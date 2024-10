Changer le discours – des experts discutent de la manière dont la circularité peut améliorer la gestion des déchets dans le Pacifique

30 septembre 2024, Port Vila – Des acteurs de la gestion des déchets et des experts en recyclage de toute la région se sont réunis cette semaine à Port Vila, au Vanuatu, où est organisé un atelier sur l'économie circulaire qui se concentrera sur le changement dans le discours sur la façon dont la région aborde la gestion des déchets.

L’approche d'économie circulaire en matière de gestion des déchets vise à réduire les déchets en continuant à utiliser les produits le plus longtemps possible. Cela peut être réalisé en repensant les produits pour garantir que seuls des articles réutilisables, réparables ou recyclables soient fabriqués, et en mettant en place des systèmes permettant la fabrication et la réutilisation d'articles qui maintiennent les ressources dans la boucle.

« Nous sommes actuellement confrontés à une triple crise planétaire : changement climatique, perte de biodiversité et pollution. La pollution plastique a été identifiée comme un problème désormais aussi important que le changement climatique, car des études ont montré que les plastiques ont non seulement pénétré notre environnement et nos ressources alimentaires, mais qu’ils ont également infiltré le tissu même de la vie en pénétrant dans notre circulation sanguine », a déclaré M. Sefanaia NAWADRA, directeur général du PROE.

« La responsabilité qui vous incombe lors de cet atelier est d’échanger des informations sur la manière dont nous pouvons adopter, dans le Pacifique, des approches davantage fondées sur le cycle de vie, comme l’économie circulaire, qui nous permet de repenser la gestion des déchets non seulement à partir du moment où ils sont jetés pour être traités, mais aussi au moment où ils sont produits. L’objectif est également de voir comment nous pouvons mieux recycler, réutiliser et prolonger la durée de vie des produits que nous utilisons et être plus responsables dans la manière dont nous abordons la gestion des déchets générés », a ajouté M. NAWADRA.

« Cela va nous obliger à adopter une approche différente, dans la manière dont nous mettons en place nos législations, nos politiques et nos pratiques, et dans les capacités que nous devons renforcer dans la région pour adopter cette approche nécessaire, car nous pouvons clairement voir que la manière dont nous fonctionnons actuellement n’est pas satisfaisante. »

S'exprimant au nom du ministère du Changement climatique du Vanuatu, Mme Rolenas TAVUE BAERELEO, directrice par intérim du département de la protection et de la conservation de l'environnement du Vanuatu et également directrice générale par intérim du ministère du Changement climatique, a souligné le travail qui a été réalisé dans le pays avec l'aide de projets tels que le projet S’engager pour une gestion durable des déchets dans le Pacifique (Committing to Sustainable Waste Actions in the Pacific – SWAP Project) financé par l'Agence française de développement (AFD), le programme PacWastePlus (PWP) financé par l'Union européenne et le projet de la coopération technique japonais pour la promotion de l'initiative régionale sur la gestion des déchets solides dans les pays insulaires du Pacifique (J-PRISM) financé par l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA).



Participants à l'atelier régional sur l'économie circulaire organisé sur l'île d'Iririki à Port Vila, Vanuatu. Photo : PROE/L.Moananu

« Un audit réalisé par PWP en 2020 a révélé que les déchets organiques constituent l'une des proportions les plus élevées de la composition des déchets de la décharge de Bouffa. Sur la base de ce constat, le Département de la protection et de la conservation de l'environnement (DEPC) a vu l'intérêt d'une approche circulaire et a cherché à changer la dépendance à l'égard des décharges communautaires pour la gestion des déchets.

« Parmi les initiatives actuellement mises en œuvre par le DEPC pour parvenir à une économie circulaire, nous peouvons citer le programme de gestion des contenants de boissons, l’interdiction des plastiques qui est entrée en vigueur en 2018 et, plus récemment, nous avons cherché à accroître nos opérations de compostage à Port Vila, transformant les déchets en une ressource pour aider nos producteurs à produire davantage. C’est l’essence même de l’économie circulaire », a-t-elle déclaré.

L'Ambassadeur du Japon à Vanuatu, Son Excellence Hokuda NAOISHA, a souligné le soutien continu du Japon au Pacifique à travers le projet J-PRISM, qui entre dans sa troisième phase et sa 25ème année d’assistance technique à la gestion des déchets dans la région.

« Grâce à l'aide apportée par J-PRISM à la région au cours des 25 dernières années, la « méthode Fukuoka » japonaise de méthode d'enfouissement semi-aérobie a été appliquée aux sites d'élimination des déchets dans sept pays, et cinq associations nationales de recyclage ont été créées.

J-PRISM III a également travaillé avec SWAP et Vanuatu pour améliorer et réhabiliter la décharge de Bouffa à Port Vila, comme l’a souligné M. Sébastien JAUNATRE, Premier Conseiller de l’Ambassade de France à Vanuatu. Cela a été fait en améliorant la route d’accès à la décharge et en déplaçant les stocks de déchets afin de permettre à J-PRISM III de construire une nouvelle alvéole où les déchets seront enfouis.

« Au Vanuatu, le projet SWAP financé par l’AFD a apporté une aide directe au gouvernement par l’intermédiaire du Département de la protection et de la conservation de l’environnement pour la mise en œuvre d’un projet pilote de gestion des huiles usagées en allouant une aide de 165 000 USD au DEPC pour construire une installation de stockage tandis qu’Ocean Environmental Solutions exploitera une machine de pyrolyse pour retraiter les huiles usagées en carburant recyclé. Cette activité est un exemple d’activité qui s’inscrit pleinement dans l’approche de l’économie circulaire », a déclaré M. JAUNATRE.

L'atelier d'une semaine examinera en profondeur la manière dont la circularité peut aider à la gestion de divers flux de déchets, y compris les déchets dangereux et les déchets de catastrophe, ainsi que la manière dont le financement durable de la gestion des déchets peut aider à soutenir l’instauration d’une économie circulaire.

Pour plus d'informations, veuillez contacter Mme Julie Pillet, coordinatrice du projet SWAP : [email protected] .