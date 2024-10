2ONE Labs dan Performance Plus Marketing, penjual Kantong Nikotin 2ONE, Menuduh Adanya Penipuan dan Menuntut Ganti Rugi dalam Kasus Pelanggaran Merek Dagang 'Zone' Terhadap Imperial Brands

LOS ANGELES, Oct. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dalam kasus dugaan penipuan yang dilakukan oleh salah satu perusahaan tembakau multinasional terbesar di dunia, 2ONE Labs dan Performance Plus Marketing telah mengajukan gugatan pelanggaran merek dagang dan putusan sela pendahuluan terhadap anak perusahaan Imperial Brands, merek kantong nikotin Zone.

Gugatan itu menuduh bahwa produk Zone dari Imperial Brands melanggar merek kantong nikotin bebas tembakau 2ONE® dan bahwa pelanggaran itu disengaja. Selain berupaya menuntut ganti rugi, 2ONE® juga berupaya menuntut pembatalan merek Zone dari Imperial Brands.

Merek 2ONE® telah dipasarkan dan dijual secara terus-menerus kepada konsumen dewasa melalui ribuan toko swalayan, toko kelontong independen, dan toko tembakau di seluruh Amerika Serikat selama lima tahun terakhir ini. Meskipun demikian, pada tahun 2024 Imperial Brands meluncurkan lini produk dengan nama merek “Zone” yang mirip dengan 2ONE® sehingga membingungkan pelanggan.

Gugatan itu menuduh Imperial Brands membuat pernyataan palsu dengan mengeklaim penggunaan merek mereka dalam perdagangan jauh lebih awal daripada yang sebenarnya terjadi. Gugatan itu selanjutnya menuduh pernyataan palsu tersebut memungkinkan Zone mendapatkan merek melalui upaya yang bersifat menipu.

“Kami telah menjumpai banyak contoh kebingungan konsumen sejak Imperial Brands meluncurkan merek Zone-nya pada tahun 2024 dan kami bermaksud untuk melawan dengan tegas jenis pelanggaran terang-terangan ini, tidak peduli seberapa besar intimidasi perusahaan itu," ungkap pendiri dan mitra 2ONE Labs, Vincent Schuman.

Para penggugat meminta pembatalan merek tergugat, ditambah semua laba dan ganti rugi punitif. Kasus itu (nomor 2:24-cv-08124) diajukan ke Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Pusat California, dan diberi nama 2ONE Labs, Inc., dan Performance Plus Marketing, Inc. vs. ITG Brands, LLC dan Imperial Tobacco Limited.

Tentang 2ONE Labs: Didirikan oleh pelopor nikotin sintetis TFN® di AS, 2ONE Labs telah menjadi inovator utama dalam menawarkan kantong nikotin berkualitas tinggi kepada konsumen dewasa.

Pertanyaan Media: press@21pouches.com

