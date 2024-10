Un Año Después: El Innovador Programa de Préstamos de Costa Rican Vacations Apoya la Recuperación del Turismo

Café matutino en la terraza de un fuselaje de un Boeing 727 vintage de 1965 renovado, en el Hotel Costa Verde en Manuel Antonio, Costa Rica.

Estamos agradecidos con IDB Invest y las empresas involucradas por su compromiso. Juntos, hemos creado un programa que demuestra el poder de la colaboración.” — Casey Halloran, CEO de Costa Rican Vacations

SAN JOSE, SAN JOSé, COSTA RICA, October 8, 2024 / EINPresswire.com / -- A finales de 2023, Costa Rican Vacations (parte del Namu Travel Group) y el IDB Invest (Banco Interamericano de Desarrollo) lanzaron un innovador programa de préstamos de capital de trabajo para apoyar a las pequeñas y medianas empresas turísticas en Costa Rica. Un año después, el impacto de este programa es evidente, ya que más de 35 empresas se han unido, beneficiándose de más de $8 millones en financiamiento. Esta iniciativa llegó en un momento crucial, cuando muchas empresas aún lidiaban con los efectos de la pandemia de COVID-19, que había dejado al sector turístico con problemas de liquidez y al borde de la supervivencia.Un Año de Progreso: Un Nuevo Modelo para la RecuperaciónEl programa de préstamos ofrece un enfoque único para el pago , donde las empresas devuelven sus préstamos a través de los servicios que brindan a los clientes de Costa Rican Vacations. Empresas como Pacuare Lodge, Pure Trek y Chachagua Rainforest Hotel han podido reembolsar sus préstamos al ofrecer alojamiento y experiencias de aventura de primera calidad a los turistas. Este modelo ha permitido a las empresas centrarse en el crecimiento, asegurando que sigan operativas mientras contribuyen al ecosistema turístico de Costa Rica.Fondos Duplicados y Expansión del ImpactoPara finales de 2024, el programa había desembolsado más de $8 millones, con Costa Rican Vacations duplicando los fondos originales para ampliar el alcance del programa. Esta inyección de capital ha permitido a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) mantener e incluso expandir sus operaciones, ayudándolas a reconstruirse después de la pandemia. La colaboración entre Costa Rican Vacations y el IDB Invest ha proporcionado una base sólida para la recuperación a largo plazo.Sostenibilidad en el CentroUn aspecto integral del programa de préstamos es su enfoque en la sostenibilidad. Las empresas participantes en la iniciativa están motivadas a adoptar o reforzar sus prácticas de sostenibilidad. A lo largo del año, se lanzó una encuesta integral de sostenibilidad para evaluar el progreso de cada empresa. Aunque la encuesta aún está en curso, los primeros resultados muestran desarrollos prometedores:Iniciativas de Sostenibilidad: Muchas empresas, incluidas Selvatura Park y Casa Luna, ya han integrado sistemas de eficiencia energética y programas de reducción de residuos.Compromiso con la Comunidad: Empresas como Iguana Tours y Mangroove están cada vez más involucradas con las comunidades locales al obtener bienes y servicios de proveedores locales, lo que mejora la sostenibilidad tanto ambiental como social.Áreas de Mejora: Algunas empresas, como The Royal Corin Thermal Water & Spa Resort, destacaron los desafíos para implementar programas de sostenibilidad integrales, citando el costo como una barrera importante.Un Futuro Brillante para el Turismo en Costa RicaUn año después del inicio del programa, los resultados son alentadores. Esta estructura innovadora de préstamos, junto con un fuerte enfoque en la sostenibilidad , no solo ha ayudado a las empresas a recuperarse, sino que también las ha posicionado para el éxito a largo plazo. Al crear un modelo en el que los préstamos se pagan a través de los servicios prestados, Costa Rican Vacations ha garantizado que las empresas turísticas puedan seguir prosperando en un mundo post-pandemia.A medida que el programa crece, el sector turístico de Costa Rica no solo se está recuperando, sino que está evolucionando hacia una industria más resiliente y sostenible, mostrando el potencial de modelos financieros innovadores para generar un cambio real.Acerca de Costa Rican Vacations e IDB InvestCosta Rican Vacations, parte del Namu Travel Group, se especializa en la creación de vacaciones personalizadas en Costa Rica. Con más de 20 años de experiencia, ofrecen itinerarios a medida que se adaptan a las preferencias individuales, combinando el conocimiento local con un servicio excepcional para ofrecer una experiencia de viaje memorable.El Banco Interamericano de Desarrollo (IDB o BID) es una institución financiera internacional de desarrollo con sede en Washington, D.C., Estados Unidos, y es la mayor fuente de financiamiento para el desarrollo en América Latina y el Caribe.

