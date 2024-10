キュリア (Curia)、ミラノのCPHI WWでブランド刷新を発表

新ブランドは、低分子、ジェネリックAPI、生物製剤にわたるキュリアの主要な機能とパーソナライズされたアプローチを強調

ニューヨーク州オールバニ発, Oct. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 研究開発・製造業務受託機関のリーダーであるキュリアは本日、ブランドの刷新を発表した。 この刷新では、洗練された企業メッセージと新しいブランド階層が導入され、低分子、ジェネリックAPI、生物製剤にわたるキュリアのCDMO機能の幅広さを強調している。 このブランド刷新は、30年以上の業界経験と強力なグローバルプレゼンスを活用し、創薬、開発、製造における単純な課題と複雑な課題の両方に対処することで、製品のタイムラインを加速する、クライアントの献身的な味方としてのキュリアの役割を強調するものである。



本ブランド刷新には以下が含まれる:

3つの異なる商用サービスロゴ – キュリアは、低分子、ジェネリックAPI、生物製剤にわたる3つの主要な製品ごとにブランドロゴを確立した。 この新しいサービスロゴの階層は、キュリアの強力なサービスとソリューションのポートフォリオを明確に伝えている。

– キュリアは、低分子、ジェネリックAPI、生物製剤にわたる3つの主要な製品ごとにブランドロゴを確立した。 この新しいサービスロゴの階層は、キュリアの強力なサービスとソリューションのポートフォリオを明確に伝えている。 刷新されたウェブサイト – キュリアは、同時に新しいウェブサイトも公開。 進化したデザインにより、低分子、ジェネリック API、生物製剤、分析サービス、無菌充填仕上げにおけるクラス最高の受託開発・製造サービスを求める顧客と見込み客のユーザーエクスペリエンスが向上する。

キュリアの最高経営責任者 (CEO) であるフィリップ・マクナブ (Philip Macnabb) は以下のように述べている。「この刷新は、お客様にとって信頼できる仲間になるという当社の揺るぎないコミットメントを反映しています。 キュリアはこの業界で数十年の経験を持ち、お客様のニーズを満たすために機能を継続的に拡大してきました。 当社の新しいブランドアイデンティティは、当社の製品だけでなく、患者の生活を改善するという崇高な目的のために取り組む当社の独自の専門知識とコラボレーションを明確に伝えています」。

キュリアは30年以上前にAMRIとして始まり、低分子に重点を置いていたが、時間の経過とともに、グローバルリソースと科学的専門知識の融合を提供するように拡大してきた。 2021年、AMRIはキュリアとしてブランド名を変更し、レイクファーマ (LakePharma) とインテグリティバイオ (Integrity Bio) の買収により、バイオ医薬品を含むように機能を拡大した。 同ブランドの次の進化では、30年以上の業界経験、先進的な施設のグローバル ネットワーク、そして中核となる卓越性とコラボレーションへの揺るぎないコミットメントを活用し、あらゆるモダリティに対応するフルサービスのCDMOとしてのキュリオの強みを戦略的に強調している。

キュリアについて

キュリアは、30年以上の経験を持つ研究開発・製造業務受託機関 (CDMO) であり、世界20箇所を超える拠点と約3,500人の従業員の統合ネットワークを持ち、バイオ医薬品の顧客と提携して人生を変える治療法を市場に提供している。 同社の低分子、ジェネリックAPI、生物製剤の製品は、統合された規制、分析、無菌充填仕上げ機能を備え、発見から商品化まで多岐にわたっている。 同社の科学およびプロセスの専門家と規制に準拠した施設は、薬物原料および医薬品製造全体でクラス最高の体験を提供している。 好奇心から治療まで、同社は研究を加速し、患者の生活を改善するためのあらゆるステップを提供する。 詳細はcuriaglobal.comを閲覧されたい。

企業問い合わせ先: ヴィアナ・バーガン (Viana Bhagan) キュリア (Curia) +1 518 512 2111 corporatecommunications@CuriaGlobal.com

