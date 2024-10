2ONE Labs e Performance Plus Marketing, vendedores de nicotina em saquinhos 2ONE, alegam fraude e buscam reparação de danos contra a Imperial Brands em um caso de violação da marca registrada “Zone”

LOS ANGELES, Oct. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Em um caso de alegação de fraude cometida por uma das maiores empresas multinacionais de produção de tabaco do mundo, a 2ONE Labs e a Performance Plus Marketing entraram com um processo de violação de marca registrada e um pedido de liminar contra uma subsidiária da Imperial Brands, a marca de saquinhos de nicotina Zone.



O processo alega que os produtos Zone da Imperial infringem a marca de saquinhos de nicotina sem tabaco 2ONE® e que a violação é intencional. Além de buscar indenização por danos, a 2ONE® também deseja o cancelamento da marca Zone da Imperial Brands.

A marca 2ONE® tem sido continuamente comercializada e vendida para consumidores adultos através de milhares de redes de conveniência e mercearias independentes e tabacarias dos EUA nos últimos cinco anos. Apesar disso, em 2024 a Imperial Brands lançou uma linha de produtos estampando a marca “Zone”, confusamente semelhante.

O processo alega que a Imperial Brands fez declarações falsas ao alegar um uso de sua marca no comércio muito antes deste fato. A ação alega ainda que as declarações falsas permitiram que a Zone recebesse uma marca fraudulenta.

“Temos presenciado vários casos de confusão por parte dos consumidores desde que a Imperial lançou a sua marca Zone, em 2024. Nossa intenção é combater energicamente este tipo de infração flagrante, independentemente do tamanho da intimidação corporativa que isso gere”, declarou o fundador e sócio da 2ONE Labs, Vincent Schuman.

Os autores da ação buscam o cancelamento da marca dos acusados, além de todos os lucros e indenizações punitivas pertinentes. O caso (número 2:24-cv-08124) está perante o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Central da Califórnia, com a seguinte denominação: 2ONE Labs, Inc., e Performance Plus Marketing, Inc. vs. ITG Brands, LLC e Imperial Tobacco Limited.

Sobre a 2ONE Labs: fundada pelos pioneiros da nicotina sintética TFN® nos EUA, a 2ONE Labs tem sido uma importante inovadora ao oferecer aos consumidores adultos saquinhos de nicotina de alta qualidade.

Perguntas da mídia: press@21pouches.com

