trading par Copie' est un immense honneur pour nous. Cette réalisation reflète notre engagement à fournir des outils exceptionnels qui facilitent le succès de nos utilisateurs. Nous remercions HQMENA pour cette reconnaissance et sommes impatients de partager nos avancées avec la communauté des traders."Le Dubai Forex Expo sert de point de rencontre vital pour les professionnels de l'industrie, offrant des opportunités précieuses de réseautage et des aperçus sur les dernières tendances du marché. XS.com s'est engagé activement avec les participants, partageant des stratégies innovantes et mettant en avant ses capacités avancées de trading par copie.Cette reconnaissance valide non seulement les efforts d'XS.com, mais renforce également la confiance des utilisateurs, offrant aux traders l'assurance qu'ils utilisent l'une des plateformes les plus performantes de l'industrie.Michael Xuan, Directeur Exécutif de HQMENA, a déclaré :"Reconnaître XS.com comme la 'Meilleure Plateforme de Trading par Copie' met en avant son rôle de leader dans l'industrie. Leur approche innovante transforme la manière dont les traders interagissent sur les marchés, et nous sommes fiers de célébrer ce succès lors du Dubai Forex Expo."Alors qu'XS.com continue d'avancer, elle vise à approfondir ses partenariats existants et à en forger de nouveaux, renforçant ainsi son engagement à promouvoir l'innovation et l'excellence au sein de la communauté des traders. En tirant parti des opportunités collaboratives, XS.com s'engage à améliorer l'expérience de trading pour tous les participants, garantissant que les traders, qu'ils soient novices ou expérimentés, bénéficient de solutions de pointe et d'une expertise partagée.Revue de XS CompanyLe groupe XS (opérant sous la marque "XS" ou "XS.com") est un courtier mondial multi-actifs offrant l'accès à un large éventail de produits financiers.Établi en 2010 en Australie, XS.com est devenu un leader mondial dans les domaines de la FinTech, des services financiers et du trading en ligne. Il possède des licences dans diverses juridictions et des bureaux dans le monde entier.XS.com offre aux traders, investisseurs institutionnels et courtiers du monde entier un accès à une liquidité institutionnelle profonde et à une technologie de trading avancée, combiné à une expérience utilisateur efficace, une gestion des relations de haute qualité et un excellent support client.Avertissement sur les risques: Nos produits sont tardés sur marge et comportent un niveau de risque élevé, avec la possibilité de perdre tout votre capital. Ces produits peuvent ne pas convenir à tout le monde, et vous devez vous assurer de bien comprendre les risques encourus.À propos de HQMENAHuanQiao MENA (HQMENA) est dédié à la connexion des entreprises et à la facilitation des investissements dans la région. Spécialisé dans le commerce transfrontalier et l'expansion de marché, HQMENA organise des conférences clés et des missions commerciales qui favorisent la coopération économique et l'échange culturel.En tirant parti de son vaste réseau, HQMENA joue un rôle essentiel dans la promotion de partenariats stratégiques dans ces domaines.

