MONCYTE Health keräsi miljoona euroa rahoitusta yksilöllisen kolesterolihoidon tehostamiseen

HELSINKI, Oct. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sydän- ja verisuonitautien hoidon ja ehkäisyn optimointiin tähtäävää patentoitua teknologiaa kehittävä MONCYTE Health diagnostics on saanut päätökseen miljoonan euron seed-rahoituskierroksen go-to-market-strategiansa rahoittamiseksi. Sen kehittämä teknologia tukee kliinikoita kolesterolista kärsivien potilaiden tehokkaamman yksilöllisen hoidon valitsemisessa. Kierrosta johtivat suomalaiset riskipääomasijoittajat Inventure, Almaral ja Athensmed, lisäksi rahoitusta kerättiin myös Helsingin yliopiston rahastoilta ja yksityisiltä eurooppalaisilta sijoittajilta sekä Business Finlandin avustusohjelmasta.



Sydän- ja verisuonitaudit aiheuttavat eniten kuolemia koko maailmassa, korkea kolesteroli on yksi niiden suurimmista riskitekijöistä. Veren korkea kolesterolipitoisuus voi aiheuttaa ateroskleroottisen plakin muodostumista, eli valtimoiden seinämiin kiinnittyvien rasvakertymien syntyä. Tämä voi heikentää verenkiertoa ja johtaa sydänkohtaukseen tai jopa kuolemaan. Merkittävä osa korkean riskin potilaista ei saa kolesterolitasojaan raja-arvojen alle riittävän nopeasti tai ollenkaan, siksi heidän riskinsä saada sydän- ja verisuonisairauksia pysyy korkeana.

MONCYTE Health on kehittänyt ainutlaatuista patentoitua teknologiaa kvantifioidakseen solujen rasva-aineenvaihdunnan yksilöllisiä eroja. Nämä eroavaisuudet vaikuttavat veren korkean kolesterolipitoisuuden kehittymiseen ja yleisten lipidilääkkeiden tehoon. Lukemat saadaan valkosoluista, kuten monosyyteistä, joilla on suurta merkitystä sydän- sekä verisuonitautiriskissä, ateroskleroottisen plakin muodostumisessa ja siihen liittyvässä tulehdustilassa. Näiden yksilöllisten erojen tarkka kvantifiointi mahdollistaa räätälöityjen hoitostrategioiden ja riskinarviointien kehittämisen. Tämän on tarkoitus auttaa potilaita saavuttamaan hyvän kolesterolitason nopeammin, näin myös sydän- ja verisuonitautiriski pienenee. Teknologia tuottaa ainutlaatuista tietoa myös lääkeyrityksille uusien kolesterolilääkkeiden kehittämiseen.

"Yli 1,5 miljardia ihmistä maailmassa kärsii korkeasta kolesterolista. Teknologiamme keskittyy selvittämään, miten kolesteroli kulkee ja käyttäytyy ihmisen soluissa. Tärkeimmät kolesterolia vähentävät hoidot toimivat solutasolla, siksi tällainen teknologia on oleellisen tärkeää sairauden ymmärtämisessä ja uusien kolesterolilääkkeiden sekä yksilöllisten hoitojen löytämisessä", kertoo MONCYTE Healthin perustaja ja toimitusjohtaja Tamara Alagirova. "Olemme erittäin tyytyväisiä saamastamme rahoituksesta, se mahdollistaa ainutlaatuisen diagnostisen teknologian kehittämisen. Teknologia tulee tehostamaan kolesterolihoitoa ja parantamaan näin ihmisten terveyttä huomattavalla tavalla. Me uskomme, että kolesterolihoitojen kohdentaminen yksilötasolla ja parempi ymmärrys immuunisolujen roolista plakin kehittymisessä, tulevat ehkäisemään sydänkohtauksia ja infarkteja tehokkaammin."

"Sijoittaminen MONCYTE Healthiin oli meille houkutteleva valinta, perustuen tiimin poikkeukselliseen asiantuntemukseen ja markkinoiden alkuvaiheen vetovoimaan. Olemme innoissamme tästä yhteisestä matkasta ja sen tuomasta vaikuttavuudesta," sanoi Maria Severina, Almaralin toimitusjohtaja ja perustaja.

