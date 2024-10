Mavenir 5G Core 支持 ice Norway 为挪威武装部队提供网络切片

商业化 5G 独立组网

实现量身定制的端到端安全通信

满足武装部队特定需求的专用切片

扩大与重要客户的战略合作关系

奥斯陆,挪威, Oct. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为一家致力于构建网络未来的云原生网络基础设施提供商,Mavenir 正在为挪威第三大移动运营商 ice 提供完整的 5G 核心网络,以支持网络切片服务。

ice 现正利用其全新 5G 独立组网 (SA) 为挪威武装部队提供专用网络切片,以达到军事通信所需要的特定服务水平。这项网络切片服务本质上构建了一个“网络中的孤立网络”,使挪威武装部队能够在全国范围内独享其切片的专用权和控制权。这项服务将能够在整个网络中建立安全的端到端通信。

Mavenir 的 5G 移动核心 专为网络运营商设计,旨在全面支持网络切片技术,从而为 B2B、B2C 或公共组织提供颠覆性服务。专用网络切片可以根据特定需求和应用进行量身定制,并可快速轻松地部署和管理,能够用于提供全新且创新的服务与应用。Mavenir 的云原生 5G 独立组网采用全容器化设计,能够在任意云服务中运行,并采用微服务方法设计,从而以可扩展的方式灵活地满足不断变化的客户需求。

ice 服务交付平台副总裁 Tore Kristoffersen 表示:“此次网络切片的部署将真正实现 5G 的价值。我们现在能够向企业客户展示丰富多样的全新商业案例,可根据精准的服务水平协议量身定制,从而确保资源利用率和成本效益的最大化。我们还在积极测试用于公共安全服务的解决方案,充分体现了 5G 及其网络切片能力在保障关键通信安全方面的价值。”

Mavenir 核心网络总裁 Ashok Khuntia 表示:“网络切片技术由 5G 提供支持,其灵活性对移动运营商而言具有颠覆性的影响。我们正在推动 5G 应用场景的落地,证明了长期承诺的 5G 盈利化正在成为现实。凭借其安全性、可靠性和低延迟,5G 为行业创造了巨大的机遇。我们非常高兴能在挪威的首次部署中贡献力量,从而进一步深化与 ice 的战略合作关系。”

去年, ice 在一项战略项目扩展中选择了 Mavenir 的 Cloud-Native IMS 和 Messaging/VAS,此前已经 选定了 Mavenir 的 Converged Packet Core 解决方案,以支持其 4G 和 5G 网络的建设。

编者按:

ice 官方新闻稿—— ice 启动“纯 5G”网络

Mavenir 的 5G Core

关于 Mavenir:

Mavenir 正在通过云原生、AI 驱动的解决方案构建未来网络,这些解决方案采用更加环保的设计,使运营商能够实现 5G 优势并构建智能化、自动化、可编程的网络。作为开放 RAN 的先驱和公认的行业变革者,Mavenir 荣获大奖的解决方案正在全球范围内实现移动网络的自动化和变现,加速了 300 多家通信服务供应商在 120 多个国家的软件网络转型,这些供应商为全球超过 50% 的用户提供服务。如需了解更多信息,请访问:www.mavenir.com

Mavenir 公关联系人:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.