ליבת ה-5G של Mavenir מעצימה את פילוח הרשת של ice הנורבגית עבור הכוחות המזוינים הנורבגיים

5G מסחרי עצמאי



הפעלת תקשורת מאובטחת ומותאמת מקצה לקצה

רצועות ייעודיות כדי לספק מענה לצרכים מוגדרים של הכוחות המזוינים

הרחבת שותפות אסטרטגית עם לקוח מפתח

אוסלו, נורבגיה, Oct. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

Mavenir, ספקית תשתית הרשת הפועלת באופן ייעודי בענן הבונה את עתיד הרשתות, מספקת את רשת הליבה המלאה של 5G עבור ice, מפעילת הסלולר השלישית בגודלה בנורבגיה כדי לאפשר שירותי פילוח רשת.

ice משתמשת ברשת 5G העצמאית החדשה שלה כדי לספק רצועת רשת ייעודית לכוחות המזוינים הנורבגיים, שנועדה לספק את רמות השירות המסוימות הנדרשות עבור תקשורת צבאית. למעשה, כרשת מבודדת בתוך הרשת, לכוחות המזוינים תהיה יכולת שימוש ושליטה בלעדית על הרצועה שלהם, ובפריסה ארצית. הכוחות יכולים ליצור תקשורת מאובטחת מקצה לקצה ברחבי הרשת.

ליבת ה-5G הסלולרית של Mavenir תוכננה מראש לאפשר למפעילות סלולריות פילוח רשת למתן שירותים מוגדרים ל-B2B, B2C או לארגונים ציבוריים. ניתן לתכנן רצועות רשת ייעודיות כדי לספק מענה לצרכים ויישומים מוגדרים, עם יכולת פריסה וניהול מהירות וקלות, ולהשתמש בהן כדי לספק שירותים ויישומים חדשים וחדשניים. רשת ה-5G העצמאית של Mavenir עובדת באופן טבעי בענן בקונטיינר מלא משלה עצמה, פועלת על כל שירות ענן ומתוכננת בהתאם לגישת מיקרו-שירותים המעניקה לה את הגמישות לתת מענה לצרכי הלקוח המתפתחים באופן ניתן להרחבה.

"פריסה זו של פילוח הרשת מממשת את הערך האמיתי של ה-5G", אמר תור קריסטופשן (Tore Kristoffersen), סמנכ"ל פלטפורמות אספקת השירות של ice. "יש לנו כעת אינספור תרחישים עסקיים חדשים שאפשר להציג ללקוחות הארגוניים שלנו, וניתן להתאים אותם להסכמי רמת שירות מדויקים, מה שמבטיח את התמורה הטובה ביותר עבור השימוש במשאבים. אנחנו גם בודקים פתרונות לשימוש בשירותי בטחון הציבור, ומדגישים את הערך של 5G ויכולות פילוח הרשת של הטכנולוגיה לתקשורת קריטית מאובטחת".

"הגמישות של פילוח רשת המופעלת באמצעות 5G היא משנת משחק עבור מפעילות סלולר", אמר אשוק קהונטיה (Ashok Khuntia), נשיא רשתות ליבה ב-Mavenir. "אנחנו מאפשרים תרחישי שימוש ב-56G בפועל, מה שמוכיח שהמונטיזציה שהובטחה זה מכבר עבור 5G היא מציאות. עם אבטחה, אמינות וזמן שיהוי קצר, 5G מהווה הזדמנות ענקית עבור התעשייה. אנו שמחים להרחיב את השותפות האסטרטגית שלנו עם ice על ידי תמיכה בפריסה הראשונה בנורבגיה".

בשנה שעברה ice בחרה ב-Cloud-Native IMS ו-Messaging/VAS של Mavenir בעבור פרויקט הרחבה אסטרטגי, לאחר שכבר בחרה בפתרון Converged Packet Core של Mavenir כדי להפעיל את רשתות ה-4G וה-5G שלה.

Mavenir מבניר בונה את עתיד הרשתות כיום פתרונות מבוססי ענן, מבוססי בינה מלאכותית, ירוקים מעצם עיצובם, המאפשרים למפעילים לממש את היתרונות של 5G ולהשיג רשתות חכמות, אוטומטיות וניתנות לתכנות. כחלוצת Open RAN וכמחדשת מוכחת בתעשייה, Mavenir מתגאה בפתרונות עטורי פרסים שמספקים מיכון ומוניטיזציה ברחבי רשתות סלולריות ברחבי העולם, והיא מאיצה את ההמרה לשימוש ברשתות מבוססות תוכנה עבור יותר מ-300 שירותי תקשורת ביותר מ-120 מדינות, המשרתים יותר מ-50% מכלל המשתמשים בעולם. למידע נוסף, אנא בקרו באתר www.mavenir.com.

