Inti 5G Mavenir Mendukung Pengirisan Jaringan ice Norwegia untuk Angkatan Bersenjata Norwegia

5G Standalone Komersial

Memungkinkan komunikasi menyeluruh yang disesuaikan dan aman

Irisan khusus untuk memenuhi kebutuhan khusus Angkatan Bersenjata

Memperluas kemitraan strategis dengan pelanggan utama

OSLO, Norwegia, Oct. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, penyedia infrastruktur jaringan berbasis cloud yang membangun masa depan jaringan, menghadirkan jaringan inti 5G untuk ice, operator seluler terbesar di Norwegia untuk memungkinkan layanan pengirisan jaringan.

ice memanfaatkan jaringan 5G standalone (SA) baru untuk memberikan irisan jaringan khusus bagi Angkatan Bersenjata Norwegia, yang dirancang memberikan tingkat layanan spesifik yang diperlukan oleh komunikasi militer. Pada dasarnya merupakan jaringan terisolasi di dalam jaringan, Angkatan Bersenjata akan memiliki penggunaan dan pengendalian eksklusif pada irisan mereka di seluruh negeri. Jaringan ini dapat membangun komunikasi menyeluruh yang aman di seluruh jaringan.

Inti seluler 5G Mavenir dirancang agar operator jaringan siap memungkinkan pengirisan jaringan guna memberikan layanan disruptif kepada B2B, B2C, atau organisasi publik. Irisan jaringan khusus dapat dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan penerapan khusus, serta dengan cepat dan mudah disebarkan serta dikelola, dan digunakan untuk memberikan layanan serta penerapan yang baru dan inovatif. Jaringan 5G SA Mavenir yang berbasis cloud telah dikemas sepenuhnya, bekerja dalam layanan cloud mana pun dan dirancang dengan pendekatan layanan mikro, memberikan fleksibilitas untuk menangani kebutuhan pelanggan yang berkembang dengan cara yang terukur.

“Penyebaran pengirisan jaringan ini mewujudkan nilai 5G yang sebenarnya," ujar Tore Kristoffersen, Wakil Presiden Layanan platform pengiriman untuk ice. “Sekarang kami memiliki begitu banyak kemungkinan kasus bisnis baru untuk dihadirkan kepada pelanggan perusahaan kita, yang dapat disesuaikan untuk perjanjian tingkat layanan yang tepat, memastikan penggunaan sumber daya terbaik dan yang paling terjangkau. Kami juga menguji solusi untuk penggunaan di layanan Keselamatan Publik, menyoroti nilai 5G dan kemampuan pengirisan jaringannya untuk komunikasi kritis yang aman.”

“Fleksibilitas pengirisan jaringan yang didukung oleh 5G adalah terobosan untuk operator seluler,” ujar Ashok Khuntia, Presiden Jaringan Inti, Mavenir. “Kami mengaktifkan kasus penggunaan 5G dalam praktik, membuktikan bahwa monetisasi 5G yang lama dijanjikan adalah kenyataan. Dengan keamanan, keandalan, dan latensi rendah, 5G adalah peluang besar bagi industri. Kami sangat senang dapat memperluas kemitraan strategis kami bersama ice dengan mendukung penyebaran pertama ini di Norwegia.”

Tahun lalu, ice memilih IMS dan Perpesanan/VAS Mavenir yang Berbasis Cloud dalam perluasan proyek strategis, setelah memilih solusi Converged Packet Core Mavenir untuk mendukung jaringan 4G dan 5G mereka.

Catatan untuk editor:

Siaran Pers resmi ice - ice mengaktifkan "5G murni"

Inti 5G Mavenir

Tentang Mavenir:

Mavenir membangun masa depan jaringan saat ini dengan solusi berteknologi AI dan berbasis cloud yang desainnya ramah lingkungan sehingga meningkatkan kemampuan operator untuk mendapatkan manfaat 5G, dan mencapai jaringan yang cerdas, otomatis, dan dapat diprogram. Sebagai pelopor Open RAN dan disruptor industri yang sudah terbukti, solusi peraih penghargaan dari Mavenir menghadirkan otomatisasi dan monetisasi di jaringan seluler secara global, yang mempercepat transformasi jaringan perangkat lunak untuk lebih dari 300 Penyedia Layanan Komunikasi di lebih dari 120 negara, yang melayani lebih dari 50% pelanggan dunia. Untuk informasi selengkapnya, kunjungilah www.mavenir.com

Kontak Humas Mavenir:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.