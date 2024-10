2ONE Labs 和 Performance Plus Marketing，作为 2ONE 尼古丁袋的销售方，指控 Imperial Brands 存在欺诈行为，并在“Zone”商标侵权案中寻求赔偿

洛杉矶, Oct. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在一宗指控全球最大的跨国烟草公司之一存在欺诈行为的案件中,2ONE Labs 和 Performance Plus Marketing 对 Imperial Brand 的子公司 Zone 尼古丁袋商标提起了商标侵权诉讼,并申请了初步禁令。

该诉讼指控 Imperial 的 Zone 产品侵犯了 2ONE® 无烟草尼古丁袋品牌,并且这种侵权行为是有意为之。 除了寻求损害赔偿外,2ONE® 还要求撤销 Imperial 的 Zone 商标。

在过去的五年中,2ONE® 品牌已通过数千家连锁便利店、独立杂货店和烟草店,持续向美国的成年消费者进行推广和销售。 尽管如此,Imperial Brands 在 2024 年推出了一系列名为“Zone”的相似品牌产品,

诉讼指控 Imperial Brands 作出虚假声明,声称其商标在商业上的使用时间远早于实际情况。 诉讼进一步指控,这些虚假声明使得 Zone 获得了一个欺诈性的商标。

2ONE Labs 的创始人兼合伙人 Vincent Schuman 表示,“自从 Imperial 在2024年推出其 Zone 品牌以来,我们经历了许多消费者混淆的情况,我们打算坚决抵制这种公然侵权行为,无论这个企业霸凌者有多么庞大。”

原告要求撤销被告的商标,并索赔所有利润和惩罚性赔偿。 该案 (编号 2:24-cv-08124) 在美国加利福尼亚中区地方法院审理,案件名称为 2ONE Labs, Inc. 和 Performance Plus Marketing, Inc. 起诉 ITG Brands, LLC 及 Imperial Tobacco Limited。

关于 2ONE Labs:2ONE Labs 由美国 TFN® 合成尼古丁的先驱者创立,作为一家重要的创新公司,致力于为成年消费者提供高品质尼古丁袋。

媒体垂询:press@21pouches.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.