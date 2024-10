Littératie des Québécois·es en matière de santé : un défi de taille

MONTRÉAL, 08 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- En février dernier, plus d’une vingtaine de représentant·es du milieu de la santé, des grandes maladies et des patient·es québécois·es, annonçaient la création de la Coalition québécoise pour la réduction de la maladie, une initiative ambitieuse et nécessaire pour l’avenir du système de soins au Québec. Six mois plus tard, la Coalition, qui compte désormais près d’une quarantaine de membres, dresse un constat inquiétant : la population québécoise ne dispose toujours pas des informations essentielles sur les maladies qui la touchent, ni sur la proportion de ces maladies qui est évitable, et encore moins sur les moyens pour les prévenir.



Un manque d’informations inquiétant

Selon un sondage omnibus Léger réalisé en mai 2024 auprès de 1006 adultes :

Seulement le quart des Québécois·es (26 %) savent que des cancers sont évitables. Pourtant, on sait aujourd’hui que plus de 4 cancers sur 10 le sont.

Pourtant, on sait aujourd’hui que plus de 4 cancers sur 10 le sont. Moins de la moitié de la population (49 %) sait que les maladies cardiaques et neurovasculaires se préviennent alors qu’il est possible d’éviter 80 % de ces maladies avec un mode de vie et un environnement sains.

alors qu’il est possible d’éviter 80 % de ces maladies avec un mode de vie et un environnement sains. Un mince 12 % des individus savent qu’il est possible d’éviter des maladies neurologiques comme l’Alzheimer ou le Parkinson.

Malgré les nombreux messages concernant les gestes barrières (ex: se laver les mains, s’isoler ou rester à distance en cas de maladie respiratoire, mettre un masque) qui ont circulé pendant la pandémie, seulement 6 Québécois·es sur 10 disent que les maladies infectieuses comme la grippe peuvent être évitées.

À l’occasion du mois de la littératie en santé, il est essentiel de rappeler que les connaissances de la population sont directement liées à son pouvoir d’agir pour être et demeurer en santé.

La littératie en santé est définie comme les connaissances, la motivation et les compétences permettant de trouver, de comprendre ou d’utiliser de l’information dans le domaine de la santé.

« La population ne peut pas s’intéresser pleinement à la santé si elle pense que la maladie est inévitable et qu’on ne peut que la subir. Regrouper en un même endroit une information digeste et pertinente sur les principales maladies dont souffrent les Québécois·es et les manières de les éviter profiterait à chacun·e individuellement et à l’ensemble de la société », résume Thomas Bastien, Directeur général de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ), qui a initié la Coalition québécoise pour la réduction de la maladie.

Un appel à l’action pour réduire les maladies et souffrances évitables

Comment agir efficacement lorsque l’on constate que la population québécoise demeure mal informée ? Celle-ci doit avoir à sa disposition les outils nécessaires pour en savoir davantage sur les grandes maladies qui affectent la population du Québec. C’est essentiel pour s’impliquer dans sa propre santé et celle des autres, et pour la récupérer.

C’est pourquoi la Coalition québécoise pour la réduction de la maladie réitère ses demandes au gouvernement :

Reconnaitre que la réduction de la maladie est l’un des piliers d’un réseau de la santé et de services sociaux plus efficace, plus humain, et plus résilient ; Élaborer un plan stratégique de la réduction de la maladie ; Investir massivement en réduction de la maladie dans l’ensemble des sphères de notre société et ; Se doter d’outils et d’indicateurs gouvernementaux permettant d’observer la maladie et sa réduction.

Réduire la maladie au Québec : une entreprise urgente mais réalisable

Si la gestion de la maladie accapare déjà la portion principale du budget dédié à la santé au Québec, soit un montant d’un milliard de dollars par semaine, les coûts directs et indirects associés à la maladie ne cessent de croître. Il faut freiner ces dépenses et inverser la tendance : réduire les maladies évitables.

Nous avons le pouvoir de cesser de subir la maladie. Avec la science d’aujourd’hui, nous pouvons déjà prévenir près de 7 maladies chroniques sur 10. Même des maladies de nature cognitive, comme l’Alzheimer, peuvent être réduites ou repoussées à beaucoup plus tard grâce à un mode de vie sain et à des environnements favorables à la santé. On parle de milliards de dollars d’économies potentielles en soins, mais aussi de souffrances et de handicaps évités pour des milliers de personnes et leurs proches. Il en va de notre qualité de vie à court et à long terme.

À propos de la Coalition québécoise pour la réduction de la maladie

Les membres de la Coalition sont les suivants : Allergies Québec, Alliance des communautés culturelles pour l’égalité dans la santé et les services sociaux (ACCÉSSS), Alliance des patients pour la santé, Association d’orthopédie du Québec, Association des allergologues et immunologues du Québec (AAIQ), Association des médecins microbiologistes infectiologues du Québec (AMMIQ), Association des médecins psychiatres du Québec (AMPQ), Association des médecins omnipraticiens de Montréal (AMOM), Association des néphrologues du Québec, Association des obstétriciens et gynécologues du Québec (AOGQ), Association des physiatres du Québec (APQ), Association des pneumologues de la province de Québec, Association des radio-oncologues du Québec (AROQ), Association des spécialistes en médecine interne du Québec (ASMIQ), Association des spécialistes en médecine préventive du Québec (ASMPQ), Association québécoise de la maladie de Lyme (AQML), Association québécoise de la physiothérapie (AQP), Cancer de la Vessie Canada, Choisir avec soin Québec, Coalition priorité cancer au Québec, Cœliaque Québec , Cœur + AVC, Fédération des kinésiologues du Québec, Migraine Québec, Ordre des acupuncteurs du Québec (OAQ), Ordre des diététistes-nutritionnistes du Québec (ODNQ), Ordre des ergothérapeutes du Québec (OEQ), Ordre des hygiénistes dentaires du Québec (OHDQ), Ordre des psychologues du Québec, Ordre des sages-femmes du Québec (OSFQ), Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (OTSTCFQ), Quartier de l’innovation en santé (QIS), Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU), Société Alzheimer de Montréal, Société Alzheimer Haut-Richelieu, Société canadienne du cancer et la Société de recherche sur le cancer.

À propos de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)

L’ASPQ regroupe citoyens et partenaires pour faire de la santé durable, par la prévention, une priorité. L’ASPQ soutient le développement social et économique par la promotion d’une conception durable de la santé et du bien-être. La santé durable s’appuie sur une vision à long terme qui, tout en fournissant des soins à tous, s’assure aussi de les garder en santé par la prévention. www.aspq.org.

Contact

Véra Ferret, Responsable des relations publiques

Association pour la santé publique du Québec

Cellulaire : 450-626-8879 — Courriel : vferret@aspq.org

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.