マべニア (Mavenir) の5Gコア、ノルウェー軍向けにアイス (ice) のノルウェー ネットワークスライシングを提供

商用5Gスタンドアロン

エンド・ツー・エンドのセキュアな通信を実現

同軍特有のニーズを満たす専用スライス

主要顧客との戦略的パートナーシップを拡大

ノルウェー・オスロ発, Oct. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ネットワークの未来を構築するクラウドネイティブ・ネットワーク・インフラ・プロバイダーであるマべニア (Mavenir) は、ノルウェー第3位の携帯電話事業者であるアイス (ice) に完全な5Gコアネットワークを提供し、ネットワークスライシングサービスを実現している。

アイスは新しい5Gスタンドアロン (SA) ネットワークを利用し、軍事通信で必要とされる特定のサービスレベルを提供するように設計された、ノルウェー軍専用のネットワークスライスを提供している。 基本的にはネットワーク内の孤立したネットワークである同ネットワークスライスを、ノルウェー軍は全国的に独占的に使用・管理することになり、 ネットワーク上でセキュアなエンドツーエンドの通信を確立することが可能となる。

マベニルの5Gモバイルコア は、ネットワーク事業者がB2B、B2C、または公共組織に革新的なサービスを提供するためのネットワークスライシングを可能にするように設計されている。 専用のネットワークスライスは、特定のニーズやアプリケーションに合わせて設計することができ、迅速かつ容易に導入・管理し、新しい革新的なサービスやアプリケーションを提供するために使用することが可能だ。 マニベルのクラウドネイティブな5G SAネットワークは、完全にコンテナ化されており、あらゆるクラウドサービス上で動作し、マイクロサービス方式で設計されているため、進化する顧客のニーズにスケーラブルかつ柔軟に対応できる。

アイスのサービスデリバリープラットフォーム担当副社長であるトーレ・クリストファーセン (Tore Kristoffersen) 氏は次のように述べている。「今回のネットワーク・スライシングの導入は、5Gの真の価値を実現するものです。 当社には現在、エンタープライズ級のお客様に提示できる新しいビジネスケースが多数あり、それを的確なサービス・レベル契約に合わせて調整することで、リソースの最適かつ最も費用対効果の高い利用を実現しています。 また、公共安全サービスで使用するソリューションの試験も実施しており、安全な重要通信のための5Gとそのネットワークスライシング機能の価値を実証しています」。

マベニルのコアネットワーク部門責任者であるアショク・クンティア (Ashok Khuntia) 氏は、次のように述べています。「5Gによるネットワークスライシングの柔軟性は、モバイル事業者にとって画期的なものです。 「当社は5Gの実運用を可能にし、長く待ち望まれていた5Gの収益化を現実のものとしています。 セキュリティ、信頼性、低遅延を備えた5Gは、業界にとって大きなチャンスです。 今回、ノルウェーでの初の導入を支援することで、アイスとの戦略的パートナーシップを拡大できることをうれしく思います」。

既に自社の4Gおよび5Gネットワークを駆動するためにマベニルのコンバージドパケットコアソリューションを採用していた アイス は昨年、戦略的プロジェクトの拡大として、 マベニルの クラウドネイティブIMSおよびメッセージング/VASを導入した。

注記:

アイス公式プレスリリース - 「アイス、ピュア5Gを導入 (ice turns on "pure 5G")」

マべニアの5Gコア

マべニアについて

マベニアは、AIを導入したクラウドネイティブな環境配慮型ソリューションで現在のネットワークの未来を構築えしており、通信事業者が5Gのメリットを享受し、インテリジェントで自動化されたプログラム可能なネットワークを構築できるよう支援している。 Open RANのパイオニアとして、そして実績ある業界の「革新者」としての同社の受賞歴もあるソリューションは、世界中のモバイルネットワークに自動化と収益化をもたらしており、世界の加入者の50%以上に相当する、120か国以上300社以上の通信事業者のソフトウェアネットワークのトランスフォーメーションを加速している。 詳しくは、www.mavenir.comを閲覧されたい。

