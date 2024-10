ibex amplía sus operaciones de centros de llamadas en Honduras, creando 250 nuevos empleos en la región

TEGUCIGALPA, Honduras, Oct. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ibex (NASDAQ: IBEX), reconocido proveedor global líder en soluciones de externalización de procesos corporativos, tecnología y servicio al cliente o BPO por sus siglas en inglés, anunció hoy una expansión significativa de sus operaciones en Tegucigalpa, la capital de Honduras, expansión que refuerza el compromiso de ibex con el crecimiento en la región y fortalece su estrategia en Latinoamérica.

ibex ha añadido oficialmente casi 10,000 pies cuadrados a sus instalaciones en Honduras. Esta expansión incluye más de 180 estaciones de trabajo adicionales, lo que representa un aumento del 35% en la capacidad operativa. El espacio también cuenta con áreas recreativas, oficinas, salas de conferencia, espacios para la formación de nuevos empleados, una nueva cafetería, y una suite administrativa, reflejando el compromiso de ibex con un entorno de trabajo favorable.

Se espera que la ampliación de las operaciones de ibex en Honduras generen aproximadamente 250 nuevas oportunidades de empleo, contribuyendo aún más a la economía local. El nuevo espacio comenzó a operar a mediados de septiembre, con el quipo de operaciones manejando exitosamente sus primeras llamadas y se anticipa la utilización completa del espacio a partir de octubre.

“Nuestra continua inversión en Honduras refleja el compromiso inquebrantable de ibex con el país y refuerza nuestra exitosa estrategia de Latinoamérica. Quiero extender mi agradecimiento a todos los miembros del equipo que dedicaron su tiempo y esfuerzo para hacer realidad este proyecto”, pronunció Bob Dechant, CEO de la empresa. “Nuestra expansión en Honduras no solo está creando valiosas oportunidades de empleo y de crecimiento para los Hondureños, sino que también fortalece nuestra capacidad para ofrecer servicios de alta calidad a nuestros clientes globales. Esta expansión también es un testimonio de la mano de obra calificada en Honduras y nuestra confianza en la nación como un lugar clave para nuestras operaciones."

La expansión llega tras un año impresionante de crecimiento para ibex en Honduras. En el año fiscal 2024, la oficina experimentó un notable aumento del 249% en su cantidad de empleados, reflejando el rápido crecimiento de sus operaciones en el país. Esta ampliación ha sido impulsada por la introducción de nuevas líneas de negocio y clientes dentro del sector financiero (Fintech), así como por la expansión hacia servicios de soporte de recursos humanos.

El desarrollo del talento ha sido clave para el éxito de ibex Honduras, muestra de ello son las 156 promociones dentro del equipo durante el año fiscal 2024. Con la expansión actual, ibex anticipa aún más oportunidades de crecimiento para sus colaboradores s en Honduras, consolidando a la empresa como un empleador líder en la región.

ibex ha sido reconocido por su cultura excepcional, experiencia de sus colaboradores, oportunidades de desarrollo y servicio, incluyendo “Mejor lugar para trabajar para mujeres en Centroamérica y el Caribe” por Great Place to Work, “Empresa Nearshore del Año” por Nearshore Americas, y “Empresa del Año en Centroamérica y el Caribe” por Frost & Sullivan.

ibex ofrece soluciones innovadoras de externalización de procesos corporativos (BPO), marketing digital inteligente, tecnología y soluciones de servicio al cliente de extremo a extremo para ayudar a las empresas a adquirir, involucrar y retener a clientes valiosos. Actualmente, ibex opera un modelo global de centros de servicio, que consta de aproximadamente 30 ubicaciones de operaciones en todo el mundo, mientras despliega tecnología de última generación para impulsar experiencias inolvidables para muchos de los principales clientes del mundo en sectores como el comercio minorista, e-commerce, atención médica, finanzas (Fintech), servicios públicos y logística.

ibex toma ventaja de su diverso equipo global de más de 30,000 empleados junto con tecnología líder en la industria, incluyendo la suite de soluciones impulsada por IA ibex Wave iX, para gestionar casi 175 millones de interacciones críticas con clientes, generando más de US$2.2 mil millones en ingresos de clientes a lo largo de su vida útil cada año, y ofreciendo una experiencia de cliente verdaderamente diferenciada. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en ibex.co y conéctese con nosotros en LinkedIn.

