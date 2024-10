เครือข่ายหลัก 5G ของ Mavenir ขับเคลื่อนการแบ่งเครือขายของ ice Norway สำหรับกองทัพนอร์เวย์

5G Standalone ในเชิงพาณิชย์

เปิดใช้งานการสื่อสารแบบต้นทางถึงปลายทางที่ได้รับการปรับแต่งอย่างปลอดภัย

การแบ่งเครือข่ายเฉพาะเพื่อรองรับความต้องการที่เจาะจงของกองทัพ

การขยายความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับลูกค้ารายสำคัญ

ออสโล, นอร์เวย์, Oct. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายแบบคลาวด์เนทีฟที่สร้างอนาคตให้กับเครือข่ายต่าง ๆ กำลังส่งมอบเครือข่ายหลัก 5G แบบครบวงจรให้กับ ice ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือรายใหญ่อันดับสามของนอร์เวย์ เพื่อเปิดใช้บริการแบ่งเครือข่าย

ice กำลังใช้ประโยชน์จากเครือข่าย 5G Standalone (SA) ใหม่ของตนเองเพื่อเสนอการแบ่งเครือข่ายเฉพาะให้กับกองทัพนอร์เวย์ ซึ่งออกแบบมาเพื่อมอบระดับการบริการที่เจาะจงและจำเป็นสำหรับการสื่อสารทางทหาร โดยพื้นฐานแล้ว เครือข่ายนี้เป็นเสมือนเครือข่ายที่แยกตัวอยู่ภายในเครือข่ายหลัก ซึ่งทำให้กองทัพมีสิทธิ์ใช้งานและควบคุมการแบ่งเครือข่ายของตนได้ทั่วประเทศ โดยจะสามารถสร้างการสื่อสารแบบต้นทางถึงปลายทางที่ปลอดภัยทั่วทั้งเครือข่าย

เครือข่ายมือถือหลัก 5G ของ Mavenir ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ให้บริการเครือข่ายสามารถใช้งานการแบ่งเครือข่ายเพื่อเสนอบริการที่ก้าวล้ำให้กับกลุ่มลูกค้า B2B, B2C หรือองค์กรภาครัฐ การแบ่งเครือข่ายเฉพาะสามารถออกแบบให้ตอบสนองความต้องการและแอปพลิเคชันที่เจาะจง โดยนำไปใช้และจัดการได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ทั้งยังสามารถใช้เพื่อส่งมอบบริการและแอปพลิเคชันใหม่ ๆ ที่เป็นนวัตกรรมได้อีกด้วย เครือข่าย 5G SA แบบคลาวด์เนทีฟของ Mavenir สร้างขึ้นในรูปแบบคอนเทนเนอร์ทั้งหมดซึ่งสามารถทำงานบนบริการระบบคลาวด์ใดก็ได้ และออกแบบด้วยแนวทางไมโครเซอร์วิสที่ให้ความยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่สามารถขยายขนาดได้

"การนำเสนอการแบ่งเครือข่ายครั้งนี้กำลังสะท้อนให้เห็นคุณค่าที่แท้จริงของ 5G" Tore Kristoffersen รองประธานฝ่ายแพลตฟอร์มการให้บริการของ ice กล่าว "ตอนนี้ เรามีเหตุผลทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่เป็นไปได้มากมายที่จะนำเสนอต่อลูกค้าองค์กรของเรา ซึ่งสามารถปรับแต่งให้ตรงตามข้อตกลงระดับการบริการที่เฉพาะเจาะจง เพื่อให้แน่ใจว่าการใช้ทรัพยากรมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด นอกจากนี้ เรากำลังทดสอบโซลูชันสำหรับการใช้งานในบริการด้านความปลอดภัยสาธารณะ โดยเน้นย้ำถึงคุณค่าของ 5G และความสามารถในการแบ่งเครือข่ายเพื่อการสื่อสารสำคัญที่ปลอดภัย

ความยืดหยุ่นของการแบ่งเครือข่ายที่ขับเคลื่อนโดย 5G เป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ" Ashok Khuntia ประธานฝ่ายเครือข่ายหลักของ Mavenir กล่าว "เรากำลังทำให้กรณีการใช้งาน 5G เกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติ โดยพิสูจน์ให้เห็นว่าการสร้างรายได้จาก 5G ตามที่เคยสัญญาไว้ในอดีตนั้นทำได้จริง เนื่องด้วย 5G มีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ และมีความล่าช้าในระดับต่ำ นี่จึงเป็นโอกาสที่สำคัญมากสำหรับอุตสาหกรรม เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ขยายความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ ice โดยสนับสนุนการนำเสนอครั้งแรกนี้ในนอร์เวย์"

เมื่อปีที่แล้ว ice ได้เลือก เทคโนโลยี IMS แบบคลาวด์เนทีฟและการส่งข้อความ/VAS ของ Mavenir ในการขยายโครงการเชิงกลยุทธ์ โดยก่อนหน้านี้ก็ได้เลือกโซลูชัน Converged Packet Core ของ Mavenir เพื่อขับเคลื่อนเครือข่าย 4G และ 5G ไปแล้วเช่นกัน

Mavenir กำลังสร้างอนาคตของเครือข่ายด้วยโซลูชันระบบคลาวด์เนทีฟที่ใช้ AI ซึ่งได้รับการออกแบบให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถใช้ประโยชน์จาก 5G และสร้างเครือข่ายที่อัจฉริยะ อัตโนมัติ และสามารถตั้งโปรแกรมได้ ในฐานะผู้ริเริ่ม Open RAN และผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว โซลูชันที่ได้รับรางวัลของ Mavenir กำลังส่งมอบระบบอัตโนมัติและการสร้างรายได้ผ่านเครือข่ายมือถือทั่วโลก โดยเร่งการเปลี่ยนแปลงเครือข่ายซอฟต์แวร์สำหรับผู้ให้บริการด้านการสื่อสารมากกว่า 300 รายในกว่า 120 ประเทศ ซึ่งให้บริการแก่ผู้ใช้งานมากกว่า 50% ของผู้ใช้ทั่วโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาไปที่ www.mavenir.com