"MONCYTE Health keskittyy korkeaan kolesteroliin, joka on sydän ja verisuonitautien merkittävin riskitekijä. Tamaran sekä perustajan ja tieteellisenä johtajana toimivan Simon Pfistererin johtama tiimi on toiminut Helsingin yliopistolla vuosikausia luodakseen ainutlaatuista patentoitua teknologiaa ja kehittääkseen tietämystämme sydän- ja verisuonitautien etenemisen taustalla vaikuttavista solutason mekanismeista. Tämä sijoitus on hieno mahdollisuus tukea innovatiivisen teknologian vientiä markkinoille läheisessä yhteistyössä suurten lääkeyritysten ja terveyspalveluiden tarjoajien kanssa. Vahvat verkostomme tukevat MONCYTE Healthia sen kasvustrategiassa ja globaalin merkittävyyden lisäämisessä", kertoo Inventuren perustajakumppani Sami Lampinen.

”Korkea kolesteroli on muodostunut suureksi kansanterveydelliseksi ongelmaksi. Näkemyksemme on, että MONCYTE Healthin innovaatio on merkittävä edistysaskel tämän hoidossa. Sijoitamme yrityksiin, jotka yhdistävät merkittäviä terveyshyötyjä hyviin liiketoimintamahdollisuuksiin, ja joissa toimii suunnitelman toteuttamiseen kykenevä tiimi," sanoo Athensmedin perustaja ja toimitusjohtaja Kustaa Piha.

MONCYTE Healthin kehittämä teknologia poikkeaa muista diagnostisista testeistä merkittävällä tavalla, koska se analysoi ja tuottaa tietoa solutason prosesseista. Näin saadaan mahdollisuus löytää tehokkaampia hoitostrategioita nopeammin ja löytää yksilölle paremmin sopiva lääkitys.

Lisätiedot:

Tamara Alagirova, toimitusjohtaja ja perustaja

ta@moncyte.com

http://www.moncytehealth.com

Mediayhteydenotot

Scius Communications

Katja Stout

+44 7789 435990

katja@sciuscommunications.com

Daniel Gooch

+44 7747 875479

Daniel@sciuscommunications.com

Tietoja MONCYTE Healthista

MONCYTE Health diagnostics kehittää uraauurtavaa teknologiaa, joka tuottaa uutta tietoa kolesteroliin liittyvistä solutason prosesseista ja niiden vaihteluista yksilöiden välillä. MONCYTE Health tuottaa uutta tietoa sekä kliiniseen käyttöön että uusien kolesterolilääkkeiden kehittämiseen.

Vuonna 2024 MONCYTE Health keräsi miljoona euroa seed-rahoitusta suomalaisilta pääomasijoittajilta Inventurelta, Almaralilta ja Athensmediltä, sisältäen rahoitusta myös Helsingin yliopiston rahastoilta, yksityisiltä eurooppalaisilta sijoittajilta sekä Business Finlandin avustusohjelmasta. Yrityksen toimipaikka on Helsingissä. Katso lisätiedot osoitteesta moncytehealth.com ja seuraa meitä LinkedIn-palvelussa.

Ateroskleroosi

Valtimotauti eli ateroskleroosi aiheuttaa maailmassa yhä eniten kuolemia. Valtimotaudissa kolesterolia ja tulehdussoluja kertyy hitaasti valtimon seinämän sisäkalvon alle. Kertymää nimitetään plakiksi. Plakin pinta on haurasta kudosta, johon voi syntyä repeämiä. Kohdalle muodostuu verihyytymä, joka voi äkisti kaventaa suonta tai tukkia sen kokonaan. Ateroskleroosi voi aiheuttaa sepelvaltimoiden, kaula- ja aivovaltimoiden tai alaraajojen valtimoiden ahtaumia tai tukoksia.

Kohonneet veren rasva-arvot, erityisesti korkea kolesteroli (LDL-kolesteroli), aiheuttavat ateroskleroottisen plakin muodostumista, ja pitkäaikainen altistuminen voi johtaa sydänkohtaukseen ja aivohalvaukseen. Siksi kolesteroliarvoa pyritään pitämään matalana. Alhaisten veren rasva-arvojen ylläpitämisen tiedetään estävän ateroskleroottisen plakin muodostumista, ja tehokas hoito voi vähentää jo olemassa olevan plakin määrää.

Plakin muodostuminen yhdistetään immuunisoluihin, joilla on suuri merkitys tulehduksen syntymisessä. Tulehdustila voi nopeuttaa ateroskleroottisen plakin muodostumista ja tehdä siitä alttiimman repeämiselle. Tämä saattaa selittää, miksi joillakin ihmisillä on suurempi riski saada sydänkohtaus tai aivohalvaus verrattuna muihin.

