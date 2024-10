2ONE Labs ו-Performance Plus Marketing, המוכרים את שקיקי הניקוטין של 2ONE, טוענים להונאה ומבקשים פיצוי בגין נזקים בתיק הפרת הסימן המסחרי Zone נגד Imperial Brands

לוס אנג'לס, Oct. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

בתיק בו נטען לכאורה להונאה מצד אחת מחברות הטבק הרב-לאומיות הגדולות בעולם, 2ONE Labs ו-Performance Plus Marketing הגישו תביעה בגין הפרת סימן מסחרי ובנוסף בקשה לצו ראשוני למניעת המשך המכירה של שקיקי הניקוטין הנמכרים תחת המותג Zone בידי חברות הבת של Imperial Brand.



בתביעה נטען כי מוצרי ה-Zone של Imperial מפרים את הזכויות הקניינות של מותג שקיות ניקוטין ללא טבק של 2ONE®, וכי ההפרה היא מכוונת. מעבר לבקשת פיצוי בגין נזקים, 2ONE® מבקשת גם למחוק את מותג ה-Zone של Imperial.

המותג 2ONE® משווק ונמכר ברציפות לצרכנים בוגרים באמצעות אלפי רשתות נוחות וחנויות מכולת וחנויות למוצרי עישון עצמאיות ברחבי ארצות הברית במשך חמש השנים האחרונות. למרות זאת, ב-2024 השיקה Imperial Brands קו מוצרים דומה ומבלבל תחת שם המותג “Zone”.



בתביעה נטען כי Imperial Brands ספקה הצהרות כוזבות כשטענה לשימוש מוקדם יותר באופן משמעותי בסימן המסחרי שלהם מאשר קרה בפועל. התביעה טוענת עוד שההצהרות הכוזבות אפשרו ל-Zone לקבל בהונאה את אישור הסימן המסחרי.

"חווינו מקרים רבים של בלבול צרכני מאז השיקה Imperial את המותג Zone שלה ב-2024 ובכוונתנו להילחם במרץ בסוג הזה של הפרה בוטה, לא משנה כמה גדול הבריון הארגוני", אמר וינסנט שומאן (Vincent Schuman), מייסד ושותף 2ONE Labs.

התובעים מבקשים לבטל את מותג הנתבעים, בתוספת כל הרווחים והפיצויים העונשיים. התיק (מספר 2:24-cv-08124) נמצא בפני בית המשפט המחוזי של ארה"ב במחוז המרכז של קליפורניה, והוא רשום בשם 2ONE Labs, Inc. ו- Performance Plus Marketing, Inc. נגד ITG Brands, LLC ו-Imperial Tobacco Limited.

אודות 2ONE Labs: 2ONE Labs, שהוקמה בידי חלוצי הניקוטין הסינתטי TFN® בארצות הברית, היוותה כוח חדשני מרכזי עם פתרונות שקיקי ניקוטין באיכות גבוהה לצרכנים מבוגרים.



פניות מדיה: press@21pouches.com

