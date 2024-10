Curia presenta renovación de la marca en CPHI WW en Milán

La marca refinada destaca las principales capacidades y el enfoque personalizado de Curia a través de APIs (ingredientes farmacéuticos activos) de moléculas pequeñas, genéricos y productos biológicos

ALBANY, Nueva York, Oct. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curia, una organización líder en investigación, desarrollo y fabricación por contrato, presentó hoy su marca renovada. La actualización presenta mensajes corporativos refinados y una nueva jerarquía de marca, destacando el alcance de las capacidades CDMO de Curia a través de APIs de moléculas pequeñas, genéricos y productos biológicos. Esta actualización de marca subraya el rol de Curia como un aliado dedicado a sus clientes, aprovechando más de 30 años de experiencia en la industria y una sólida presencia global para acelerar los plazos de los productos al abordar desafíos simples y complejos en el descubrimiento, desarrollo y fabricación de medicamentos.

La actualización de la marca incluye:

Tres logotipos de servicios comerciales distintos : Curia ha establecido logotipos de marca para cada una de sus tres ofertas de servicios líderes a través de APIs de moléculas pequeñas, genéricos y productos biológicos. Esta nueva jerarquía de logotipos de servicio comunica claramente la sólida cartera de servicios y soluciones de Curia.

: Curia ha establecido logotipos de marca para cada una de sus tres ofertas de servicios líderes a través de APIs de moléculas pequeñas, genéricos y productos biológicos. Esta nueva jerarquía de logotipos de servicio comunica claramente la sólida cartera de servicios y soluciones de Curia. Sitio web renovado: Curia se complace en lanzar simultáneamente su sitio web actualizado. El diseño evolucionado mejora la experiencia del usuario para clientes y prospectos que buscan los mejores servicios de desarrollo y fabricación de contratos en APIs de moléculas pequeñas, genéricos, productos biológicos, servicios analíticos y acabado de llenado estéril.

"Esta actualización refleja nuestro compromiso inquebrantable de ser un aliado de confianza para nuestros clientes”, dijo Philip Macnabb, director ejecutivo de Curia. "Curia tiene décadas de experiencia en esta industria y ampliamos continuamente nuestras capacidades para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Nuestra nueva identidad de marca comunica claramente no solo nuestras ofertas, sino también el nivel único de experiencia y colaboración que aportamos mientras que trabajamos con un noble propósito para mejorar la vida de los pacientes".

Curia comenzó como AMRI hace más de 30 años con un enfoque en moléculas pequeñas y, con el tiempo, se expandió para ofrecer una combinación de recursos globales y experiencia científica. En 2021, AMRI cambió de nombre a Curia y amplió sus capacidades para incluir productos biológicos con la adquisición de LakePharma e Integrity Bio. Esta próxima evolución de su marca destaca estratégicamente las fortalezas de Curia como una CDMO de servicio completo en todas las modalidades, aprovechando más de 30 años de experiencia en la industria, una red global de instalaciones avanzadas y un compromiso inquebrantable con la excelencia y colaboración como base.

Acerca de Curia

Curia es una organización de investigación, desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) con más de 30 años de experiencia, una red integrada de más de 20 locales globales y aproximadamente 3,500 empleados asociados con clientes biofarmacéuticos para traer al mercado terapias impactantes. Nuestra oferta de APIs de moléculas pequeñas, genéricos y productos biológicos abarca el descubrimiento a través de la comercialización, con capacidades integradas regulatorias, analíticas y de llenado y acabado estéril. Nuestros expertos científicos y de procesos conjuntamente con nuestras instalaciones de conformidad con las regulaciones ofrecen la mejor experiencia en su clase en la fabricación de sustancias y productos farmacológicos. De la curiosidad a la cura, entregamos cada paso para mejorar la vida de los pacientes. Visítenos en curiaglobal.com.

Contacto Corporativo:

Viana Bhagan

Curia

+1 518 512 2111

corporatecommunications@CuriaGlobal.com

