2ONE Labs y Performance Plus Marketing, vendedores de las bolsitas de nicotina 2ONE, alegan fraude y solicitan daños y perjuicios en un caso de infracción de la marca registrada “Zone” contra Imperial Brands

LOS ÁNGELES, Oct. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- En un caso en el que se alega fraude por parte de una de las tabacaleras multinacionales más grandes del mundo, 2ONE Labs y Performance Plus Marketing han presentado una demanda por infracción de marca registrada y la aplicación de medidas cautelares contra la marca de bolsitas de nicotina Zone de las subsidiarias de Imperial Brands.



La demanda alega que los productos Zone de Imperial infringen la marca de bolsitas de nicotina sin tabaco 2ONE® y que la infracción es intencional. Además de solicitar una indemnización por daños y perjuicios, 2ONE® también solicita la cancelación de la marca Zone de Imperial.

La marca 2ONE® se ha comercializado y vendido continuamente a consumidores adultos a través de miles de cadenas de conveniencia y tiendas de comestibles y tabaco independientes en los EE. UU. durante los últimos cinco años. Con todo, en 2024 Imperial Brands lanzó una línea de productos bajo la marca confusamente similar “Zone”.

La demanda alega que Imperial Brands hizo declaraciones falsas al afirmar un uso significativamente anterior de su marca en el comercio de lo que había ocurrido. La demanda alega además que las declaraciones falsas permitieron que se le otorgara a Zone una marca fraudulenta.

“Hemos experimentado numerosos casos de confusión de los consumidores desde que Imperial lanzó su marca Zone en 2024 y estamos decididos a luchar enérgicamente contra este tipo de infracción flagrante, sin importar cuán grande sea el agresor corporativo”, dijo Vincent Schuman, fundador y socio de 2ONE Labs.

Los demandantes solicitan la cancelación de la marca de los demandados, además de todos los beneficios y daños y perjuicios de carácter punitivo. El caso (número 2:24-cv-08124) se encuentra ante el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Central de California y se denomina 2ONE Labs, Inc. y Performance Plus Marketing, Inc. contra ITG Brands, LLC e Imperial Tobacco Limited.

Acerca de 2ONE Labs: Fundada por los pioneros de la nicotina sintética TFN® en los EE. UU., 2ONE Labs ha sido una innovadora clave en la oferta de bolsas de nicotina de alta calidad para los consumidores adultos.

Para consultas de los medios de comunicación: press@21pouches.com

