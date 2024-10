Mavenir 5G Core potencia slicing de red noruega ice para las Fuerzas Armadas noruegas

5G comercial autónomo

Habilitación de comunicaciones seguras y personalizadas de extremo a extremo

Slices dedicados para satisfacer las necesidades específicas de las Fuerzas Armadas

Ampliación de asociación estratégica con el cliente principal

OSLO, Noruega, Oct. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, el proveedor de infraestructura de red nativa en la nube que construye el futuro de las redes está suministrando la red 5G core completa para ice, el tercer mayor operador móvil de Noruega para habilitar el servicio de slicing de red.

ice está utilizando su nueva red independiente (SA) 5G para ofrecer un slicing de red dedicado para las Fuerzas Armadas noruegas, diseñada para ofrecer los niveles de servicio específicos requeridos por las comunicaciones militares. Esencialmente una red aislada dentro de una red, las Fuerzas Armadas tendrán uso y control exclusivos sobre su slice en todo el país. Podrá establecer comunicaciones seguras de extremo a extremo en toda la red.

El 5G mobile core de Mavenir está diseñado para que los operadores de red habiliten el slicing de red para ofrecer servicios disruptivos a organizaciones B2B, B2C u organizaciones públicas. Los slices de red dedicados se pueden diseñar para satisfacer necesidades y aplicaciones específicas, e implementar y administrar de manera rápida y fácil, y utilizar para ofrecer servicios y aplicaciones nuevas e innovadoras. La red 5G SA nativa en la nube de Mavenir está totalmente en contenedores, opera en cualquier servicio en la nube y está diseñada con un enfoque de microservicios, lo que brinda la flexibilidad para abordar las necesidades cambiantes de los clientes de manera escalable.

"Esta implementación de slicing de red confirma el verdadero valor de 5G”, dijo Tore Kristoffersen, vicepresidente de plataformas de prestación de servicios de ice. "Ahora tenemos una infinidad de posibles nuevos casos de negocios para presentar a nuestros clientes empresariales, que se pueden adaptar a acuerdos de nivel de servicio precisos, asegurando el mejor y más rentable uso de los recursos. También estamos comprobando soluciones para su uso en servicios de seguridad pública, destacando el valor de 5G y sus capacidades de slicing de red para comunicaciones críticas seguras".

"La flexibilidad de slicing de red alimentada por 5G es un avance innovador para los operadores móviles", dijo Ashok Khuntia, presidente de Core Networks de Mavenir. “Estamos habilitando casos de uso de 5G en la práctica, lo que demuestra que la monetización prometida de 5G es una realidad. Con seguridad, confiabilidad y baja latencia, 5G es una gran oportunidad para el sector. Estamos encantados de ampliar nuestra asociación estratégica con ice apoyando esta primera implementación en Noruega".

El año pasado, ice seleccionó el IMS y mensajes/VAS nativos en la nube de Mavenir en una expansión estratégica del proyecto, ya habiendo seleccionado la solución Converged Packet Core de Mavenir para alimentar su red 4G y 5G.

