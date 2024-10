2ONE Labs และ Performance Plus Marketing ผู้จำหน่ายถุงนิโคติน 2ONE ได้ยื่นฟ้องคดีฉ้อโกงและเรียกค่าเสียหายในคดีละเมิดเครื่องหมายการค้า "Zone" ต่อ Imperial Brand…

ลอสแองเจลิส, Oct. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- บริษัทยาสูบข้ามชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอย่าง 2ONE Labs และ Performance Plus Marketing ได้ยื่นฟ้องคดีละเมิดเครื่องหมายการค้าและยื่นขอคำสั่งห้ามเบื้องต้นต่อผู้ผลิตถุงนิโคติน Zone ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Imperial Brands ในคดีที่กล่าวหาว่ามีการฉ้อโกง

ตามคำร้องระบุว่า ผลิตภัณฑ์ Zone ของ Imperial ละเมิดแบรนด์ถุงนิโคตินที่ปราศจากยาสูบ 2ONE® และการละเมิดนี้เกิดขึ้นโดยเจตนา นอกจากการเรียกร้องค่าเสียหายแล้ว 2ONE® ยังร้องขอให้มีการเพิกถอนเครื่องหมายการค้า Zone ของ Imperial ด้วย

แบรนด์ 2ONE® ได้ทำการตลาดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้บริโภคที่เป็นผู้ใหญ่อย่างต่อเนื่องผ่านร้านสะดวกซื้อ ร้านขายของชำอิสระ และร้านขายบุหรี่นับพันแห่งทั่วสหรัฐอเมริกาตลอดห้าปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ในปี 2024 Imperial Brands ได้เปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อแบรนด์ "Zone" ที่มีความคล้ายคลึงกันจนทำให้เกิดความสับสน

ตามคำร้องระบุว่า Imperial Brands ได้ให้การเท็จโดยอ้างว่ามีการใช้เครื่องหมายการค้าของตนในเชิงพาณิชย์ก่อนเวลาจริงอย่างมาก คำร้องยังระบุเพิ่มเติมว่า ข้อมูลเท็จนี้อาจทำให้เครื่องหมายการค้า Zone ได้รับการอนุมัติอย่างไม่ถูกต้อง

"เราพบเห็นหลายกรณีที่ผู้บริโภคเกิดความสับสนตั้งแต่ Imperial เปิดตัวแบรนด์ Zone ในปี 2024 และเราตั้งใจที่จะต่อสู้เต็มกำลังกับการละเมิดอย่างโจ่งแจ้งเช่นนี้ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่แค่ไหนก็ตาม" Vincent Schuman ผู้ก่อตั้งและหุ้นส่วนของ 2ONE Labs กล่าว

โจทก์ร้องขอให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าของจำเลย รวมถึงเรียกร้องผลกำไรทั้งหมดและค่าเสียหายเพื่อเป็นการลงโทษ คดี (หมายเลข 2:24-cv-08124) ดังกล่าวอยู่ในความดูแลของศาลแขวงสหรัฐอเมริกาประจำเขตกลางของรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยมีชื่อคดีว่า 2ONE Labs, Inc. และ Performance Plus Marketing, Inc. กับ ITG Brands, LLC และ Imperial Tobacco Limited

เกี่ยวกับ 2ONE Labs: 2ONE Labs ก่อตั้งโดยผู้บุกเบิกนิโคตินสังเคราะห์ TFN® ในสหรัฐอเมริกา โดยเป็นผู้ริเริ่มรายสำคัญในการนำเสนอถุงนิโคตินคุณภาพสูงให้แก่ผู้บริโภคที่เป็นผู้ใหญ่

ติดต่อสอบถามด้านสื่อ: press@21pouches.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.