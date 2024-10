Curia Memperkenalkan Penyegaran Jenama di CPHI WW di Milan

Jenama hebat itu menyerlahkan keupayaan utama dan pendekatan diperibadikan Curia merentasi molekul kecil, API generik dan biologi

ALBANY, N.Y., Oct. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curia, sebuah organisasi penyelidikan, pembangunan dan pembuatan kontrak terkemuka memperkenalkan penyegaran jenamanya pada hari ini. Kemas kini ini memperkenalkan pemesejan korporat yang diperhalusi dan hierarki jenama yang baharu, menonjolkan keluasan keupayaan CDMO Curia merentasi molekul kecil, API generik dan biologi. Kemas kini jenama ini menekankan peranan Curia sebagai sekutu yang berdedikasi kepada pelanggannya, memanfaatkan pengalamannya di dalam industri selama lebih 30 tahun dan kehadiran globalnya yang teguh untuk mempercepatkan garis masa produk dengan menangani kedua-dua cabaran mudah dan kompleks merentasi penemuan, pembangunan dan pembuatan ubat.



Penyegaran jenama itu merangkumi:

Tiga logo perkhidmatan komersial yang berbeza – Curia telah menubuhkan logo jenama untuk setiap tiga tawaran perkhidmatan utamanya merentasi molekul kecil, API generik dan biologi. Hierarki logo perkhidmatan baharu ini menyampaikan portfolio perkhidmatan dan penyelesaian Curia yang mantap yang jelas.

– Curia telah menubuhkan logo jenama untuk setiap tiga tawaran perkhidmatan utamanya merentasi molekul kecil, API generik dan biologi. Hierarki logo perkhidmatan baharu ini menyampaikan portfolio perkhidmatan dan penyelesaian Curia yang mantap yang jelas. Laman web yang dirombak – Curia dengan sukacitanya melancarkan laman webnya yang dikemas kini secara serentak. Evolusi reka bentuk itu meningkatkan pengalaman pengguna untuk pelanggan dan prospek yang mencari pembangunan kontrak dan perkhidmatan pembuatan terbaik dalam molekul kecil, API generik, biologi, perkhidmatan analisis dan kemasan isian steril.

“Penyegaran jenama ini mencerminkan komitmen kami yang tidak berbelah bahagi untuk menjadi sekutu yang dipercayai kepada pelanggan kami,” kata Philip Macnabb, Ketua Pegawai Eksekutif Curia. “Curia mempunyai pengalaman berdekad-dekad dalam industri ini dan kami terus meluaskan keupayaan kami untuk memenuhi keperluan pelanggan kami. Identiti jenama baharu kami jelas menyampaikan bukan sahaja tawaran kami tetapi tahap kepakaran dan kerjasama unik yang dibawa dalam usaha kami dengan tujuan murni untuk menambah baik kehidupan pesakit.”

Curia bermula sebagai AMRI pada lebih 30 tahun yang lalu dengan tumpuan pada molekul kecil, dan seterusnya berkembang untuk menawarkan gabungan sumber global dan kepakaran saintifik. Pada 2021, AMRI menjenamakan semula dirinya sebagai Curia dan meluaskan keupayaannya untuk merangkumi biologi melalui pemerolehan LakePharma dan Integrity Bio. Evolusi jenamanya yang seterusnya ini menyerlahkan kekuatan Curia sebagai CDMO perkhidmatan penuh secara strategik merentasi modaliti yang memanfaatkan pengalamannya dalam industri selama lebih 30 tahun, sebuah rangkaian kemudahan termaju global dan komitmen yang tidak berbelah bahagi untuk kecemerlangan dan kerjasama pada dasarnya.

Perihal Curia

Curia ialah sebuah organisasi penyelidikan, pembangunan dan pembuatan kontrak (CDMO) dengan pengalaman melebihi 30 tahun, sebuah rangkaian bersepadu bagi lebih 20 tapak global dan kira-kira 3,500 pekerja yang bekerjasama dengan pelanggan biofarmaseutikal untuk membawa terapi yang mengubah kehidupan ke pasaran. Tawaran kami dalam molekul kecil, API generik dan biologi menjangkau penemuan melalui pengkomersialan dengan keupayaan kawal selia, analitik dan kemasan isian steril bersepadu. Pakar saintifik dan proses kami serta kemudahan kami yang mematuhi kawal selia memberikan pengalaman terbaik merentasi pembuatan bahan ubat dan produk ubat. Daripada penerokaan kepada perubatan, kami menyampaikan setiap langkah untuk mempercepatkan penyelidikan anda dan memperbaiki kehidupan pesakit. Layari kami di curiaglobal.com.

Hubungan Korporat: Viana Bhagan Curia +1 518 512 2111 corporatecommunications@CuriaGlobal.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.