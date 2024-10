FPI industriel Nexus annonce la nomination de Mary Vitug à son conseil d'administration

TORONTO, 07 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le FPI industriel Nexus (« Nexus » ou le « FPI ») (TSX : NXR.UN) a le plaisir d’annoncer la nomination de Mary Vitug au conseil d'administration, à compter du 7 octobre 2024.



Mme Vitug possède plus de 30 ans d'expérience sur les marchés financiers, dont 24 ans à la Banque Scotia en tant que directrice générale de la banque d'investissement et des marchés de capitaux. Mary a dirigé avec succès de nombreuses introductions en bourse, fusions et acquisitions, et financements par actions, avec un accent stratégique sur l'immobilier, la consommation et la vente au détail, l'industrie et les institutions financières. Pendant plus de 20 ans, Mme Vitug a été membre du comité des financements en actions de la Banque Scotia, responsable de l'évaluation des risques et de l'allocation des capitaux pour les financements mondiaux.

Actuellement, Mme Vitug est directrice de StorageVault Canada Inc, fiduciaire de Slate Grocery REIT et conseillère de Nicola Wealth. Mary a été membre du conseil d'administration de VersaFi (anciennement WCM) pendant plus de dix ans, et a récemment occupé le poste de présidente du conseil d'administration. Elle est un leader reconnu en matière de diversité, d'équité et d'inclusion.

Mme Vitug est comptable professionnelle agréée, titulaire d'une licence en économie de l'université de Toronto et d'un master en administration des affaires de la Rotman School of Management.

« Au nom du conseil d'administration, je suis ravi d'accueillir Mary au sein du conseil d'administration de Nexus. Mary est une dirigeante très respectée qui possède une grande expérience des marchés de capitaux, de la banque et de la gouvernance, en particulier dans le secteur de l'immobilier. Mary sera un atout considérable et complétera l'expertise de notre conseil d'administration », a déclaré Ben Rodney, Président du conseil d'administration. « Je me réjouis de travailler avec elle et je suis convaincu qu'elle apportera une contribution significative à la poursuite de l'accroissement de la valeur pour les porteurs de parts en tant que société de placement immobilier industriel axée sur le Canada. »

À propos du FPI industriel Nexus

Le FPI Nexus est un fonds de placement immobilier axé sur la croissance et visant à accroître la valeur pour les porteurs de parts grâce à l'acquisition d'immeubles industriels situés sur des marchés primaires et secondaires au Canada, ainsi qu'à la propriété et à la gestion de son portefeuille de biens immobiliers. Le FPI est actuellement propriétaire d'un portefeuille de 113 immeubles comportant une superficie locative brute d'environ 13 millions de pieds carrés.

Pour tout complément d’information, veuillez communiquer avec :

Kelly C. Hanczyk, chef de la direction au 416 906-2379 ou

Mike Rawle, chef de la direction financière au 647 823-1381.

