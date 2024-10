ACC Innovation AB och FireSwarm Solutions Inc bildar strategiskt partnerskap för att revolutionera luftburen brandsläckning

LINKÖPING, Sverige och SQUAMISH, British Columbia, Oct. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ACC Innovation AB, en pionjär inom UAS och robotteknik, och FireSwarm Solutions Inc, specialister på AI och luftburen brandsläckning, tillkännager ett nytt strategiskt partnerskap. FireSwarm blir exklusiv distributör av ACC Innovation AB:s produkter i Nordamerika och tillsammans utvecklar de anpassade lösningar för brandbekämpning med Thunder Wasp UAS Quadcopter.



Viktiga fördelar med partnerskapet

1. Utökad marknadstäckning: FireSwarm distribuerar ACC Innovations hela UAS-sortiment i Nordamerika, vilket ökar tillgängligheten av avancerad teknik för brandsläckning i Kanada, USA och Mexiko.

2. Innovativ produktutveckling: Samarbetet anpassar Thunder Wasp UAS för brandmiljöer, med AI-teknik och hög precision, för att kunna användas i utmanande förhållanden som tung rök och nattflygning, då nuvarande luftburna brandsläckningsresurser står på marken.

3. Globalt ledarskap: Partnerskapet stärker båda företagens position i Nordamerika och möjliggör framtida global expansion inom automatiserad luftburen brandsläckning.

“Vi på ACC Innovation AB är mycket entusiastiska över att samarbeta med det kunniga och talangfulla teamet på FireSwarm Solutions Inc för att integrera AI och automation i våra UAS-system och därigenom tillhandahålla den precision och lyftkapacitet som är avgörande i kampen mot skogsbränder.” – Claes Drougge, grundare, ACC Innovation AB

“FireSwarm Solutions Inc är glada över att kunna introducera ACC Innovation AB:s tunglyftande och uthålliga UAS i Nordamerika, och därmed öka kapaciteten för brandbekämpning på ett sätt som inte har skett sedan helikopterns introduktion.” – Alex Deslauriers, Grundare & VD, FireSwarm Solutions Inc

Om ACC Innovation AB:

ACC Innovation AB har varit ledande inom robotik och UAS-teknik sedan 1986. Med flera patent och expertis inom global försäljning och teknisk innovation, erbjuder de ett brett sortiment av högpresterande obemannade fordon. Deras lösningar stärker första hjälpen-aktörer och myndigheter världen över.

Om FireSwarm Solutions Inc:

FireSwarm Solutions Inc är en startup som utvecklar avancerade brandsläckningslösningar med autonom UAS-teknik och AI. Deras mål är att förbättra detektering och respons på skogsbränder för att skydda människor, egendom och miljö.

Om du vill ha mer information kan du kontakta:

FireSwarm Solutions Inc

Melanie Bitner, medgrundare och marknadsföringschef, FireSwarm

https://www.fireswarmsolutions.com/

ACC Innovations

Claes Drougge, grundare, ACC

https://www.accinnovation.se/

Ett foto som medföljer detta tillkännagivande finns på https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6a230573-dde7-49b8-b11a-857cdded8de0

