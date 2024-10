Curia חושפת מיתוג חדש ב-CPHI WW במילאנו

המותג הצרוף מדגיש את יכולות המפתח והגישה המותאמת של Curia למולקולות קטנות, ממשקי API גנריים ותרופות ביולוגיות

Curia (קוריה), חברה מובילה למחקר, פיתוח וייצור לפי חוזים, חשפה היום את המיתוג המרוענן שלה. העדכון שהוצג מעביר מסרים ארגוניים מעודכנים והיררכיית מותג חדשה, המדגישים את מרחב יכולות ה-CDMO של Curia בתחומים של מולקולות קטנות, ממשקי API גנריים ותרופות ביולוגיות. עדכון המותג הזה מדגיש את תפקודה של Curia כבת ברית מסורה ללקוחותיה, תוך מינוף של יותר מ-30 שנות ניסיון בתעשייה ונוכחות גלובלית איתנה שמאפשרים להאיץ לוחות זמנים של מוצרים על ידי התמודדות עם אתגרים פשוטים ומורכבים בגילוי, הפיתוח וייצור התרופות.

המיתוג החדש כולל:

שלושה סמלי שירות מסחריים מובהקים - Curia בחרה סמלילי מותג עבור כל אחד משלושת תחומי השירות המרכזיים שלה: מולקולות קטנות, ממשקי API גנריים ותרופות ביולוגיות. היררכיה חדשה זו של סמלי שירותים מעידה בבירור על פורטפוליו השירותים והפתרונות החזק של Curia.

- Curia בחרה סמלילי מותג עבור כל אחד משלושת תחומי השירות המרכזיים שלה: מולקולות קטנות, ממשקי API גנריים ותרופות ביולוגיות. היררכיה חדשה זו של סמלי שירותים מעידה בבירור על פורטפוליו השירותים והפתרונות החזק של Curia. אתר מחודש - Curia שמחה להשיק במקביל את האתר המעודכן שלה. העיצוב החדש משפר את חוויית המשתמש עבור לקוחות ולקוחות פוטנציאליים המחפשים שירותי פיתוח וייצור חוזים מהטובים מסוגם עבור מולקולות קטנות, ממשקי API גנריים, תרופות ביולוגיות, שירותי אנליטיקה וגימור/מילוי סטרילי.

"מיתג חדש זה משקף את מחויבותנו הבלתי מעורערת להיות בעלי ברית אמינים ללקוחותינו", אמר פיליפ מקנאב (Philip Macnabb), מנכ"ל Curia. "ל- Curia יש ניסיון של עשרות שנים בתעשייה זו, ואנו מרחיבים ללא הרף את יכולותינו כדי לענות על הצרכים של לקוחותינו. זהות המותג החדש שלנו משדר בבירור לא רק את ההיצע שלנו, אלא גם את רמת המומחיות ושיתוף הפעולה הייחודיים שאנו מביאים כאשר אנו פועלים למטרה אצילית לשיפור חיי המטופלים".

Curia התחילה את דרכה כ-AMRI לפני יותר מ-30 שנה עם התמקדות במולקולות קטנות, ועם הזמן התרחבה כדי להציע שילוב של משאבים גלובליים ומומחיות מדעית. ב-2021 AMRI מיתגה את עצמה מחדש כ-Curia והרחיבה את היכולות שלה גם לתחום התרופות הביולוגיות עם רכישת LakePharma ו-Integrity Bio. ההתפתחות הבאה של המותג מדגישה באופן אסטרטגי את החוזקות של Curia כ-CDMO בשירות מלא לאורך מספר מודולים, תוך מינוף של יותר מ-30 שנות ניסיון בתעשייה, רשת גלובלית של מתקנים מתקדמים וליבה ארגונית שמציעה מחויבות בלתי מעורערת למצוינות ולשיתוף פעולה.

Curia הוא ארגון מוביל למחקר, פיתוח וייצור לפי חוזים (CDMO) עם למעלה מ-30 שנות ניסיון, רשת משולבת של יותר מ-20 אתרים גלובליים ויותר מ-3,500 עובדים המשתפים פעולה עם לקוחות ביו-פרמצבטיקה כדי להביא טיפולים משני חיים לשוק. היצע המוצרים הביולוגיים והמולקולות הקטנות שלנו משתרע בזכות חשיפה באמצעות מסחור, עם יכולות רגולטוריות ואנליטיות משולבות. המומחים המדעיים והמתקנים המתקדמים שלנו מספקים את החוויה הטובה מסוגה בייצור חומרים תרופתיים ומוצרי תרופות. מסקרנות לריפוי, אנו מספקים כל צעד כדי לשפר את חיי המטופלים. בקרו אותנו בכתובת curiaglobal.com.

