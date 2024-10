EBC金融集團打擊詐騙行徑，澄清與「NerveEBC」無關並提醒投資者謹防風險

關於「NerveEBC」盜用EBC金融集團名義的澄清公告

TAIWAN, October 8, 2024 /EINPresswire.com/ -- 近期,EBC金融集團(EBC Financial Group 或 EBC) 注意到一個名為「NerveEBC」的詐騙組織,聲稱與EBC金融集團建立關係,誘導投資者參與不實的投資,謀取不當利益。

NerveEBC通過X(原推特)、TG社群、QQ群等線上渠道發布虛假信息,同時結合線下組織活動,虛構關於投資回報、市場前景及虛假項目的細節,誤導和欺騙投資者。這種行為不僅侵害了投資者的財產安全,也損害了EBC的聲譽。EBC金融集團現嚴正聲明如下:

1. EBC金融集團與「NerveEBC」沒有任何關係。該組織發布的內容均為虛假和誤導性信息,請保護好您的資產安全,謹防受騙。

2. EBC金融集團從未涉足虛擬貨幣、數字資產、區塊鏈技術或與Web 3.0相關的領域,且未來也不會涉及此類項目。

3. 任何承諾高回報的投資機會,通常伴隨高風險。EBC提醒投資者,切勿輕信關於快速盈利、穩賺不賠的誘惑或承諾,並時刻警惕投資詐騙。請閱讀FCA關於如何保護自己免受潛在詐騙的指導。

4. 請通過EBC官方網站(www.ebc.com)獲取準確的投資信息,若發現任何組織盜用EBC金融集團的名義宣傳虛假信息,EBC歡迎您通過官網進行舉報。

5. EBC金融集團保留對傳播虛假信息者追究法律責任的權利,同時,EBC將為受騙投資者提供法律援助。

NerveEBC所發布的信息與EBC金融集團毫無關係,EBC再次提醒廣大投資者,在做出任何投資決策前,務必核實信息來源,保持警惕。一經發現類似詐騙行為,請第一時間進行舉報或報警,維護自身資產安全。

EBC金融集團已在全球多個重要金融司法轄區獲得授權並受到嚴格監管,包括英國FCA、澳大利亞ASIC及開曼CIMA,為全球投資者提供安全、專業和高效穩定的金融服務。

如需更多信息或幫助,請聯繫EBC金融集團客戶支持團隊,團隊將提供詳細解答。

EBC始終堅信,每個認真交易的人,都值得被認真對待。

— 關於 EBC 金融集團 —

EBC Financial Group 成立於英國倫敦,是一家集金融券商、資產管理等服務為一體的綜合性金融集團。EBC 業務遍布全球,以全球頂級監管、毫秒級的訂單執行和機構級的清算池、全方位的保障體系,致力於為每位客戶提供「安全、專業、高效穩定」的交易環境。

EBC Financial Group (UK) Ltd 由英國金融行為監管局(FCA)授權和監管,監管號:927552;EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd 由澳大利亞證券和投資委員會(ASIC)授權和監管,監管號:500991;EBC Financial Group(Cayman)Limited 由開曼金融管理局(CIMA)授權和監管,持有 CIMA 全監管牌照,監管號:2038223。

EBC 是巴塞隆納足球俱樂部官方合作夥伴,同時,在全球積極踐行企業責任,通過聯合牛津大學經濟學系舉辦研討會、攜手聯合國基金會共同打敗瘧疾、與世界女童軍協會合作,推動構建更平等、具有活力的社會。EBC 集團核心人員擁有逾 30 年的大型金融機構的工作經驗,親歷多個經濟週期,時間橫跨 85 年《廣場協議》、97 年亞洲金融危機、08 年全球金融危機和 15 年瑞郎黑天鵝事件等。他們對突發事件及金融危機有出色的應對經驗。基於實戰鍛鍊出的專業素養,促使 EBC 對自我要求更為嚴格。EBC 以最嚴格的行業準則和道德標準約束自我,以誠信與尊重為服務宗旨,為客戶的資產安全和發展保駕護航。EBC 相信,每個認真交易的人,都值得被認真對待。

