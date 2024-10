XS.com Nombrado como la Mejor Plataforma de Copy Trading en el Dubai Forex Expo 2024

MEXICO, October 10, 2024 / Business News / -- XS .com, el proveedor global líder de fintech y servicios financieros, se enorgullece de anunciar su reciente reconocimiento como la "Mejor Plataforma de Copy Trading" en el Dubai Forex Expo, celebrado los días 7 y 8 de octubre en el Dubai World Trade Center. Este reciente galardón refleja el compromiso de XS.com con la innovación y la excelencia en la industria del trading.Como Patrocinador Global de este influyente evento, organizado por HQMENA, XS.com destacó sus soluciones de trading innovadoras y su compromiso por mejorar la experiencia de los traders. El premio a la "Mejor Plataforma de Copy Trading" subraya la dedicación de XS.com a ofrecer servicios de primer nivel que empoderan a traders de todos los niveles.El Sr. Shadi Salloum, Director Regional de XS.com para la región MENA, comentó:“Ganar el premio a la 'Mejor Plataforma de Copy Trading' es un gran honor para nosotros. Este logro refleja nuestro compromiso de proporcionar herramientas excepcionales que faciliten el éxito de nuestros usuarios. Agradecemos a HQMENA por este reconocimiento y estamos emocionados de compartir nuestros avances con la comunidad del trading.”El Dubai Forex Expo es un centro vital para los profesionales de la industria, que ofrece valiosas oportunidades para el networking y obtener información sobre las últimas tendencias del mercado.XS.com participó activamente con los asistentes, compartiendo estrategias innovadoras y mostrando sus avanzadas capacidades de copy trading.Este reconocimiento no solo valida los esfuerzos de XS.com, sino que también refuerza la confianza de los usuarios, brindando a los traders la seguridad de que están utilizando una de las plataformas líderes en la industria.Michael Xuan, Director Ejecutivo de HQMENA, declaró:“Reconocer a XS.com como la 'Mejor Plataforma de Copy Trading' resalta su papel como líder de la industria. Su enfoque innovador está transformando la forma en que los traders participan en los mercados, y estamos orgullosos de celebrar este éxito en el Dubai Forex Expo.”A medida que XS.com avanza, busca profundizar las asociaciones existentes y forjar nuevas, reforzando su compromiso de impulsar la innovación y la excelencia dentro de la comunidad del trading. Aprovechando las oportunidades de colaboración, XS.com se dedica a mejorar la experiencia de trading para todos los participantes, asegurando que tanto los traders nuevos como los experimentados se beneficien de soluciones de vanguardia y conocimientos compartidos.Revisión de la Empresa XS.comEl Grupo XS (operando bajo la marca "XS" o "XS.com") es un broker global de múltiples activos que ofrece acceso a una amplia gama de productos financieros.Fundado en Australia en 2010, XS.com se ha convertido en un líder global en las industrias fintech, de servicios financieros y de trading online, con licencias en varias jurisdicciones y oficinas en todo el mundo.XS.com ofrece a traders, inversores institucionales y brokers de todo el mundo acceso a una liquidez institucional profunda y tecnología de trading avanzada, combinada con una experiencia de usuario eficiente, gestión de relaciones de alta calidad y un excelente soporte al cliente.Advertencia de Riesgo: Nuestros productos se negocian con margen y conllevan un alto nivel de riesgo. Es posible perder todo su capital. Estos productos pueden no ser adecuados para todos, y usted debe asegurarse de entender los riesgos involucrados.Acerca de HQMENAHuanQiao MENA (HQMENA) se dedica a conectar empresas y facilitar inversiones en la región. Especializándose en comercio transfronterizo y expansión de mercados, HQMENA organiza conferencias clave y misiones comerciales que promueven la cooperación económica y el intercambio cultural.Aprovechando su extensa red, HQMENA desempeña un papel fundamental en el fomento de asociaciones estratégicas en estas áreas.

