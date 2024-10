Curia Ungkap Identitas Merek yang Disegarkan di CPHI WW di Milan

Identitas merek yang dioptimalkan ini menyoroti kemampuan utama dan pendekatan Curia yang dipersonalisasi di bidang molekul kecil, API generik, dan biologik

ALBANY, N.Y., Oct. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curia, perusahaan penelitian, pengembangan, dan manufaktur terkemuka berbasis kontrak, hari ini mengungkap identitas mereknya yang telah disegarkan. Pembaruan ini memperkenalkan pesan perusahaan yang dioptimalkan dan hierarki merek terbaru, yang menyoroti beragam kemampuan CDMO Curia di bidang molekul kecil, API generik, dan biologik. Pembaruan pada identitas merek ini menegaskan peran Curia sebagai rekanan yang berdedikasi bagi para kliennya, yang memanfaatkan pengalaman industri selama 30 tahun lebih dan kehadiran kuat di tingkat global untuk mempercepat lini waktu produk dengan mengatasi baik tantangan sederhana maupun kompleks terkait penemuan, pengembangan, dan manufaktur obat.



Penyegaran identitas merek mencakup:

Tiga logo layanan komersial yang berbeda – Curia telah menetapkan logo merek untuk masing-masing dari tiga penawaran layanan utamanya di bidang molekul kecil, API generik, dan biologik. Hierarki logo layanan terbaru ini secara jelas mengomunikasikan portofolio layanan dan solusi andal dari Curia.

– Curia telah menetapkan logo merek untuk masing-masing dari tiga penawaran layanan utamanya di bidang molekul kecil, API generik, dan biologik. Hierarki logo layanan terbaru ini secara jelas mengomunikasikan portofolio layanan dan solusi andal dari Curia. Situs web yang dirombak – Dengan bangga, Curia secara bersamaan meluncurkan situs webnya yang telah diperbarui. Desain situs webnya yang berkembang meningkatkan kepuasan pengguna bagi klien dan calon klien yang mencari layanan pengembangan dan manufaktur berbasis kontrak terbaik di kelasnya di bidang molekul kecil, API generik, biologik, layanan analisis, dan proses pengisian-penyelesaian (fill-finish) yang steril.

“Penyegaran ini mencerminkan komitmen teguh kami untuk menjadi rekan tepercaya bagi pelanggan kami,” ujar Philip Macnabb, CEO Curia. "Curia memiliki pengalaman selama beberapa dekade dalam industri ini, dan kami terus memperluas kemampuan ini guna memenuhi kebutuhan para pelanggan kami. Identitas merek baru kami secara jelas mengomunikasikan bukan hanya penawaran kami, tetapi tingkat keahlian dan kolaborasi yang unik yang kami hadirkan saat kami berupaya mencapai tujuan mulia untuk meningkatkan kualitas hidup pasien.”

Curia dimulai sebagai AMRI lebih dari 30 tahun lalu dengan fokus pada molekul kecil, dan seiring waktu, melakukan ekspansi untuk menawarkan perpaduan antara sumber daya global dan keahlian ilmiah. Pada tahun 2021, AMRI berganti nama merek menjadi Curia dan memperluas kemampuannya untuk mencakup biologik melalui akuisisi LakePharma dan Integrity Bio. Evolusi berikutnya ini pada mereknya secara strategis menegaskan kekuatan Curia sebagai CDMO layanan lengkap di berbagai modalitas, yang memanfaatkan pengalaman industri selama lebih dari 30 tahun, jaringan fasilitas canggih global, dan komitmen teguh terhadap keunggulan dan kolaborasi sebagai dasarnya.

Tentang Curia

Curia adalah perusahaan penelitian, pengembangan, dan manufaktur berbasis kontrak (contract research, development and manufacturing organization/CDMO) dengan pengalaman selama lebih dari 30 tahun, jaringan terpadu yang terdiri atas 20+ lokasi usaha global, dan sekitar 3.500 karyawan yang bermitra dengan pelanggan biofarmasi guna menghadirkan terapi yang mengubah kehidupan ke pasar. Penawaran kami di bidang molekul kecil, API generik, dan biologik mencakup penemuan hingga komersialisasi, dengan kemampuan pengaturan, analisis, dan proses pengisian-penyelesaian (fill-finish) steril yang terpadu. Pakar ilmiah dan proses kami, beserta fasilitas kami yang patuh regulasi, memberikan pengalaman terbaik di kelasnya di seluruh manufaktur zat obat dan produk obat. Mulai dari keingintahuan hingga pengobatan, kami menyajikan setiap langkah untuk mempercepat riset Anda dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Kunjungi kami di curiaglobal.com.

Kontak Korporat: Viana Bhagan Curia +1 518 512 2111 corporatecommunications@CuriaGlobal.com

